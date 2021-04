Ed Woodward ne s’est jamais remis de l’été 2013. Jeté dans le vif du sujet lorsque le légendaire manager Sir Alex Ferguson et le PDG David Gill ont quitté Manchester United à quelques mois d’intervalle, il voulait faire sensation. Au lieu de cela, c’était un flop.

La fenêtre de transfert, son premier en tant que PDG (bien qu’il ait conservé le titre de vice-président exécutif) et le premier de David Moyes en tant que manager, a commencé avec Woodward quittant frénétiquement la tournée de pré-saison du club en Australie pour avoir tendance à «faire des transferts urgents» alors que La déclaration se précipite pour Cristiano Ronaldo et Gareth Bale du Real Madrid, ou Cesc Fabregas de Barcelone. Cela s’est terminé par des appels téléphoniques désespérés de fin de soirée à Everton et en payant plus de chances (27,5 millions de livres sterling) pour leur milieu de terrain belge, Marouane Fellaini.

Moyes a joué son rôle, étant donné sa réticence connue à se déplacer rapidement sur le marché, mais l’affaire a permis à Woodward d’être peint comme un novice qui était hors de sa profondeur. C’était une réputation détenue par de nombreux partisans de United qu’il n’a jamais pu ébranler.

Mardi soir, alors que la proposition de Super League européenne (ESL) s’effondrait autour de ses 12 membres fondateurs, United a annoncé que Woodward quitterait son poste. Le club a tenu à souligner qu’il s’agissait d’un départ prévu, l’annonce n’étant pas liée à l’échec de l’ESL et présentée uniquement par crainte que la nouvelle ne finisse par fuir. Cependant, les proches de Woodward contestent cette affirmation et insistent sur le fait que les retombées de l’entreprise condamnée étaient une chose dont le jeune homme de 49 ans avait réalisé qu’il ne pouvait pas revenir. En privé, il a admis que s’il savait qu’il y aurait des critiques de l’UEFA et de la Premier League, il a mal évalué le niveau de colère que l’ESL a suscité chez les supporters.

Avec Woodward à la barre, United a remporté trois trophées (aucun depuis 2017) et décroché quatre qualifications en Ligue des champions, mais huit ans dans le poste de haut niveau à Old Trafford ont fait des ravages. Après une fenêtre de transfert estivale décevante en 2018, un groupe de fans a payé un avion pour survoler le stade Turf Moor avant un match avec Burnley portant une banderole qui disait: «Ed Woodward: un spécialiste de l’échec».

Cela n’a pas aidé qu’en mai de la même année, Woodward ait déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs que «jouer la performance n’a pas vraiment un impact significatif sur ce que nous pouvons faire du côté commercial de l’entreprise». Pour de nombreux fans, c’était une citation qui résumait ce qu’ils pensaient que le club était géré: comme une entreprise conçue pour gagner de l’argent plutôt qu’un club de football construit pour gagner des trophées.

En janvier 2020, la police a été appelée lorsque la maison de Woodward a été attaquée par des feux d’artifice. Woodward, sa femme et ses deux jeunes filles n’étaient pas présents, mais l’épisode aurait semé le doute sur la possibilité de continuer au club. Il a déménagé à Londres peu de temps après et sa sécurité à Old Trafford a été renforcée par la peur qu’il pourrait être poussé par des partisans.

Woodward admet qu’il a commis des erreurs pendant son séjour à Old Trafford. Il regrette d’avoir parachuté Moyes dans une structure que Ferguson s’est construite et s’est rendu compte trop tard qu’il aurait dû y avoir des rendez-vous pour diriger différents départements tout en laissant le nouveau manager se concentrer sur la première équipe. Il a depuis admis à Moyes que c’était «injuste».

En février 2014, alors que United 2-0 face à l’Olympiakos lors du match aller de leurs 16 derniers affrontements en Ligue des champions, Woodward a pris une photo du tableau de bord sur son téléphone et, pendant un certain temps, l’a utilisé comme son économiseur d’écran pour agir comme un rappel que United ne devrait plus jamais être dans cette position. En avril, Moyes était parti – le premier manager à être limogé par United en 27 ans – mais le règne de Louis van Gaal était encore plus dommageable.

Woodward insiste sur le fait qu’il a essayé d’accéder à chacune des demandes du Néerlandais parce qu’il était si désespéré de voir United gagner, mais accepte maintenant qu’il avait tort de le faire. Il s’est retrouvé régulièrement appelé sur le terrain d’entraînement de Carrington pour discuter de l’installation des emplacements Desso. [made from hybrid grass], des changements dans l’aménagement de la cantine et la plantation de plus d’arbres parce que Van Gaal pensait que le terrain était trop venteux. Woodward admet également que Van Gaal a eu trop de liberté sur le marché des transferts et que les changements qui ont été apportés à la façon dont United recrute les joueurs au cours des cinq dernières années ont été en réponse directe à des signatures comme Morgan Schneiderlin, Daley Blind et Bastian Schweinsteiger.

jouer 1:34 Mark Ogden réagit à la démission d’Ed Woodward à Man United et examine l’avenir du club tant que la famille Glazer reste aux commandes.

Après s’être plié en quatre pour apaiser Van Gaal, Woodward a adopté une position beaucoup plus ferme avec Jose Mourinho et les frictions entre les deux, en particulier pendant l’été 2018, étaient en partie responsables du licenciement de Mourinho en décembre de la même année.

A dit en 2018 qu’il pourrait lever plus de fonds en laissant les joueurs partir, Mourinho tenait à déplacer Anthony Martial à Tottenham. Woodward a refusé et Mourinho reste convaincu que c’était parce que l’attaquant français est le joueur préféré du propriétaire Joel Glazer. Woodward a même dû répondre aux questions de sa mère sur les raisons pour lesquelles Mourinho avait toujours l’air si malheureux.

Le cercle intime de Woodward insiste sur le fait qu’il a toujours voulu que United soit l’un des principaux joueurs du football européen et affronte des poids lourds comme le Real Madrid et Barcelone. Il en a tellement marre que le Real Madrid tente de déstabiliser le gardien David de Gea lors de sa poursuite du gardien de but en 2015 que le journal local The Manchester Evening News a été contacté dans le but de riposter.

Lorsque Paul Pogba a été signé de la Juventus pour un montant record du monde de 89,3 millions de livres sterling en 2016, Woodward était ravi, non seulement parce qu’il avait pu prouver l’ambition de United sur le marché des transferts, mais aussi parce qu’ils avaient vu une approche tardive de les géants espagnols.

Ce qui se passe maintenant n’est pas gravé dans la pierre. La position officielle de United est que Woodward partira à la fin de l’année – malgré un appel personnel de Joel Glazer à rester – mais il pourrait encore partir cet été. Le club n’exclut pas de nommer un candidat extérieur comme Edwin van der Sar, qui occupe le même poste à l’Ajax et a joué comme gardien de but pour le club de 2005 à 2011, mais une promotion interne reste plus probable. Richard Arnold, directeur général du groupe et n ° 2 de Woodward, est le choix évident, même s’il prendra un peu de conviction après avoir été aux premiers rangs de la montagne de critiques auxquelles Woodward a été confronté depuis son accession au pouvoir.

Chaque fois qu’on lui demandait si ça lui arrivait, Woodward disait que c’était mieux lui que quelqu’un d’autre. Mais accepter de faire partie de la Super League, même pendant 48 heures, s’est avéré une erreur de trop et la fureur qui a suivi a scellé son destin.