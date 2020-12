« Les derniers jours de la présidence Trump ont pris les éléments orageux d’un drame plus commun à l’histoire ou à la littérature qu’une Maison Blanche moderne », avec « la rage et le refus détaché de la réalité de concéder la défaite » maintenant « une tragédie. , en partie farce, pleine de son et de fureur », écrit Peter Baker à Le New York Times. « Moody et selon les récits de ses conseillers parfois déprimés, le président se présente à peine au travail, ignorant les crises sanitaires et économiques qui affligent la nation et nettoyant largement son programme public de réunions sans rapport avec sa tentative désespérée de réécrire les résultats des élections. »

«Pourtant, alors même que Trump a été consumé par sa fortune politique déclinante dans une tentative désespérée de conserver le pouvoir, son administration a accéléré ses efforts pour verrouiller les gains politiques de dernière minute et les affectations de personnel qui, espère-t-elle, aideront à consolider l’héritage du président et à vivre sur le passé. Le 20 janvier, lorsque le président élu Joe Biden est assermenté, » Le Washington Post rapports.

La semaine dernière, par exemple, les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis ont adopté un test de citoyenneté plus long et plus difficile gâché par des erreurs, le Pentagone a nommé Corey Lewandowski et d’autres fidèles de Trump au Defense Business Board, et Trump a signé un décret sur l’intelligence artificielle, le Publier Remarques. Et l’administration se précipite pour vendre aux enchères les droits de forage dans la réserve nationale de faune de l’Arctique le 6 janvier, assouplir les règles de sécurité pour le forage dans l’océan Arctique, réduire les protections pour les espèces en voie de disparition, rendre plus difficile la mise en œuvre des protections de la santé publique, réduire les troupes niveaux, affaiblissent la protection de l’emploi pour les fonctionnaires et construisent les 50 derniers kilomètres de mur frontalier américano-mexicain.

« La ruée est venue malgré la relative inattention de Trump à gouverner depuis sa défaite électorale le mois dernier, en partie motivée par des assistants à l’esprit idéologique, y compris des membres du Cabinet désireux de peaufiner leur propre héritage », Publier note, soulignant que le secrétaire d’État Mike Pompeo augmente les sanctions contre l’Iran et la Chine.

Trump « reste concentré sur ce travail important et tient les promesses qu’il a faites au peuple américain », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche Judd Deere dans un communiqué. Aaron Reichlin-Melnick, de l’American Immigration Council, ne voit pas grand-chose de Trump dans la course finale. « Vous ne voyez pas la rhétorique venant du président depuis la fin des élections, » du moins sur l’immigration, a-t-il dit, « mais l’administration elle-même avance et accélère ses efforts pour faire sortir ces règlements de minuit. »

