Alors que Trump courtise les électrices, une autre femme l’accuse publiquement d’inconduite sexuelle

Stacey Williams, écrivaine et ancienne mannequin, s’est jointe aux dizaines de femmes qui ont accusé Donald Trump de inconduite sexuelle lorsqu’elle s’est manifestée cette semaine pour alléguer qu’il l’avait pelotée à la Trump Tower en 1993.

Williams, un démocrate inscrit qui a été le premier à faire publiquement cette allégation lors d’un appel Zoom « Survivants pour Kamala » lundi soir, également parlé avec NBC News dans une interview mercredi.

Lors de l’appel Zoom, Williams a déclaré qu’elle et Jeffrey Epstein s’étaient arrêtés à la Trump Tower un jour du début de 1993. Lorsqu’elle a rencontré Trump, il « m’a attiré vers lui et a commencé à me peloter », a déclaré Williams. « Il a mis ses mains sur mes seins et ma taille, mes fesses et je me suis figé. Et je me suis figé parce que j’étais profondément confus quant à ce qui se passait parce que les mains bougeaient partout sur moi.

Epstein et Trump parlaient calmement et se souriaient lorsque Trump la touchait, a-t-elle déclaré lors de l’appel Zoom. Williams a déclaré à NBC News que les deux hommes parlaient d’elle « comme d’un objet », faisant des commentaires sur son apparence. Elle a déclaré qu’Epstein l’avait ensuite réprimandée et lui avait demandé : « Pourquoi l’avez-vous laissé faire ça ? »

Comme l’a souligné NBC News, Williams semble être la première personne dont l’accusation d’inconduite sexuelle contre Trump implique également Epstein, le défunt financier en disgrâce et délinquant sexuel reconnu coupable. Williams a déclaré à NBC News qu’elle passerait du temps avec Epstein mais qu’il n’était pas son petit ami et que leur relation n’avait jamais été sexuelle. Elle a déclaré qu’elle avait coupé tout contact avec Epstein après l’incident présumé de la Trump Tower et qu’elle ne savait pas qu’il était un prédateur sexuel jusqu’à ce que les médias en parlent des années plus tard.

La porte-parole de la campagne Trump, Karoline Leavitt, a nié les allégations de Williams, déclarant notamment à NBC News : « Ces accusations, formulées par un ancien militant de Barack Obama et annoncées lors d’un appel de la campagne Harris deux semaines avant l’élection, sont sans équivoque fausses. » (L’appel Zoom n’a pas été organisé par la campagne de Kamala Harris.)

Trump a été accusé par des dizaines de femmes d’inconduite sexuelle, allant de baisers et tâtonnements forcés à râpé. Trump a nié toutes les allégations portées contre lui, se défendant parfois en disant qu’il était un accusateur. n’était pas son « type » ou « n’aurait pas été l’élu. »

L’accusation de Williams intervient alors que Trump tente de conquérir les électrices indécisesfabrication audacieux – et déconcertant – des déclarations sur les droits reproductifs et se présentant comme leur champion.

« Vous ne serez plus abandonné, seul ou effrayé. Vous ne serez plus en danger. … Vous n’aurez plus à vous inquiéter de tous les problèmes que connaît aujourd’hui notre pays.» Trump a déclaré lors d’un rassemblement le mois dernier. « Vous serez protégé et je serai votre protecteur. »

Les tentatives de Trump pour convaincre les femmes sont profondément déconnectées de ses record sur les questions féminines et son attaques sexistes sur ses rivales féminines. L’allégation de Williams rappelle la longue liste de femmes qui ont allégué des expériences de violations similaires avec le candidat républicain à la présidentielle.

