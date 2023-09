Alors que Zelensky arrive à l’ONU pour demander son soutien, des drones russes frappent Lviv

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky se préparait à s’adresser mardi à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York — sa première apparition en personne depuis l’invasion de son pays par la Russie — les forces russes ont lancé une attaque nocturne de missiles et de drones qui a frappé des villes aussi loin à l’ouest qu’en Ukraine. Lviv, où les autorités ont déclaré qu’un entrepôt d’aide humanitaire avait été détruit.

Zelensky est arrivé à New York lundi alors que ses forces continuent de mener une contre-offensive acharnée contre les envahisseurs russes occupant de vastes étendues de territoire au sud et à l’est. L’Assemblée générale a condamné à une écrasante majorité l’invasion et exigé le respect des frontières de l’Ukraine, mais le Kremlin a ignoré les appels au retrait de ses troupes.

Lors de l’Assemblée générale de l’année dernière, Zelensky est resté à Kiev et s’est adressé à l’assemblée par vidéo. À l’époque, son armée était engagée dans une opération beaucoup plus réussie et ultra-rapide qui a chassé les troupes russes de la région nord-est de Kharkiv.

La présence personnelle de Zelensky cette année, qui sera suivie de réunions plus tard cette semaine au Congrès et à la Maison Blanche, reflète un besoin urgent de mobiliser un soutien mondial, alors que les partisans occidentaux de l’Ukraine s’inquiètent de la lenteur de la contre-offensive. Zelensky, comédien et acteur de profession, s’est révélé doté d’un formidable pouvoir de persuasion sur la scène mondiale.

Dans une déclaration au Washington Post annonçant la visite de Zelensky aux Nations Unies et aux États-Unis, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que son pays n’avait pas de meilleur défenseur.

« Je l’ai vu lors de nombreux événements et réunions internationaux, et je sais qu’il a une sorte de super pouvoir, la capacité de réellement persuader les gens en personne », a déclaré Kuleba, qui s’est également rendu à New York.

Zelensky devait également assister à une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU et « tenir un certain nombre de pourparlers bilatéraux importants », a déclaré Kuleba, sans fournir plus de détails. Zelensky, a-t-il déclaré, « proposera des mesures très spécifiques » que les Nations Unies pourront mettre en œuvre « pour renforcer le principe de l’intégrité territoriale ».

« Nous nous trouvons désormais à un moment critique, alors que l’Ukraine continue d’avancer sur le champ de bataille », a déclaré Kuleba, « et il est essentiel de maintenir et de renforcer le soutien mondial à l’Ukraine ».

Malgré les affirmations de Kiev concernant des gains territoriaux modestes mais constants, les inquiétudes se sont accrues en Occident quant au risque de durcissement de la guerre en un conflit prolongé, voire de plusieurs années. Un tel scénario bénéficierait potentiellement à la Russie, qui dispose d’une armée et d’une population beaucoup plus nombreuses sur lesquelles recruter des soldats. Cela pourrait également avoir de graves répercussions économiques à l’échelle internationale.

Malgré l’invasion flagrante de son voisin par la Russie, la mort de milliers de soldats et de civils et les allégations de crimes de guerre commis par les troupes russes, certains pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud hésitent à appliquer les sanctions occidentales contre la Russie, de peur de perturber leur politique. liens économiques et diplomatiques avec Moscou.

Aux États-Unis, certains législateurs américains, en particulier les Républicains de la Chambre des représentants, s’interrogent sur le coût élevé du soutien économique et militaire continu à l’Ukraine, estimé à environ 73 milliards de dollars au niveau mondial.