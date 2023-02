Alors que Tom Brady prend sa retraite, Gisele se sent renforcée : son “potentiel de retour à la célébrité n’a jamais été détruit”

Gisele Bündchen n’a pas semblé bouleversée par la récente retraite de Tom Brady du football – elle a entendu la même nouvelle il y a exactement un an jour pour jour.

Le mannequin de 42 ans, qui a finalisé son divorce avec le quart-arrière en octobre, revendique son propre statut sous les projecteurs après avoir mis sa carrière en veilleuse pendant des années pour aider à élever leurs enfants alors qu’il devenait l’un des plus convoités de la NFL. noms dans l’histoire.

Bündchen a regardé chaque pouce de la bombe brésilienne alors qu’elle enfilait quelques maillots de bain sur la plage pour ce qui semblait être une séance photo sensuelle d’une semaine dans un magazine. L’expert de la marque Eric Schiffer a expliqué à Fox News Digital que Gisele est probablement plus concentrée sur elle-même que jamais.

“La probabilité de la retraite de Tom Brady cette saison est quelque chose que Gisele considère comme très important”, a déclaré Schiffer. “C’est arrivé parce qu’elle se sent renouvelée et habilitée à se concentrer davantage sur elle-même et sur ce qui la rend heureuse.”

“Avoir une carrière de retour après le divorce est quelque chose que toute personne qui a traversé une séparation atroce et écrasante raconte”, a ajouté Schiffer.

Bien qu’elle ait conservé un rôle de soutien dans la carrière de Brady au cours des dernières années, Schiffer a noté que le désir de Bündchen d’être de retour devant la caméra n’est pas surprenant.

“Ce changement sismique est dans son meilleur intérêt s’il la rend heureuse, se sent puissante et s’aligne sur sa vision d’elle-même à ce stade de la vie de Gisèle”, a-t-il déclaré. “Le potentiel de Gisèle à redevenir célèbre n’a jamais été détruit, et tant de gens la soutiennent.”

D’après les photos récentes, la mère de deux enfants est prête pour toute campagne qui se présente à elle.

“Gisele est un excellent exemple pour nous tous qu’aucune rupture (avec votre petit ami, votre travail, etc.) ne devrait vous empêcher de profiter pleinement de la vie et d’exprimer votre propre style personnel, de la mode et du maquillage aux soins cosmétiques”, a déclaré l’experte en beauté et Application d’entretien fondatrice Tiffany Demers.

“Les glow-ups post-rupture incluaient une nouvelle couleur et coupe de cheveux, mais comme le prouve Gisele, les glow-ups ont une toute nouvelle signification.”

Elle a fait la couverture de tous les grands magazines et s’est retirée des podiums il y a des années en tant que mannequin la mieux payée au monde. En 2014, Forbes a révélé que Gisele avait gagné 47 millions de dollars.

“Gisele Bündchen a toujours été une icône de la mode et cette prochaine phase de sa vie sera une période passionnante pour expérimenter et découvrir son propre style personnel, comme elle le fait apparemment déjà. La confiance est la clé de toute tenue et enfiler tout ce qui fait vous vous sentez le plus beau et le plus puissant dans votre propre peau est l’aspect le plus important de la mode, pas de suivre les tendances”, a déclaré le créateur de luxe Jonathan Marc Stein.

“Gisele le fait déjà depuis sa rupture, et il est évident qu’elle utilise son style pour exprimer sa nouvelle ère de célibataire. C’est toujours amusant de prendre des risques avec la mode, même lorsqu’ils ne fonctionnent pas (tout comme une relation). Donner une nouvelle vie à votre garde-robe peut vous donner une nouvelle vie, car c’est exactement ce que fait Gisèle.”

Le début de la relation de Tom et Gisele ressemblait beaucoup à la fin – entachée de controverse – car ils ne sortaient ensemble que depuis quelques mois en 2006 lorsque Bündchen a découvert que l’ex-petite amie de Brady, Bridget Moynahan, était enceinte de son enfant.

Le quart-arrière, qui a remporté six championnats du Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, puis une autre bague avec les Bucs, a annoncé sa première retraite de la NFL en février 2022 après 22 saisons. Seulement 40 jours plus tard, il a révélé qu’il revenait au jeu.

Bündchen a supposé que Brady aurait plus de temps à passer avec la famille lorsqu’il a pris sa retraite après des années sur la route en tant que quart-arrière le plus gagnant de l’histoire de la NFL. Elle a admis dans une interview au magazine Elle d’octobre 2022 qu’elle avait eu “des conversations avec lui encore et encore” à propos de lui continuant à jouer à 45 ans.

“J’ai fait ma part, c’est-à-dire [to] être là pour [Tom]. J’ai déménagé à Boston et je me suis concentrée sur la création d’un cocon et d’un environnement aimant pour que mes enfants grandissent et soient là pour le soutenir, lui et ses rêves », a-t-elle déclaré. « Voir mes enfants réussir et devenir les beaux petits humains qu’ils le voir réussir et s’épanouir dans sa carrière, ça me rend heureux.

“A ce stade de ma vie, j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail là-dessus. J’ai une énorme liste de choses que je dois faire, que je veux faire. À 42 ans, je me sens plus connecté avec mon but .”

En plus du fils de 15 ans de Brady, Jack, le couple a Vivian, 10 ans, et Benjamin, 12 ans.

Son désir de rejouer au football semblait être le catalyseur qui les a séparés. Après des mois de spéculation sur la fin de la relation, le couple a annoncé que leur divorce avait été finalisé en octobre via les réseaux sociaux.

“Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, a écrit Brady. “Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble.”

Bündchen a ajouté: “La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et bien qu’il soit, bien sûr, difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je ne souhaite que le meilleur pour Tom toujours.”

Brady a annoncé mercredi sa deuxième retraite de la NFL – un an après avoir pris la décision de prendre sa retraite juste pour revenir plusieurs semaines plus tard pour sa troisième saison avec le Boucaniers de Tampa Bay.

“Je prends ma retraite – pour de bon. Je sais que le processus était assez important la dernière fois. Donc, quand je me suis réveillé ce matin, j’ai pensé que j’appuierais sur le bouton “enregistrement” et que je vous le ferai savoir en premier. Donc, je vais ‘ Vous n’obtenez qu’un seul essai de retraite super émotionnel et j’ai utilisé le mien l’année dernière “, a déclaré Brady.

“Je ne vous souhaite que des choses merveilleuses dans ce nouveau chapitre de votre vie”, a commenté Bündchen sur le post de Brady.