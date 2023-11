Alors que Victor Wembanyama fait ses débuts au MSG, revisitant les premiers matchs mémorables de la NBA sur place

Par Alex Andrejev, James Jackson et Joe Vardon

L’ancien et le nouveau devraient s’affronter mercredi avec la recrue très médiatisée Victor Wembanyama qui devrait disputer son premier match NBA au Madison Square Garden, la plus ancienne arène de la ligue. Wembanyama et les San Antonio Spurs se rendent à New York pour affronter les Knicks à 19 h 30 HE au MSG.

Le lieu légendaire a accueilli certains des événements sportifs les plus mémorables, tels que la finale de la Coupe Stanley de 1994 remportée par les Rangers de New York pour mettre fin à une disette de 54 ans pour le titre, le « Combat du siècle » en 15 rounds qui a vu Joe Frazier a offert à Muhammad Ali sa première défaite professionnelle en 1971 et le championnat NBA 1970 des Knicks remporté en sept matchs contre les Lakers de Los Angeles.

Des bagues ont été gagnées et perdues au Jardin, et des étoiles ont été créées. Avec Wemby – le choix n°1 largement considéré comme un talent générationnel – prêt à être présenté en première au MSG, revisitons quelques premières performances dans l’arène emblématique de stars qui ont gravé leur nom dans l’histoire de la NBA.

Remarque : les débuts de Wilt Chamberlain et Oscar Robertson au Madison Square Garden ont eu lieu dans l’ancien jardin de la 50e et de la 8e avenue. Les Knicks jouent actuellement au MSG qui a ouvert ses portes en 1968.

Wilt Chamberlain — 24 octobre 1959

Chamberlain a marqué 43 points et pris 28 rebonds lors de ses débuts en NBA, une victoire 118-109 des Philadelphia Warriors contre New York en 1959 à l’ancien MSG. Il a ensuite remporté le titre de recrue de l’année et est devenu 13 fois All-Star de la NBA. Chamberlain s’est classé n°6 sur L’AthlétismeLa liste NBA 75 de, avec L’AthlétismeDavid Aldridge de David Aldridge décrit Chamberlain comme une « force qui ne ressemble à aucune autre ».

“Il n’y a jamais eu d’homme aussi grand que lui – 7 pieds 1 pouce et 275 livres – qui se déplaçait aussi vite que lui, presque de manière ballet, tout en conservant sa force bizarre”, a écrit Aldridge. “Athlète polyvalent qui a suffisamment touché à l’athlétisme pour remporter des championnats de saut en hauteur en salle et en extérieur dans ce qui était alors la Big Seven Conference à l’Université du Kansas, les 23 924 rebonds de Chamberlain sont les plus élevés de l’histoire de la NBA.”

Oscar Robertson — 6 décembre 1960

Robertson a réalisé une performance de 28 points, 11 rebonds et huit passes décisives alors que les Royals de Cincinnati battaient les Knicks 113-105 en 1960. Cette saison-là, Robertson a remporté le titre de MVP du All-Star Game en tant que recrue et a été la recrue de la NBA en 1961. Année, avec une moyenne de 30,5 points, 10,1 rebonds et 9,7 passes décisives par match.

“Les choses que j’ai vues chez (Robertson) étaient très avancées, oh mon Dieu, très avancées”, a déclaré Jerry West. L’Athlétisme. « Et quand il est entré dans la NBA, j’ai immédiatement su qu’il allait devenir un joueur important – immédiatement. J’ai eu la chance de jouer contre lui, mais je pense que l’autre chose était qu’à l’opposé du spectre, nous étions des concurrents. Et au début de ma carrière, quand il est arrivé dans la ligue, il avait l’air d’être dans la ligue depuis 10 ans à un si jeune âge.

Kareem Abdul-Jabbar — 1er novembre 1969

Abdul-Jabbar a dominé avec 36 points et 27 rebonds pour les Milwaukee Bucks lors de ses débuts au Madison Square Garden en 1969, mais les Bucks ont perdu 112-108 contre les Knicks. Flynn Robinson (34 points) a été le seul coéquipier d’Abdul-Jabbar à marquer à deux chiffres lors de ce match.

Abdul-Jabbar a également impressionné lors de ses débuts en NBA le mois précédent – ​​marquant un record de 29 points et 12 rebonds pour les Bucks contre les Pistons de Detroit le 18 octobre 1969. Le 19 fois NBA All-Star avait une moyenne de 28,8 points, 14,5. rebonds et 4,1 passes décisives par match lors de sa saison recrue. Il s’est classé n°3 sur L’AthlétismeLa liste NBA 75 de.

Magic Johnson — 5 février 1980

Johnson a enregistré un triple-double lors de son premier match au MSG, affichant 19 points, 10 rebonds et 11 passes décisives avec trois interceptions lors d’une victoire 116-105 des Lakers contre New York en 1980.

Johnson — classé n°5 sur L’AthlétismeLa liste NBA 75 de Showtime Lakers a mené les Showtime Lakers à cinq championnats NBA. Il a été trois fois MVP de la finale de la NBA et 12 fois NBA All-Star.

“C’était le genre de style qu’il jouait”, a déclaré Jeanie Buss. L’Athlétisme. «Le showman… il savait que c’était ce type. (Il a dit) : « Si je pouvais avoir une équipe qui jouait comme lui et construisait une équipe autour de lui, j’aurais un succès. »

Michael Jordan — 8 novembre 1984

Jordanie – n°1 sur L’AthlétismeListe NBA 75 de – a enregistré 33 points, huit rebonds, cinq passes décisives, trois interceptions et deux blocs alors que les Chicago Bulls battaient New York 121-106 lors de ses débuts au MSG. Ce match de 1984 était la première des multiples performances classiques de MJ au Garden. En 1995, après son retour en NBA, Jordan a marqué 55 points contre les Knicks au MSG.

“C’était une fin époustouflante à une soirée endiablée qui, je pense, a laissé certains gars un peu secoués dans les vestiaires”, a écrit Charles Oakley dans son livre “The Last Enforcer”. “Jordan était de retour, et peut-être que certains gars pensaient que nous ne le battrons jamais.”

“Jordan a empêché beaucoup de gars de gagner une bague”, a déclaré Oakley. «Je sais qu’il a arrêté les Knicks. Il a obligé (Charles) Barkley à aller vers l’ouest. Karl Malone, John Stockton, Portland. Je veux dire, beaucoup d’équipes auraient probablement pu gagner une bague si Michael Jordan n’était pas dans (la) NBA. Mais il était là et il fallait passer par lui et ce n’était pas facile.

Hakeem Olajuwon — 14 février 1985

Olajuwon a inscrit 30 points, 25 rebonds, trois interceptions et trois blocs lors d’une victoire 113-105 des Houston Rockets lors de son premier match au Madison Square Garden. Les Knicks ont réussi 34 rebonds en équipe.

Olajuwon, 12 fois All-Star de la NBA, a remporté deux championnats de la NBA, a été deux fois MVP des finales de la NBA, MVP de la saison régulière et deux fois Joueur défensif de l’année. L’AthlétismeWilliam Guillory de ‘s a écrit à propos d’Olajuwon, qui s’est classé 11e en L’AthlétismeLa liste NBA 75 de :

“Lorsque les Houston Rockets ont repêché Jim Petersen en 1984”, a écrit Guillory. « Il n’avait aucune idée de combien de temps il allait rester en NBA. Mais il était ravi d’affronter certains des meilleurs grands hommes du monde, notamment Hakeem Olajuwon, que les Rockets ont sélectionné cette année-là avec le choix n°1 de l’Université de Houston.

« Les Rockets ont choisi Petersen de 6 pieds 10 pouces au troisième tour, et c’était son travail de soutenir Olajuwon dans les matchs. Mais plus important encore, Petersen avait pour tâche de pousser Olajuwon lors des entraînements et de l’aider à perfectionner son jeu. Lors de l’un de leurs premiers matchs de ramassage en équipe, Petersen a lancé un tir sur le bord. Olajuwon l’a facilement plaqué contre la vitre.

« Quelques possessions plus tard, Petersen a tenté de remonter et de lancer un dunk dans le couloir. Olajuwon a également épinglé celui-là contre la vitre.

« Après la deuxième tentative ratée, l’entraîneur des Rockets, Bill Fitch, a appelé Petersen pour discuter.

« Hé, Jim Pete », se souvient Petersen, lui disant Fitch. « Vous voudrez peut-être passer à un autre niveau. »

Allen Iverson — 12 novembre 1996

Iverson a mené les 76ers de Philadelphie avec 35 points tout en enregistrant sept rebonds, six passes décisives et deux interceptions lors de ses débuts au MSG contre les Knicks. Il a également réalisé cinq 3 lors de la victoire de Philadelphie 101-97 le 12 novembre 1996.

(Photo d’Allen Iverson : Nathaniel S. Butler / NBAE via Getty Images)

Non seulement Iverson a été éliminé lors de son premier match au Garden, mais il a également réalisé l’une des meilleures performances initiales d’un choix n ° 1 au repêchage, marquant 30 points lors de son premier match de saison régulière de la NBA le 1er novembre 1996. Il a également récolté six passes décisives, deux rebonds et un vol lors de ce match contre les Milwaukee Bucks.

Iverson — classé n°40 sur L’AthlétismeListe NBA 75 de – en moyenne 23,5 points, 7,5 passes décisives et 4,1 rebonds par match au cours de sa saison recrue.

Tim Duncan — 31 mars 1998

Duncan a marqué 25 points, ajoutant 10 rebonds, deux blocs, un vol et une passe décisive dans une victoire de 17 points des San Antonio Spurs, son premier match de saison régulière au Madison Square Garden.

La légende des Spurs et des All-Star de la NBA à 15 reprises a techniquement joué sur place lors du match des étoiles de la NBA de 1998 aux côtés d’une autre recrue faisant ses débuts au All-Star : Kobe Bryant. Duncan n’a marqué que deux points en tant que réserve pour l’Ouest alors que Bryant a mené l’équipe avec 18 points dans une défaite de 135-114 contre l’Est, mené par Jordan – le MVP – avec 23 points.

Steve Francis — 14 mars 2000

Francis a mené tous les buteurs avec 32 points, cinq rebonds, quatre passes décisives et quatre interceptions lors d’une défaite 91-85 des Houston Rockets contre les Knicks lors de son premier match MSG.

Francis, un choix de première ronde en 1999 par les Grizzlies de Vancouver, a fait partie de la première équipe d’étoiles de la NBA (2000) et a été trois fois All-Star au cours de sa carrière qui s’est étendue sur la saison 2007-08.

CP3 a marqué 27 points et distribué 13 passes décisives tout en récupérant sept rebonds lors d’une victoire 109-98 des Hornets d’Oklahoma City contre New York lors de ses débuts au Madison Square Garden. Paul a également réalisé 14 sur 17 sur la ligne des lancers francs lors de ce match.

Paul, classé 30e sur L’AthlétismeLa liste NBA 75 de “a eu un impact plus abstrait”, L’Athlétisme» a écrit Anthony Slater.

“Son influence durable est une attitude – une approche de leadership compétitif jusqu’à la mort qui s’est répercutée sur tant de personnes, y compris Steph Curry et tant d’autres jeunes gardes de Caroline du Nord qui le considéraient comme l’un des premiers mentors.”

Durant – n°13 sur L’AthlétismeListe NBA 75 de – a inscrit 30 points, cinq rebonds, quatre passes décisives et deux interceptions lors d’une victoire 117-110 des Seattle SuperSonics contre les Knicks lors de son premier match au Garden. Il a tiré 11 sur 20 et a récolté 19 points en seconde période.

(Photo de Kevin Durant : Nathaniel S. Butler / NBAE via Getty Images)

“L’explosion précoce de Durant au rang de superstar a tout mis en marche”, a écrit Slater à propos de 13 fois NBA All-Star. « Il est devenu mondialement reconnu, faisant entrer le logo OKC dans le grand public. Les habitants racontent qu’ils ont voyagé à l’étranger et vu le visage d’un étranger s’illuminer en reconnaissance de leur pays d’origine : « Oh, oui. Kevin Durant.'”

