Alors que Vancouver commence à supprimer le campement de tentes, les résidents se demandent où ils devraient aller

Un résident d’un campement de rue dans le Downtown Eastside de Vancouver a regardé mardi les travailleurs commencer à enlever les effets personnels de certaines personnes après que la ville a distribué des avis informant que les tentes et autres structures seront démantelées.

La femme, qui ne voulait pas être identifiée pour des raisons de sécurité personnelle, a déclaré qu’elle ne savait pas si elle devait rester ou partir, alors même qu’elle organisait ses affaires à l’extérieur de sa tente.

Il y avait une forte présence policière alors que le personnel de la ville se mettait au travail, distribuant des sacs et alignant des poubelles à côté de plusieurs structures couvertes de bâches devant un bâtiment abandonné.

Mais d’autres résidents de dizaines de tentes alignées sur plusieurs pâtés de maisons le long d’East Hastings Street restaient sur place.

Le résident du campement a déclaré que les occupants ne se sont vu proposer aucune option de logement dans le cadre du processus.

“C’est vraiment difficile parce que, genre, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois tenir bon et ne pas bouger ou si je dois, vous savez, simplement abandonner et partir », a déclaré la femme à travers les larmes.

“En fait, j’ai une maison, mais mes conditions de vie sont si horribles que je ne peux même pas y aller”, a-t-elle déclaré.

Le chef des pompiers de Vancouver, Karen Fry, a émis le mois dernier une ordonnance exigeant que les tentes soient nettoyées, affirmant qu’elles présentaient un risque extrême pour la sécurité incendie, et un communiqué de la ville mardi a déclaré que le processus de retrait devrait se poursuivre pendant des semaines.

La tente de la femme a été installée près de la société de prévention des surdoses où elle travaille, en face de l’endroit où le personnel de la ville concentrait ses efforts sur ce que la ville a considéré comme les zones «à haut risque».

Elle a dit qu’elle convient que la ville doit répondre aux préoccupations, y compris le risque d’incendie dans certaines zones, mais elle et ses voisins gardent leur côté de la rue propre.

“De l’autre côté de la rue, c’est devenu complètement incontrôlable”, a déclaré la femme.

“Bébé sur le bloc!” cria-t-elle alors qu’un passant poussait une poussette près de sa tente. Elle a expliqué que les résidents faisaient passer le mot chaque fois que des enfants étaient présents afin d’assurer leur sécurité.

Plus tard mardi, la police de Vancouver a publié un communiqué indiquant que plusieurs agents avaient été agressés après l’arrestation d’un homme près de la zone en cours de déminage.

Le personnel d’un centre communautaire voisin a appelé la police pour signaler qu’un homme lançait des ordinateurs et se comportait de manière erratique, a indiqué la police.

Ils ont dit qu’il avait résisté à son arrestation, et “une grande foule s’est rassemblée et est devenue hostile et combative avec les officiers”.

Vince Tao, qui travaille avec le Vancouver Area Network of Drug Users, a déclaré que le nettoyage des tentes violait un protocole d’entente entre la ville, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le conseil du parc de Vancouver signé en mars de l’année dernière après le nettoyage des campements précédents.

L’accord vise à connecter les personnes non hébergées à un logement tout en préservant leur dignité.

Il engage la province à répondre aux campements en offrant des services de proximité par l’intermédiaire de BC Housing, la société d’État responsable de la gestion des logements subventionnés. Il engage également la Ville à travailler avec des partenaires provinciaux, fédéraux et communautaires pour mettre les résidents en contact avec des options de logement.

L’accord stipule que la ville peut appliquer ses règlements qui interdisent les structures sur les trottoirs “lorsque des espaces appropriés sont disponibles pour que les gens puissent se déplacer à l’intérieur”.

La ville ne suit pas ce protocole avec le nettoyage en cours, a déclaré Tao dans une interview alors que des véhicules de police bloquaient l’accès à la rue.

« Même s’ils y parviennent, les gens n’ont toujours nulle part où aller. Donc, soit ils vont revenir tout de suite, soit ils vont être un pâté de maisons », a-t-il déclaré.

Les parcs de la ville ont également été fermés aux soi-disant «villes de tentes», a-t-il ajouté.

C’est un “cycle sans fin” jusqu’à ce que les gens aient accès à un logement abordable, a déclaré Tao.

La femme dont la tente a été dressée près de la Overdose Prevention Society a déclaré qu’elle payait pour louer une chambre à l’intérieur mais qu’elle ne s’y sentait ni en sécurité ni à l’aise. Un ami assis à proximité a déclaré que l’espace était “infesté” d’insectes.

La ville a proposé de stocker les effets personnels des gens, mais la femme a déclaré que des objets avaient été volés ou avaient disparu dans des situations similaires dans le passé.

Une déclaration du groupe de défense Pivot Legal Society a déclaré que la ville avait créé la détérioration des conditions dans le campement le long de la rue Hastings en omettant de fournir le stockage promis, les installations d’hygiène et l’élimination des ordures, et elle cite maintenant ces mêmes problèmes de sécurité et de santé comme raisons de la retrait forcé.

Pivot a appelé Vancouver à fournir des «logements vivables, dignes et accessibles» et au service d’incendie de reconnaître les besoins des résidents du campement en créant une approche de réduction des méfaits en matière de sécurité incendie qui tient compte des défis allant des drogues toxiques à la violence policière et aux traumatismes. du fait de la colonisation.

—Brenna Owen, La Presse Canadienne

ItinéranceRéduction de la pauvretéVancouver