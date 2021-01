Jose Mourinho a la forme d’utiliser la Coupe EFL comme catalyseur de plus grands succès. C’était le premier argenterie qu’il remportait à chacun de ses deux sorts avec Chelsea en 2005 et 2015, et son premier trophée avec Manchester United un an plus tard. Les deux clubs sont allés à de meilleures choses, et Mourinho visera désormais la même chose après une victoire 2-0 contre Brentford a scellé la place de Tottenham Hotspur en finale de la Coupe Carabao et une chance de mettre fin aux 13 ans d’attente du club pour les honneurs majeurs.

Mourinho, bien sûr, n’a jamais été jugé principalement sur son palmarès dans cette compétition. Chelsea et United veulent toujours concourir pour la gloire de la Premier League et de la Ligue des champions, et les grandes stars des Spurs ne seront pas rassasiées uniquement en remportant la compétition la moins importante du football anglais.

Mais cela ressent un obstacle particulièrement important pour Tottenham étant donné le poids de l’histoire sur leurs épaules. Mauricio Pochettino a réussi tout sauf un trophée au cours de ses cinq ans et demi au club, et le président Daniel Levy a parié sur le remplacer par Mourinho pour une raison avant tout: il gagne des choses.

Ces 90 minutes étaient proches d’un autre affichage archétypal de Mourinho, relativement libre des moments « Spursy » qui ont contribué à huit défaites successives en demi-finale de la FA Cup. Leur bilan dans cette compétition est meilleur, après avoir remporté deux de leurs trois demi-finales depuis la levée du trophée en 2008 et il y a toujours la superstition à propos de « When the Year Ends In One », une chanson que le club a publiée pour célébrer la finale de la FA Cup en 1991. Ils ont remporté le trophée cette année-là, tout comme ils ont soulevé de l’argenterie en 1901, 1921, 1951, 1961, 1971 et 1981.

Il y avait beaucoup à craindre pour l’équipe locale avant le coup d’envoi avec Brentford arrivant en tant que haut vol du championnat et vainqueurs de quatre équipes de Premier League déjà à atteindre ce point. Pourtant, Mourinho a obtenu le but précoce de son approche tactique, Moussa Sissoko plantant une tête à la 12e minute devant le gardien de Brentford David Raya sur le centre de Sergio Reguilon.

Les Spurs pourraient alors donner la priorité à rester compacts tout en éliminant Brentford à la pause. Le match a été relativement sans incident – tout comme Mourinho le souhaiterait – avant que VAR n’exclue le but d’Ivan Toney au milieu de la seconde période et Son Heung-Min a couru sans faute pour doubler l’avantage de Tottenham sept minutes plus tard.

La présence de Son et Harry Kane dans la formation de départ de Mourinho était la preuve qu’il n’avait rien laissé au hasard – la menace de Brentford a pris fin à la 84e minute lorsque Josh Dasilva a été expulsé pour un défi sur Pierre-Emile Hojbjerg manquant de malice mais aussi de contrôle lors de son apparition. de glisser en changeant de direction – et c’était précisément à cause de l’impact qu’il sait que cette compétition peut avoir. La finale est traditionnellement en février, offrant aux équipes un coup de pouce précoce les fortifiant pour d’autres défis, mais dans le cas de Tottenham, cela briserait un plafond de verre qui s’est épaissi au fil du temps tout en justifiant davantage la nomination quelque peu controversée de Mourinho par Levy.

Il a parlé à plusieurs reprises de changer la mentalité de cette équipe, de découvrir une résilience mentale qui peut leur permettre de défier les meilleurs.

« Si vous voyez les vainqueurs, vous vous rendez compte que les grands clubs, ils veulent gagner », a déclaré Mourinho après le match. « Qui a été le dernier vainqueur en dehors du top six normal? Swansea? Je ne sais pas parce que je ne suis pas très bon sur les statistiques mais je me souviens que Man City a gagné beaucoup de fois, je me souviens que Chelsea a remporté beaucoup de fois, je Je me souviens que United a gagné quelques fois, je me souviens de Liverpool en finale, je ne sais pas s’ils l’ont gagné récemment mais je me souviens de Liverpool en finale, Arsenal … donc les grands clubs, ils s’en soucient. Ils s’en soucient. Non Et la finale en dit long: Tottenham contre Manchester United ou Tottenham contre Man City.

Tottenham a battu Brentford 2-0 mardi pour passer à la finale de la Coupe Carabao. GLYN KIRK / POOL / AFP via Getty Images

« Je suis arrivé en Angleterre en 2004 et je me souviens qu’à cette époque, j’ai dû apprendre la signification des coupes ici, et je l’ai toujours pris au sérieux. S’il y a un secret, c’est de toujours le prendre au sérieux et de respecter les équipes de moindre qualité. et aller avec ambition. Ce que je ressens dans l’équipe, c’est cette mentalité gagnante.

Il doit espérer que la finale aura une sorte d’effet cette saison étant donné que la pièce maîtresse de Wembley a été déplacée au 25 avril dans l’espoir que les fans pourront y assister alors que le vaccin COVID-19 atteindra une plus grande partie de la population.

« Je soutiens [the game being rescheduled] parce que c’est une situation particulière « , a déclaré Mourinho. » Si la finale a lieu début février, le pays est en lock-out, pas de supporters dans le stade, pas même un fan qui peut sortir dans la rue avec un drapeau célébrant un victoire de son équipe. Je soutiens totalement le 25 avril, cela nous laisse du temps. Nous prions pour cela, espérons que le monde change et s’améliore un peu. Je ne m’attends pas à un Wembley complet mais peut-être que nous pourrons avoir des supporters. Je suis donc entièrement d’accord. Je préfère que cette finale se disputera fin avril. «

Cette fois, Tottenham aura Mourinho à ses côtés. Il était dans l’abri opposé lorsque Pochettino a emmené les Spurs à Wembley en 2015, organisant une victoire 2-0 à Chelsea qui fait partie d’un record dans les grandes finales nationales anglaises qui se lit comme suit: en a joué six, en a remporté cinq, en a perdu un.

Les Spurs ont été visiblement ébranlés en perdant à Liverpool le 16 décembre, ne gagnant à nouveau que le 2 janvier alors qu’un défi pour le titre commençait à glisser vers l’horizon. Après avoir battu Leeds United, cette victoire met une finale dans leur poche alors qu’ils cherchent à démarrer chez eux et, éventuellement, à l’étranger.

Si le record de Mourinho est quelque chose à dire, les fans de Tottenham pourraient être pardonnés d’être enthousiastes à l’idée de voir jusqu’où cette confiance pourrait les mener.