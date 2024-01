Alors qu’ED le cherchait à l’aéroport de Delhi, le road trip de 1 200 km d’Hemant Soren jusqu’à Ranchi

NEW DELHI: Alors que la Direction de l’application des lois (ED) continuait de surveiller de près l’aéroport de Delhi pour retrouver le ministre en chef du Jharkhand, Hemant Soren, le chef du Jharkhand Mukti Morcha (JMM), âgé de 48 ans, a décidé d’effectuer le voyage aller-retour de 1 200 km jusqu’à la capitale de l’État, Ranchi, en route, ont déclaré des proches du ministre en chef. À Ranchi, le ministre en chef du Jharkhand, Hemant Soren, part mardi pour la réunion de l’UPA du Jharkhand au milieu de la crise politique actuelle (PTI)

Soren est arrivé à Ranchi aux premières heures de mardi et a tenu plus tard une réunion des législateurs de l’alliance au pouvoir à la CM House pour discuter de la situation politique actuelle dans l’État. Sur des photographies et des vidéos partagées par le bureau d’Hemant Soren sur X, un grand nombre de députés et de ministres ont été vus saluant Soren avant de prendre part à la réunion. L’épouse de Soren, Kalpana Soren, était également présente à la réunion.

Soren n’était pas chez lui au sud de Delhi lorsqu’une équipe de responsables de l’ED est arrivée lundi à 7 heures du matin. L’agence fédérale a fouillé lundi la maison du sud de Delhi à Shanti Niketan et a campé sur le site pendant près de 13 heures en l’attendant. Les responsables de l’ED ont déclaré avoir saisi environ ₹36 lakh en espèces, un SUV BMW soupçonné d’être enregistré sous un nom benami dans l’Haryana et quelques documents de sa résidence à Delhi.

Des personnes proches du CM ont déclaré qu’il était « dans les environs » de Delhi pour une consultation juridique et ont souligné qu’il n’était pas nécessaire que ED vienne le « chercher » puisqu’il avait déjà répondu à ED.

ED a demandé samedi à Soren de confirmer sa comparution le 29 ou le 31 janvier pour un interrogatoire plus approfondi dans le cadre de l’enquête sur le blanchiment d’argent. Soren a informé dimanche le directeur adjoint de la zone Ranchi d’ED qu’il comparaîtrait devant l’équipe d’enquête à sa résidence à 13 heures le 31 janvier.

Les responsables de l’aéroport ont déclaré que Hemant Soren avait atterri vendredi à l’aéroport international Indira Gandhi (IGI) de Delhi et qu’il devait repartir à bord d’un autre avion charter appartenant à une entreprise privée. Cet avion a atterri à IGI samedi soir et reste stationné à l’aéroport. Une équipe ED était stationnée à l’aéroport de Delhi au cas où il chercherait à rentrer à Ranchi.

L’enquête menée par l’agence centrale en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) contre Soren concerne une prétendue escroquerie foncière liée à la propriété d’une parcelle de terrain mesurant 7,16 acres dans la région de Bajra à Ranchi. Il a été allégué que la parcelle de terrain aurait été acquise grâce aux produits d’un crime impliquant la vente illégale de terres militaires. Soren a rejeté l’affaire comme étant politiquement motivée et a déclaré que les détails de ses actifs étaient publics.

L’agence a jusqu’à présent arrêté 14 personnes dans cette affaire, dont Chhavi Ranjan, un officier de l’IAS de 2011, qui était directeur du département de protection sociale de l’État, le commissaire adjoint de Ranchi, Bhanu Pratap Prasad, et les hommes d’affaires Amit Agrawal et Bishnu Agrawal qui propres centres commerciaux à Ranchi.