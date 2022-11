Alors que Trump prépare une éventuelle course à la Maison Blanche en 2024, les mégadonateurs du GOP soutiennent DeSantis, Youngkin et d’autres républicains

Un groupe croissant de mégadonateurs républicains soutient une nouvelle génération de candidats à la présidence du GOP pour 2024 – alors même que Donald Trump prépare sa propre candidature probable à la Maison Blanche – blâmant l’ancien président américain pour les performances médiocres du parti à mi-mandat la semaine dernière.

Certains des donateurs les plus riches du GOP du pays regardent les gouverneurs républicains de Floride et de Virginie, Ron DeSantis et Glenn Youngkin, comme des candidats plus rationnels – et plus important encore, éligibles – à la Maison Blanche en 2024. Bien qu’aucun des deux hommes n’ait officiellement annoncé sa candidature, ils ont tous deux commencé à mettre en place les équipes de collecte de fonds et l’infrastructure qui seraient nécessaires pour explorer une candidature présidentielle.

Trump s’est insurgé contre les étoiles montantes du GOP alors qu’elles détournaient l’attention du parti et les dons de campagne, éloignant encore plus certains des soutiens les plus fidèles de Trump.

“Je ne vais pas donner (Trump) un f—ing nickel”, a déclaré l’homme d’affaires new-yorkais Andy Sabin, qui a fait don de 120 000 dollars pour la candidature ratée de Trump à la réélection de 2020. Sabin a versé 55 000 $ cette année à un PAC pro-DeSantis, Friends of Ron DeSantis, qui a soutenu la candidature réussie du gouverneur de Floride pour sa réélection, selon les dossiers de financement de la campagne de l’État. Et il prévoit de soutenir DeSantis s’il se lance dans la prochaine course à la présidence.

Atout, pendant ce temps, a programmé une annonce aux heures de grande écoute mardi soir, laissant fortement entendre que ce sera le lancement de sa campagne présidentielle. Les PAC de Trump se sont largement appuyés sur de petits donateurs en dollars. Save America, l’un des PAC de Trump, a collecté plus de 36 millions de dollars lors du cycle électoral de 2022 auprès d’individus qui ont donné 200 dollars ou plus, selon les données d’OpenSecrets.

Sabin blâme Trump pour la mauvaise performance du parti le jour du scrutin. Les démocrates ont maintenu le contrôle du Sénat après une victoire clé de la sénatrice Catherine Cortez-Masto, D-Nev. Alors que les républicains devraient remporter quelques sièges ainsi que le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis, ce n’est pas par la grande marge que beaucoup attendaient et certainement pas la “vague rouge” que Trump et d’autres avaient prédite.

“En fin de compte, les gens sont restés à l’écart à cause de Trump”, a déclaré Sabin à CNBC. Lors d’un rassemblement électoral pour le candidat républicain JD Vance la veille de sa victoire au Sénat de l’Ohio la semaine dernière, Trump a déclaré qu’il prévoyait de faire une “très grande annonce” le 15 novembre. Cela n’a pas aidé les autres campagnes, a déclaré Sabin.

Trump a également “approuvé des candidats qui n’étaient pas nécessairement qualifiés à moins qu’ils ne disent” Je t’aime Donald “”, a ajouté Sabin.

Lors des trois douzaines d’élections étiquetées “toss up” par Cuire le rapport politique, Trump a approuvé six républicains. Cinq d’entre eux ont perdu, selon une analyse CNBC. Trump a également approuvé des dizaines de candidats gagnants à la Chambre, mais bon nombre de ces républicains se trouvaient dans des districts fermement rouges sans concurrent sérieux. Presque tous les candidats au poste de secrétaire d’État et de gouverneur approuvés par Trump dans les principaux États pivots ont perdu. Beaucoup de ces candidats ont fait de fausses déclarations selon lesquelles les élections de 2020 auraient été volées à Trump.

Dans un YouGov sondage prises après les élections du 8 novembre, montre que 41% des personnes interrogées qui se disent républicaines préfèrent DeSantis comme candidat du GOP à la présidence en 2024 à 39% qui aiment Trump. Une nouvelle Politico/Matin Consult sondage montre que 47% des républicains et des indépendants à tendance républicaine soutiendraient Trump. Le même sondage montre que 33% soutiendraient DeSantis.

Le propriétaire des Dolphins de Miami, Stephen Ross, dont le géant immobilier Related Companies possède Equinox et SoulCycle, a dit à des amis qu’il aimait DeSantis et qu’il pourrait le soutenir s’il se présentait à la présidence, selon une personne proche du milliardaire. Ross a organisé une collecte de fonds pour Trump dans sa maison des Hamptons en 2019 afin de collecter des fonds pour la campagne de Trump et le Comité national républicain. Ross a donné 220 000 $ aux Amis de Ron DeSantis PAC cette année, selon les archives de l’État.

Ross a dit un jour au New York Times que même s’il “aimait” Trump, il n’était pas d’accord avec beaucoup de ses politiques. “Je crois qu’il y a beaucoup de bien et je pense qu’il y a beaucoup de mal”, a déclaré Ross au Times en 2020. Un porte-parole de Related n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Le PDG de Citadel, Ken Griffin, qui a donné plus de 100 millions de dollars à mi-mandat principalement aux républicains qui se présentent aux courses d’État et fédérales, a récemment déclaré à Politico qu’il était préparé pour soutenir DeSantis s’il se présente à la présidence. DeSantis a donné 5 millions de dollars aux Amis de Ron DeSantis PAC l’année dernière, selon les archives de l’État.

“Il a très bien fait beaucoup de choses et a raté la cible dans certains domaines importants”, a déclaré Griffin à Politico en parlant de Trump. “Et pour une litanie de raisons, je pense qu’il est temps de passer à la prochaine génération.” Lors d’un récent sommet Bloomberg, Griffin a qualifié Trump de “trois fois perdant” et a déclaré qu’il espérait que l’ancien président ne se représenterait pas.

Youngkin s’est tourné vers l’homme d’affaires et ancien responsable de l’administration Trump Ray Washburne pour présenter le gouverneur de Virginie aux principaux donateurs et stratèges politiques alors qu’il se prépare à une éventuelle candidature à la présidence, selon des personnes proches du dossier.

Washburne était le PDG d’Overseas Private Investment Corporation pendant le premier mandat de Trump. Il a également été un collecteur de fonds politique républicain pendant des années, notamment en aidant à collecter des fonds pour la campagne initiale de Trump en 2016 à la présidence.

Youngkin a été sollicité par le parti pour aider d’autres républicains à gagner leurs fonctions, faisant campagne plus tôt ce mois-ci pour le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, et le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, qui ont tous deux remporté leur candidature à la réélection.

L’avocat et collecteur de fonds du GOP, Eric Levine, a envoyé samedi un essai aux alliés républicains, faisant activement campagne contre un candidat potentiel. Levine a précédemment déclaré à CNBC que certains grands donateurs lui avaient dit qu’ils craignaient que Trump ne soit le seul candidat qui pourrait perdre contre le président Joe Biden lors d’un match revanche en 2024. Bien que Levine n’ait pas personnellement fait de don aux courses de Trump, il a aidé à collecter des fonds de campagne pour plusieurs autres candidats que Trump a approuvés au cours du dernier cycle.

Levine a déclaré que le “banc présidentiel républicain” était rempli d’une liste de personnes qui, selon lui, auraient une meilleure chance que Trump de gagner en 2024, notamment DeSantis, Youngkin, l’ancien secrétaire d’État de Trump Mike Pompeo, l’ancien ambassadeur américain à l’ONU Nikki Haley , l’ancien vice-président Mike Pence et le sénateur Tim Scott, RS.C.

“Je travaillerai très dur avec des républicains partageant les mêmes idées pour m’assurer qu’il n’est pas notre candidat en 2024 parce que je veux gagner ! Embrasser Trump n’est pas une stratégie gagnante”, a déclaré Levine dans l’essai. “Si cette élection nous a montré quelque chose, c’est que nous ne pouvons pas gagner seuls la base de Trump. Nous avons besoin d’indépendants, de femmes de banlieue et de démocrates modérés si nous voulons gagner et gouverner efficacement. Ce sont les groupes les plus repoussés par Trump. Il est temps de passer à la réalité Il est temps de faire passer notre parti et notre pays avant le culte de Trump.