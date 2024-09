Alors que Trump cherche à obtenir les votes des Polonais d’origine américaine, lui et le président polonais devraient être présents au même événement

VARSOVIE, Pologne — Donald Trump et le président polonais Andrzej Duda devraient assister au même événement ce dimanche en Pennsylvanie, un État clé de l’élection présidentielle de cette année, alors que Trump cherche à exploiter le vote polono-américain.

Une rencontre entre les deux hommes dans un sanctuaire polono-américain n’a pas encore été confirmée, mais semble possible compte tenu de leurs liens amicaux dans le passé – et du fait que le bureau de Duda a déclaré qu’il s’attendait à une rencontre si Trump devait y assister.

La Pennsylvanie compte l’une des plus grandes populations polono-américaines du comté, et Trump et la vice-présidente Kamala Harris souhaitent tous deux leur soutien. Lors du récent débat présidentiel à Philadelphie, Harris a fait appel aux Américains d’origine polonaise en présentant Trump comme une menace pour la sécurité de la Pologne et de l’Europe plus largement en raison de son opposition au soutien américain à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Trump a remporté l’État en 2016, mais le président démocrate Joe Biden a gagné en 2020.

Il n’est pas inhabituel que les dirigeants mondiaux rencontrent les candidats de l’opposition pendant les années électorales. Trump a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer la semaine prochaine Le Premier ministre indien Narenda Modi. Mais il est plus inhabituel d’apparaître aux côtés d’un candidat dans un État clé.

Le bureau de Duda a déclaré qu’il assisterait à une messe catholique romaine au sanctuaire national de Notre-Dame de Czestochowa à Doylestown, en Pennsylvanie, dimanche après-midi, suivie du dévoilement d’un monument au mouvement anticommuniste Solidarité.

L’équipe de campagne de Trump a déclaré à l’Associated Press que Trump et Duda assisteraient au même événement dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, où Doylestown est le siège du comté. L’équipe de campagne a refusé de dire si les deux hommes se rencontreraient ou s’entretiendraient ailleurs, ni de fournir des détails supplémentaires.

Malgorzata Paprocka, la responsable du bureau de Duda, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que Trump et Duda se rencontrent si Trump acceptait une invitation à assister à l’inauguration.

« Le président a accepté l’invitation, car un monument de Solidarité sera inauguré ce jour-là », a déclaré Paprocka à l’agence de presse polonaise PAP.

« Si le président Trump accepte également, la rencontre aura lieu », a-t-elle déclaré, ajoutant que les principaux sujets de discussion entre Duda et Trump tourneraient autour du renforcement de la sécurité et de la position de la Pologne.

Interrogée sur les probabilités d’une telle rencontre, Paprocka a répondu qu’elle était probable, mais que son bureau n’en était pas l’organisateur.

Elle a également déclaré que Duda avait souligné à plusieurs reprises que les États-Unis étaient le partenaire clé de la Pologne et que les Polonais devaient donc forger une alliance quelle que soit l’administration américaine actuellement au pouvoir.

Le bureau de Duda a refusé de commenter davantage l’affaire lorsqu’il a été contacté mercredi.

Duda, qui sera à New York la semaine prochaine pour l’Assemblée générale des Nations Unies, a depuis longtemps exprimé son admiration pour Trump, et a même lancé l’idée de nommer une base militaire « Fort Trump ». L’idée a été largement moquée et n’a jamais été concrétisée.

Alors que Duda était dans une course serrée à sa réélection en 2020, le président de l’époque, Trump, l’a accueilli à la Maison Blanche, lui donnant un coup de pouce crucial auprès des électeurs de l’un des pays les plus pro-américains d’Europe.

Duda déjà rencontré En avril, Duda a rencontré Trump à New York, où il a qualifié le dirigeant conservateur polonais d’« ami ». En Pologne, cette visite a été vivement critiquée, les critiques craignant qu’elle puisse nuire aux relations de Varsovie avec l’administration Biden.

Les partisans de Duda ont défendu son projet, affirmant qu’il était important d’entretenir de bonnes relations avec les deux parties. Ils y ont également vu un moyen pour la Pologne, située à la frontière avec l’Ukraine, de plaider la cause de la poursuite de l’aide à Kiev dans sa lutte contre une invasion russe.

Colvin a fait son reportage depuis New York.