Alors que tous les yeux sont rivés sur la chasse à l’homme en Pennsylvanie, un suspect de meurtre à Washington est en fuite et hors du radar.

WASHINGTON (AP) — Alors que la nation est fascinée par la chasse à l’homme de deux semaines visant à retrouver le prisonnier évadé Danelo Souza Cavalcante en Pennsylvanie, un autre drame de fugitifs se joue dans la capitale nationale avec relativement peu d’attention.

Christopher Haynes est en fuite depuis une semaine, depuis qu’il s’est échappé de la garde à vue de l’hôpital universitaire George Washington le 6 septembre. Haynes, 30 ans, avait été arrêté plus tôt dans la journée pour meurtre lié à une fusillade le 12 août dans le district. . Son évasion a donné lieu la semaine dernière à un confinement de plusieurs heures sur l’ensemble du campus de GW et à de brefs barrages routiers dans les rues voisines.

Cavalcante, un ressortissant brésilien de 34 ans reconnu coupable du meurtre de son ex-petite amie, a été capturé mercredi matin dans le sud-est de la Pennsylvanie après une longue poursuite qui a fait l’objet d’une couverture médiatique en direct. Haynes est toujours en liberté et attend son procès.

Le contraste entre les deux chasses à l’homme est saisissant : alors que les médias nationaux ont suivi chaque évolution de la fuite de Cavalcante, Haynes a pratiquement disparu de la carte. La police a pu fournir une image de Haynes la semaine dernière portant un t-shirt noir et un slip gris et se déplacer dans une cour locale. Mais les seules mises à jour depuis lors ont été l’offre d’une récompense de 25 000 $ pour les informations ayant conduit à sa capture et un communiqué de presse mardi augmentant la récompense à 30 000 $ et fournissant des détails supplémentaires sur l’évasion.

Brian Levin, professeur de justice pénale à l’Université d’État de Californie à San Bernardino, estime que la différence entre l’attention du public et la couverture médiatique tient à un certain nombre de facteurs. Pour commencer, il y a la vidéo virale de l’évasion innovante de Cavalcante de la prison du comté de Chester alors qu’il se tenait entre deux murs et effectuait une sorte de marche verticale en crabe vers le haut et hors de vue.

« Il y avait tous ces aspects qui étaient hollywoodiens », a déclaré Levin. « La vidéo de cette marche en crabe sur le mur ressemblait à quelque chose d’un film. »

Haynes a également organisé une évasion dramatique, selon le département de la police métropolitaine. Cependant, aucune vidéo de cette évasion n’a encore été publiée.

Après avoir été transporté à l’hôpital, se plaignant de douleurs à la cheville, il a attaqué les policiers qui l’escortaient et s’est enfui alors qu’ils tentaient de le menotter à une civière. La chef de la police, Pamela Smith, qui a pris ses fonctions il y a six semaines dans un contexte de montée en flèche des taux de crimes violents, a admis plus tard que les policiers n’avaient pas correctement sécurisé Haynes, lui offrant ainsi une opportunité de s’échapper.

Levin a déclaré que la chasse à l’homme à Cavalcante comportait également un flot constant de nouveaux développements qui ont accru l’intérêt du public à mesure que la chasse se prolongeait. Il y a eu des observations répétées de Cavalcante, ainsi que des informations selon lesquelles il s’était rasé les poils du visage, avait volé une camionnette et, à un moment donné, avait volé un fusil et avait été abattu par un habitant de la région.

« Il y avait une nouvelle tournure dans pratiquement chaque cycle d’actualités. Il y a eu tellement de nouveaux rebondissements que le public est devenu obsédé par la suite », a déclaré Levin. « Alors qu’avec ce type de DC, il n’y a pas eu de nouveaux détails où les enjeux et l’intensité augmenteraient à chaque cycle d’actualité. »

La police de Washington ne pouvait pas dire s’il était armé.

La fuite en fuite de Cavalcante a également semé la peur dans une vaste communauté rurale et suburbaine, avec la fermeture des écoles et les autorités envoyant des avertissements à tous les téléphones de la région, demandant aux habitants de verrouiller leurs portes et de rester en alerte. Ils ont pu établir des périmètres sur lesquels ils concentraient leur chasse.

Mais Haynes s’est échappé au milieu d’une grande ville, non loin d’une station de métro. La police a déclaré cette semaine avoir reçu plusieurs rapports faisant état d’observations possibles de Haynes. Mais hormis l’ordre de mise à l’abri sur place de plusieurs heures pour le campus de GW le jour de son évasion, il n’y a eu aucun autre signe public de poursuite.

« Le MPD continue de rechercher Christopher Haynes tandis que la récompense pour les informations ayant conduit à son arrestation est passée à 30 000 dollars », a publié mardi la police sur le réseau social X, anciennement appelé Twitter.

Le grand intérêt du public pour le cas de Pennsylvanie n’est pas si surprenant.

Levin a déclaré que le public américain est fasciné depuis longtemps par ce genre d’histoire de véritable crime qui fuit la justice. « La culture narrative américaine du crime remonte à 100 ans, à l’époque de Bonnie and Clyde, John Dillinger et Baby Face Nelson », a-t-il déclaré.

