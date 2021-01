Le président Donald Trump lève le pouce près du mur frontalier américano-mexicain en janvier 2021. | Mandel Ngan / AFP / Getty Images

Trump aurait prévu d’accorder plus de 100 pardons avant de quitter ses fonctions.

Au cours de ses dernières 48 heures au pouvoir, le président Donald Trump prévoit de gracier plus de 100 personnes. Bien qu’il ait déjà lancé l’idée de le faire, on ne sait pas s’il tentera de s’inclure parmi ceux qui bénéficient de la clémence.

Selon CNN, Trump a tenu une réunion dimanche avec les principaux collaborateurs – dont sa fille Ivanka Trump et son mari, Jared Kushner – pour examiner les candidats à ses dernières grâces. Le Washington Post a annoncé qu’il annoncerait des pardons et des commutations de peine de prison lundi ou mardi.

La question reste ouverte de savoir si deux proches associés, Stephen Bannon et Rudy Giuliani, figureraient sur la liste, qui serait peuplée de candidats au pardon plus traditionnels, ainsi que de personnalités de haut niveau.

Bannon, qui était conseiller pour la campagne de Trump en 2016, a été accusé l’année dernière d’avoir fraudé des donateurs qui ont contribué à un effort de financement privé de nouvelles sections du mur frontalier américano-mexicain. Giuliani a été l’avocat personnel de Trump pendant des années et a aidé à diriger les tentatives infructueuses de la campagne Trump pour renverser les résultats des élections de novembre devant les tribunaux. Contrairement à Bannon, Giuliani n’a été accusé d’aucun crime, mais ses relations financières avec des associés ukrainiens font l’objet d’une enquête.

Toute grâce pour Giuliani serait donc préventive – et selon le Washington Post, Trump envisage également de pardonner de manière préventive les membres de sa famille.

Trump aurait cherché à pardonner aux membres de sa famille et à Giuliani pendant des semaines. Selon le New York Times, le président a exprimé sa crainte que la nouvelle administration Biden ne cible la famille Trump. La famille fait également l’objet d’une enquête à New York, bien qu’une grâce présidentielle n’affecte pas les enquêtes ou les accusations criminelles de l’État ou locales.

En général, il n’est pas rare qu’un président accorde la clémence aux criminels dans le cadre de ses derniers jours en fonction. Le 19 janvier 2017, le président Barack Obama a accordé 330 commutations de peine de prison à des délinquants non-violents, sa dernière journée complète au pouvoir. Cela a établi un record d’une journée. Dans l’ensemble, Obama a accordé la clémence à 1 715 personnes incarcérées au cours de ses huit ans, en utilisant une autorité exécutive unique.

Trump a utilisé ce même pouvoir 94 fois, y compris le pardon de 49 personnes la semaine avant Noël 2020. Mais beaucoup de ces pardons ont été des alliés ou des personnes ayant des liens avec sa famille. Par exemple, il a gracié son ancien conseiller à la sécurité nationale en disgrâce, Michael Flynn, accusé d’avoir menti au FBI alors qu’il enquêtait sur Trump, peu avant Thanksgiving.

L’ancien président de la campagne Paul Manafort et Roger Stone, un ami et allié de longue date, faisaient partie de ceux qui ont reçu des grâces de Noël, tout comme Charles Kushner, le beau-père d’Ivanka, qui a été reconnu coupable en 2005 d’évasion fiscale, de falsification de témoins et de mensonge à la Commission électorale fédérale.

Un rapport du New York Times, qui a révélé que les conseillers et alliés de Trump acceptaient de l’argent pour faire pression pour obtenir des pardons, est également préoccupant. Tant que Trump lui-même n’est pas payé pour accorder une grâce, ce n’est pas illégal – mais les défenseurs de la justice pénale ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que cela pourrait avantager ceux qui ont des ressources et des relations par rapport aux pétitionnaires de pardon à faible revenu.

Trump a accordé la clémence à certaines personnes moins connues, bien que souvent à la demande de personnalités de premier plan, telles que Kim Kardashian; elle a personnellement demandé à Trump de libérer Alice Johnson, une femme qui purgeait une peine fédérale pour trafic de drogue.

Les pardons finaux de Trump devraient contenir des personnages comme Johnson, mais aussi des personnes dont il est proche. La question, cependant, est de savoir s’il essaiera de se pardonner de manière préventive. Trump ne fait face à aucune accusation – bien qu’il le puisse potentiellement pour son rôle dans l’agitation de l’insurrection du 6 janvier – et aucun président n’a jamais tenté de se pardonner auparavant.

La question de savoir si un président peut se pardonner est une question de débat juridique. Mais même si Trump peut se pardonner, il n’est pas clair qu’il le devrait, car tout pardon peut être considéré par certains comme un aveu de culpabilité, ce qui pourrait mettre en danger ses chances d’acquittement lors de son prochain procès de destitution au Sénat.

La plupart des juristes pensent que Trump ne peut pas se pardonner légalement

En 2018, lors d’une enquête fédérale sur sa première campagne présidentielle, Trump a tweeté qu’il avait le «droit absolu» de se pardonner. Ce n’est probablement pas vrai, disent de nombreux juristes.

Dans une chronique pour le Washington Post, l’expert en droit constitutionnel Dale Carpenter soutient qu’un président ne peut pas se pardonner lui-même. Dans l’article II de la Constitution, écrit Carpenter, le pouvoir de grâce du président ne comprend pas les «cas de mise en accusation». Ceci, soutient-il, est en partie lié au désir des auteurs de séparer la démocratie américaine d’une monarchie, raison pour laquelle ils ont limité le pouvoir de grâce de l’exécutif.

Un auto-pardon violerait également les lois contre le fait d’agir comme son propre juge, rapporte Nina Totenberg de NPR. Comme Jane Coaston l’a expliqué pour Vox lorsque Trump a déclaré pour la première fois qu’il pouvait se pardonner:

Comme mon collègue Sean Illing l’a détaillé en avril, l’un des obstacles potentiels à l’auto-pardon présidentiel pourrait être dans la clause «prendre soin» de la Constitution – le président «veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées» – que certains chercheurs considèrent le président ne pouvait pas s’auto-pardonner, car c’est intrinsèquement dans son propre intérêt. Jed Shugerman, professeur de droit à Fordham, déclare: «De toute évidence, l’auto-grâce est une violation de l’obligation fiduciaire parce qu’elle est manifestement intéressée. Mais si un président réussissait à le faire, l’administration suivante pourrait essayer de poursuivre le président, ce qui obligerait un tribunal à examiner l’auto-pardon de ce président et à décider s’il était invalide ou non au motif qu’il violait son obligation fiduciaire de servir. les meilleurs intérêts du peuple sur lui-même.

C’est pourquoi le président Richard Nixon ne pouvait pas se pardonner après sa démission – comme le note Coaston, «pendant le scandale du Watergate, le ministère de la Justice a statué que les présidents ne pouvaient pas, en fait, s’auto-pardonner, car` `personne ne peut être juge dans son propre cas. »(Le président Gerald Ford a par la suite gracié Nixon au nom de l’unité nationale et de la« tranquillité ».)

Cela dit, Trump et sa famille sont également confrontés à une série de poursuites judiciaires potentielles à New York. Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action contre l’organisation Trump en août et enquête sur les transactions financières de la famille dans l’État. Le bureau du procureur du district de Manhattan, Cy Vance, a également enquêté sur l’organisation et son utilisation des radiations fiscales. Trump fait également face à un recours collectif d’anciens locataires dans des propriétés appartenant à Trump.

Aucune de ces actions locales et étatiques ne serait affectée par une auto-grâce. Donc, même si Trump tente un dernier mouvement sans précédent en sortant, cela ne mettra pas fin à ses ennuis juridiques ou à ceux de sa famille.