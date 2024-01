Alors que Trump attend le verdict du procès pour fraude, un nouveau rapport pourrait augmenter ses risques

Lundi, les avocats de M. Trump ont riposté, remettant en question les capacités de Mme Jones en tant que surveillante et l’accusant d’avoir agi de mauvaise foi pour que la Trump Organization soit obligée de continuer à la payer. Ils ont déclaré qu’elle n’avait identifié aucune fraude et que l’entreprise avait répondu à la plupart de ses préoccupations.

« Le contrôleur transforme désormais des éléments comptables insignifiants en un récit favorisant le maintien de sa nomination et, par conséquent, la réception continue de millions de dollars en honoraires excessifs », a écrit l’un des avocats, Clifford S. Robert, dans une lettre au juge Engoron, notant que l’entreprise avait déjà versé à Mme Jones plus de 2,6 millions de dollars.

Mme Jones n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Les conclusions de Mme Jones et la réponse des avocats de M. Trump pourraient enhardir le juge Engoron, qui semble souvent sceptique quant aux affirmations de l’ancien président et sympathique au cas de Mme James. En plus de l’amende de 370 millions de dollars, Mme James a demandé au juge, qui tranchera lui-même l’affaire – il n’y avait pas de jury lors du procès – d’interdire à M. Trump et aux autres accusés de diriger une entreprise dans l’État.

Dans une publication publiée dimanche sur les réseaux sociaux, M. Trump a critiqué les accusations du procureur général en écrivant : « JE VAUT BEAUCOUP PLUS QUE LES CHIFFRES INDIQUÉS SUR MES ÉTATS FINANCIERS. » Il a fait valoir que ses prêteurs n’étaient pas des victimes, soulignant qu’ils gagnaient de l’argent grâce à leurs relations avec lui.

Dans son rapport, Mme Jones a constaté que la Trump Organization avait récemment présenté certaines informations financières de manière incohérente. Dans ses états financiers, par exemple, la société a déclaré que les dépenses associées à son immeuble du centre-ville de Manhattan, au 40 Wall Street, s’élevaient à plus d’un million de dollars. Mais en déclarant les mêmes dépenses à un prêteur, l’entreprise a affirmé qu’elles ne s’élevaient qu’à 100 000 $.