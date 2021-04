Helen Buyniski est journaliste et commentateur politique américain à RT. Suivez-la sur Twitter @ velocirapture23 et sur Telegram

Yelp a encore élargi son système de notation, ajoutant la possibilité de s’identifier comme une entreprise asiatique à sa liste déjà prodigieuse d’ethnies.

Le site d’évaluation des entreprises offrira aux propriétaires d’entreprise la possibilité de se déclarer « entreprise asiatique » s’ils le souhaitent, selon un article publié mardi sur le blog de Yelp par la directrice de la diversité, Miriam Warren. Pour contribuer à cette diversité chaleureuse et floue, le groupe de défense asiatique Gold House s’est joint à l’entreprise pour soutenir sa nouvelle initiative, rendant les repas basés sur la race encore plus faciles.

Des Asiatiques et des insulaires du Pacifique ont été ajoutés en surface à la liste toujours croissante des ethnies protégées de Yelp, qui peuvent toutes être présentées comme une option de recherche – bien que la recherche d’options « appartenant à des noirs » et « appartenant à l’AAPI » indique précisément zéro. à propos de la nourriture on va être servie.





Après que la société n’ait connu pratiquement aucun refus de déployer son « entreprises appartenant à des noirs»Après la mort de George Floyd à Minneapolis, Yelp a probablement supposé qu’il n’y aurait aucun problème à« séparer racialement »ses bases de données de menus. Après tout, les restaurants avaient encore besoin de publicité gratuite – beaucoup craignaient encore de ne pas pouvoir payer le loyer, grâce aux gouvernements des États qui ont prononcé une série de platitudes de réouverture tout en suivant une autre.

Les restaurants peuvent également être recherchés selon qu’ils appartiennent à des Noirs, à des Latinx et / ou à des femmes – une configuration facilement arnaque qui voit souvent l’entreprise en question embaucher ou promouvoir un « MINO » (minorité de nom uniquement) qui ils peuvent défiler pour les auditeurs tout en ne se souciant pas du tout d’eux autrement. Cet individu serait perçu de manière péjorative comme rien de plus qu’une embauche de diversité, un ennui sans compétence qui existe littéralement pour cocher une case et croiser un T.Un stéréotype difficile à secouer une fois qu’il s’est installé, il semble néanmoins former le noyau de Les politiques de justice sociale de Yelp, laissant certains employés douter des capacités de leurs collègues minoritaires.

La société a également justifié sa décision d’élargir la publicité des restaurants basée sur la race en soulignant que les recherches d’entreprises à capitaux asiatiques avaient bondi de 130% par rapport à février dernier. La statistique semble positive, mais suggère en fait que les entreprises asiatiques ont eu le taux de croissance de la recherche le plus lent, même si Yelp trompe les indicateurs sur son site qui montrent des milliers de pour cent de personnes en plus recherchant des propriétaires d’entreprise avec d’autres caractéristiques minoritaires. Cependant, les avis positifs de Yelp sont allés de manière disproportionnée aux entreprises appartenant à des Noirs, des Latinx et des femmes, selon le Diverse Business Report du site, qui ne mentionne aucune tendance globale pour les avis positifs sur les entreprises appartenant à des pays asiatiques.

Les résultats de l’enquête n’incluaient pas d’explication sur les raisons pour lesquelles les utilisateurs recherchaient plus fréquemment des entreprises appartenant à des Noirs et des femmes, un oubli curieux étant donné à quel point aucune de ces caractéristiques axées sur la diversité n’influencerait vraisemblablement la qualité d’un repas – d’autant plus que la plupart des utilisateurs ont été obligés de se familiariser avec les plats à emporter et les livraisons au cours de l’année écoulée. Sans même voir le restaurant, comment évaluer un restaurant en fonction de la diversité de ses serveurs ou de la sensibilité ethnique de la conception de sa carte?

Plus important encore, pourquoi le voudrait-on?

On ne sait pas à quel moment célébrer une autre culture en appréciant sa cuisine, en regardant ou en écoutant des spectacles traditionnels, en apprenant la langue ou même en accessoirisant dans le style traditionnel de ce pays peut être unilatéralement rejeté comme une « appropriation ». On peut soutenir que ce n’est pas possible – il n’y a pas de mal à profiter respectueusement de recettes empruntées à l’autre bout du monde. Lumping culturel appréciation avec le racisme réel, ce dernier risque d’être négligé tandis qu’une quantité ridicule d’énergie est gaspillée à la recherche du premier – des infractions mineures qui passeraient inaperçues si la police de la justice sociale n’était pas intervenue pour « protéger » les employés du risque d’obtenir un chèque de paie d’une entreprise que quelqu’un considère comme raciste.

La nouvelle fonctionnalité fait écho à certains des problèmes inhérents au récent dévoilement de Yelp « entreprise accusée d’alerte au racisme», Qui a permis à tout groupe en colère de croisés pour la justice sociale de gémir des rumeurs non fondées, de les publier dans un journal local et de fouetter leur expérience sur les réseaux sociaux afin de détruire une entreprise qui refusait de jouer avec la pensée police. Peu de questions, voire aucune, sont posées, et les seules histoires sanglantes mises en avant sont celles qui mettent le blâme sur quelqu’un d’autre que le plaignant. Les employés appartenant à des minorités qui finissent par perdre leur emploi à la suite d’une attaque contre des « entreprises racistes » n’entrent même pas dans l’équation – sans parler des difficultés qu’ils rencontreront en essayant de trouver un nouvel emploi au milieu d’une crise économique au niveau de la Grande Dépression. crise – ils peuvent simplement apprendre à coder!





Pour saisir pleinement l’absurdité et le potentiel de dommages inhérents au système de récompenses raciales de Yelp, il suffit d’imaginer la situation du point de vue opposé. Il serait en effet assez pathétique pour un groupe d’étudiants vietnamiens, par exemple, de commencer à piqueter leur McDonalds local à Hanoi, affirmant que l’établissement s’approprie la « culture américaine » – un point que de nombreux Américains trouveraient à la fois répréhensible et déprimant – par leur propres règles, au moins. Mais si une horde d’Américains débarque dans le secteur touristique et entre dans ce McDonalds, ils n’auraient aucun droit de commencer à se plaindre qu’une bande d’enfants vietnamiens travaillent au comptoir.

Yelp parvient même à réfuter sa propre thèse en distribuant de gros autocollants rouges « ASIAN OWNED » Yelp aux entreprises qui demandent que l’étiquette soit apposée sur leurs profils, comme les autocollants « Open for All » que Yelp vendait pendant l’été en partenariat avec une entreprise du même nom.

Mais il faut se demander: au milieu de toute la panique chauffée par les médias dominants face à la montée des «crimes de haine anti-asiatiques», les membres de la communauté en question veulent-ils vraiment faire de la publicité pour leur appartenance ethnique?

