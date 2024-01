Alors que Trump traite les procès comme des rassemblements, les juges étudient comment le maîtriser

M. Trump, 77 ans, se retrouve souvent dans les salles d’audience ces jours-ci, alternant ces comparutions avec des arrêts de campagne – et utilisant les deux à des fins politiques alors qu’il cherche l’investiture présidentielle républicaine. Mardi, après avoir assisté à la sélection du jury lors du procès de Mme Carroll, il s’est envolé pour le New Hampshire pour commencer sa campagne. Il est ensuite revenu au tribunal mercredi, lorsqu’elle a témoigné, avant de retourner au New Hampshire.

Les juges confrontent régulièrement des accusés qui sont des personnalités publiques puissantes, comme des hommes politiques ou des chefs d’entreprise, habitués à dominer une salle.

Mais les juges, en particulier ceux des tribunaux fédéraux qui jouissent d’un mandat à vie, n’abandonnent pas facilement leur autorité. Généralement, les menaces de sanctions financières, d’outrage ou même de courtes peines de prison peuvent calmer les perturbateurs les plus indisciplinés des tribunaux.

Ce qui a rendu les apparences de M. Trump difficiles, c’est qu’il fait peut-être le calcul que désobéir à un juge ou peut-être même perdre un argument juridique pourrait être politiquement avantageux. Dans le procès en diffamation de Mme Carroll, M. Trump semblait presque inciter le juge Kaplan à l’expulser de la salle d’audience.