Alors que Yellowknife rouvre, des travaux sont en cours pour ramener la population sans abri de la ville.

Alors que le retour à Yellowknife se poursuit, des travaux sont en cours pour retrouver et organiser le retour de la population sans abri de la ville.

Le dernier décompte des sans-abri dans la ville a révélé qu’environ 300 personnes se sont identifiées comme sans-abri, dont environ 100 séjournent dans des refuges chaque nuit, selon Tony Brushett, directeur exécutif de l’Armée du Salut de Yellowknife.

Un incendie de forêt est photographié en août, brûlant près du sentier Ingraham dans les Territoires du Nord-Ouest. Cet incendie était l’un des nombreux incendies menaçant Yellowknife, Dettah et Ndilǫ. (Incendies aux Territoires du Nord-Ouest)

Lorsque l’ordre d’évacuation a été émis à la mi-août pour que tout le monde quitte la ville, certains clients sont partis avec leur famille ou leurs amis tandis que d’autres ont été transportés par avion vers diverses villes, comme Calgary, a déclaré Brushett.

Maintenant que la ville a rouvert, l’agence a déclaré qu’il était difficile de retrouver les gens dans les hôtels ou les refuges pour organiser leur retour chez eux.

Derek Pluchinski, gestionnaire de programme pour l’Armée du Salut de Yellowknife, a aidé à coordonner le retour des personnes sans abri à Yellowknife. (Colin Hall/CBC)

«C’est beaucoup plus difficile parce que, dans certains cas, certaines personnes n’ont pas de téléphone cellulaire ou un téléphone cellulaire qui fonctionne», a déclaré Derek Pluchinski, gestionnaire de programme pour l’Armée du Salut de Yellowknife.

« Lorsqu’ils ont été dispersés de Yellowknife, ils sont montés dans un avion et se sont rendus à divers endroits. Et en raison des lois sur la vie privée et la confidentialité, etc., il est très difficile de retrouver des personnes ou même d’obtenir une confirmation de leur sort dans certains cas.

Pluchinski a déclaré que les clients avec lesquels il a parlé étaient impatients de rentrer chez eux.

« Ils veulent être dans leur espace familier sur leur terre. Un monsieur m’a dit : ‘Vous savez, je veux juste monter sur l’une des collines et voir les lacs, voir les arbres et rentrer à la maison' » il a dit.

« Pour beaucoup d’entre eux, vivre dans une grande ville a été une expérience intimidante, quelque peu effrayante. »

Dave Kanayok, 39 ans, séjourne dans un refuge à Calgary après avoir été évacué de Yellowknife. (Colin Hall/CBC)

Dave Kanayok, 39 ans, a séjourné dans un hôtel et un refuge à Calgary pendant l’ordre d’évacuation et, même s’il a déclaré que cela ne le dérangeait pas d’être en ville, il avait hâte de rentrer chez lui.

« Je pourrais retourner voir mes amis… et y voir mes cousins ​​et ma famille », a-t-il déclaré.

« J’ai hâte de retourner à Yellowknife. »

REGARDER | Les résidents de Yellowknife soulagés d’être chez eux : Les évacués retournent à Yellowknife mais la menace d’incendies de forêt demeure Les personnes évacuées par les incendies de forêt retournent dans une ville de Yellowknife pratiquement inchangée, trois semaines après avoir été forcées de fuir. Mais les signes des incendies sont toujours là : les périphéries sont marquées par des coupe-feu, la fumée persiste dans l’air et la menace d’autres incendies potentiels à proximité.

Pendant ce temps, Brushett a déclaré que le personnel avait travaillé ces derniers jours pour nettoyer et remettre les installations en état de marche.

L’accent est également mis sur la mise en place de soutiens pour les clients à leur retour.

« Pour certains, j’ai entendu dire : ‘J’ai apprécié mes vacances’… Mais pour ceux qui ont été envoyés dans le sud, maintenant ils sont de nouveau installés ici et ils se demandent probablement, dans leur esprit, : « Qu’est-ce qui vient de m’arriver ? », a déclaré Brushett.

« Nous allons nous assurer d’avoir du personnel disponible pour discuter avec eux et, plus important encore, écouter leurs préoccupations. »

Leçons apprises pour les refuges pour jeunes

L’évacuation, bien que parfois difficile, a fourni de précieuses leçons au Home Base Youth Centre, le refuge pour jeunes local.

Tammy Roberts est la directrice générale du Home Base Youth Centre à Yellowknife. (Kory Siegers/CBC)

Alors que certains jeunes ont quitté Yellowknife par leurs propres moyens, la directrice générale Tammy Roberts a déclaré que 17 jeunes et un bébé sont restés avec le personnel et ont été évacués vers Zama City, une petite communauté du nord de l’Alberta – une décision intentionnelle de la part du personnel.

« Nous connaissons nos jeunes et ils sont tellement attirés par la rue et si vulnérables que, sans ce contrôle dans un centre plus grand où nous ne saurions pas comment les trouver, les soutenir ou les chercher, cela aurait été tellement stressant », a-t-elle déclaré.

Les trois dernières semaines ont été remplies d’activités, comme la natation, les arts et l’artisanat et le temps passé avec les aînés.

« C’était en fait une excellente occasion de créer des liens avec eux, pour le personnel et les jeunes de créer des liens les uns avec les autres… Le simple fait d’avoir cette routine et cet emploi du temps était si important pour nous de les occuper », a déclaré Roberts.

Aujourd’hui, un soin particulier est apporté à la transition vers le retour.

« [The youth] J’ai vraiment aimé avoir des gens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour parler des problèmes relationnels qu’ils pourraient rencontrer ou des défis liés à la dynamique familiale », a-t-elle déclaré.

« Nous nous engageons à essayer de maintenir cette cohérence et ce lien avec les jeunes parce qu’ils y sont habitués. »

Wyatt Causa, 21 ans, est client du Home Base Youth Centre à Yellowknife depuis trois ans. (Kory Siegers/CBC)

Wyatt Causa, 21 ans, travaille à Home Base depuis trois ans et était l’un des jeunes du groupe à Zama City.

Causa a déclaré qu’il passait son temps à jouer à des jeux vidéo, à jouer au billard, à se promener et à aller à la salle de sport.

Maintenant qu’il est de retour, il est soulagé de retrouver un territoire familier.

« Je suis juste content d’être de retour en général », a-t-il déclaré.