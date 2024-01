Alors que Trump se profile, un haut responsable européen appelle à une dissuasion nucléaire européenne – POLITICO

Face au retour potentiel de Donald Trump à la Maison Blanche, le chef de la plus grande formation politique de l’UE appelle les Européens à se préparer à la guerre sans le soutien des États-Unis et à construire leur propre parapluie nucléaire.

Manfred Weber, chef du Parti populaire européen (PPE) de centre-droit – actuellement pressenti pour arriver en tête des élections au Parlement européen en juin – a décrit Trump et le président russe Vladimir Poutine comme « les deux qui ont fixé le cadre » pour 2024.

Le couronnement apparemment imminent de Trump en tant que candidat républicain à la présidentielle après ses victoires dans l’Iowa et le New Hampshire a effrayé l’Europe, où on se souvient de lui comme d’un sceptique à l’égard de l’OTAN, accusant les pays de l’UE de ne pas payer leur part et menaçant ne pas venir à la défense de l’Europe s’il était attaqué.

“Nous voulons l’OTAN, mais nous devons aussi être suffisamment forts pour pouvoir nous défendre sans elle ou à l’époque de Trump”, a déclaré Weber lors d’un entretien téléphonique avec POLITICO au retour d’un voyage en train vers Kiev. “Indépendamment de qui sera élu en Amérique, l’Europe doit être capable d’être autonome en matière de politique étrangère et de se défendre de manière indépendante”, a déclaré l’influent conservateur allemand.

Cela l’a amené à aborder la question épineuse de la défense nucléaire européenne. L’OTAN s’appuie actuellement largement sur les ogives nucléaires américaines, qui sont déployé sur six bases aériennes militaires en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie.

“L’Europe doit construire une dissuasion, nous devons être capables de nous dissuader et de nous défendre”, a-t-il déclaré. “Nous savons tous que lorsque les choses se présentent, l’option nucléaire est la solution réellement décisive.”

Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, Poutine a considérablement a intensifié sa rhétorique nucléaireet a régulièrement proféré des menaces atomiques voilées à l’encontre de l’Occident.

Au sein de l’UE, le seul pays qui serait en mesure de jouer un rôle plus important est la France, qui a environ 300 têtes nucléaires.

Le président français Emmanuel Macron a lancé l’idée d’une dissuasion nucléaire européenne dirigée par la France en 2020lorsqu’il a appelé à un “dialogue stratégique” sur “le rôle de la dissuasion nucléaire de la France dans [Europe’s] sécurité collective.” Mais l’Allemagne n’a jamais accepté cette offre. En 2022, la France a de nouveau appelé à une discussion avec Berlin, affirmant que l’offre était toujours sur la table.

Selon Weber, il est désormais temps de ramener cette idée d’internationalisation du “force de frappe.”

“Je voudrais voir la dimension européenne de la défense nucléaire comme un objectif à long terme”, a déclaré le leader du PPE. “Mais tant que cela n’est pas réaliste, nous devrions accepter l’offre de Macron et réfléchir maintenant à la manière dont l’armement nucléaire de la France peut également être intégré dans les structures européennes.”

L’autre puissance nucléaire européenne – mais en dehors de l’UE – est la Grande-Bretagne, avec moins de quelque 260 ogives nucléaires. “Peut-être, juste pour clarifier les options, sommes-nous maintenant à un point où, après les années et la décennie du Brexit, nous devrions ouvrir un dialogue constructif avec nos amis britanniques”, a poursuivi Weber.

“Eux aussi ont des difficultés à assurer leur sécurité. Eux aussi manquent d’argent pour les deux porte-avions dont ils disposent. Ils ont également du mal à maintenir leurs capacités. Et à cet égard, il est peut-être temps maintenant c’est aussi le bon moment d’entamer un dialogue structuré et organisé avec la Grande-Bretagne.”

Weber a reconnu que même si le continent est divisé sur des sujets tels que la Russie et la défense, les politiciens des partis centristes doivent faire un meilleur travail de cartographie des risques.

“Nous devons être honnêtes avec les gens”, a-t-il soutenu. “Nous ne devons pas cacher la réalité de la menace face à Poutine afin de créer d’une manière ou d’une autre le sentiment que les choses ne seront pas si mauvaises.”