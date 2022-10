Alors que vous vous préparez à voter, soyez informé – et non induit en erreur – Shaw Local

Le monde de la politique de l’Illinois est parfois notoirement sauvage, et la saison des élections de mi-mandat de cette année reste fidèle à sa forme.

Les désaccords sur les questions politiques sont le pain quotidien des affrontements de campagne, et nous en avons vu beaucoup. Mais nous constatons également de la désinformation, des courriers politiques trompeurs aux mèmes qui colportent des mensonges purs et simples sur la loi controversée SAFE-T. La législation traite des questions de justice pénale y compris les normes de recours à la force et la formation de la police, et met fin à la caution en espèces en 2023.

Je ne suis pas ici pour démystifier des revendications spécifiques. Je veux plutôt partager quelques ressources que vous pouvez utiliser pour trouver informations crédibles pour prendre votre propre décision. Ces conseils simples sur la littératie de l’information vous aideront à naviguer dans les informations que vous êtes susceptible de voir ce cycle électoral, de sorte que lorsque vous voterez, vous pouvez être sûr que vous n’êtes pas influencé par la mésinformation ou la désinformation.

Tout d’abord, une introduction : je suis Alee Quick ; Je vis à Carbondale et je travaille pour le News Literacy Project. NLP est un organisme national d’éducation non partisan à but non lucratif qui cherche à enseigner des compétences en littératie de l’information pour aider les gens à être informés plutôt qu’induits en erreur – ce qui est particulièrement important pendant la saison électorale. J’ai aussi travaillé pendant plusieurs années comme éditeur au Southern Illinoisan, où j’ai couvert de nombreuses élections.

Voici mes trois meilleurs conseils pour éviter de tomber dans la désinformation électorale d’ici le 8 novembre :

Lorsque vos émotions éclatent, prenez du recul.

Si une publicité politique ou une publication sur les réseaux sociaux vous rend fâché, effrayé, triste ou même excité ou plein d’espoir, prenez cela comme un signal que vous devez faire une pause avant d’aimer, de partager ou de transmettre. Un contenu qui provoque une forte émotion l’emporte sur notre pensée rationnelle et nous incite à agir immédiatement, même si cette action n’est pas la meilleure voie à suivre. Lorsque vous ressentez cette vague d’émotion, prenez du recul, puis ouvrez un autre onglet de votre navigateur et effectuez une recherche rapide en ligne pour confirmer si le message qui a atteint vos émotions est exact.

Google comme un pro.

La plupart d’entre nous se tournent vers un moteur de recherche tel que Google si nous voulons vérifier les faits d’une réclamation. Faire sa propre recherche peut être particulièrement utile pour trouver le contexte d’origine de la citation d’un candidat ou pour revérifier le contenu d’un mème viral, surtout s’il s’agit d’une capture d’écran. Vous pouvez utiliser des guillemets pour trouver des sites Web contenant une expression exacte, limiter vos résultats aux organes d’information basés sur des normes, réduire la durée de votre recherche, vérifier une photo via une recherche d’image inversée, etc. Vous pouvez également utiliser Google pour rechercher du contenu sur un site Web spécifique.

Recherchez des informations sur le vote auprès de sources fiables.

Pourquoi voudriez-vous limiter votre recherche à des sites spécifiques ? Certaines des informations erronées les plus courantes en période électorale concernent les mécanismes du vote lui-même – comment, quand et où voter. Lorsqu’il s’agit de voter, les informations les plus fiables proviennent de l’agence gouvernementale de votre région qui supervise l’élection.

Dans l’Illinois, le State Board of Elections travaille avec les autorités électorales locales pour administrer l’élection. À elections.il.gov, vous pouvez trouver l’état de votre inscription – y compris votre bureau de vote et la circonscription électorale dans laquelle vous vous trouvez – ainsi que des informations sur le vote par courrier et comment contacter votre autorité électorale locale. Nous pouvons voter tôt ici dans l’État des Prairies, et votre autorité électorale locale – un greffier de comté ou une commission électorale municipale ou de comté, selon l’endroit où vous vivez – publiera des informations sur les heures et les lieux de vote anticipé. Si vous voulez voir ce qu’il y a sur votre bulletin de vote, votre autorité électorale locale le publie également en ligne.

Si vous souhaitez approfondir le problème plus vaste de la désinformation électorale, comment l’éviter et comment parler aux êtres chers qui en sont peut-être tombés amoureux, mon organisation est organiser trois webinaires gratuits – à partir du 18 octobre – dans lequel nous discuterons de ces sujets en profondeur. Nous avons également beaucoup plus de ressources à https://newslit.org/election2022/.

Votre vote compte et j’espère que vous participerez aux élections de cette année. Mais assurez-vous d’être bien informé sur les candidats et les enjeux avant de marquer votre bulletin de vote. Des informations crédibles provenant de sources fiables vous aideront à naviguer en toute confiance dans cette saison électorale sauvage.

• Alee Quick est responsable du marketing civique pour le News Literacy Project. Elle vit à Carbondale et peut être contactée au aquick@newslit.org. Cet éditorial a été distribué par Capitol News Illinois au nom du News Literacy Project. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.