Autant les licenciements que les lauriers, Terrell Suggs se souvient de la frustration, des moments où il se sentait moins sûr de lui qu’il ne le paraissait en surface, des collègues plus âgés qui lui prêtaient main forte.

À long terme, la carrière de Suggs s’est déroulée sans heurts : choix n ° 10 après avoir établi un record de sack en une seule saison dans la NCAA à Arizona State, recrue défensive de l’année dans la NFL à 21 ans, joueur défensif de l’année dans la NFL à 29 ans, Super Bowl champion à 30 ans, institution des Ravens au moment où il disputait sa 16e et dernière saison à Baltimore.

À la mi-temps du match de dimanche contre les Lions de Détroit, Suggs deviendra le 12e joueur des Ravens à être intronisé sur la bague d’honneur de l’équipe.

Cependant, si vous examinez sa première année en tant que Corbeau au microscope, vous constaterez que l’histoire est à la fois plus compliquée et plus intéressante.

« Ouais, tu vas être frustré », a-t-il déclaré à propos de ses débuts dans la NFL. « À l’université, vous avez l’habitude de savoir tout ce que vous êtes censé faire, mais quand vous y arrivez, vous n’êtes plus le meilleur. J’avais l’impression de ne pas progresser comme j’aurais dû.

Suggs n’était jamais censé être ici. Des articles sur les projets des Ravens pour 2003 indiquaient de manière factuelle qu’il serait exclu du tableau, choisi au 6e rang au premier tour par les Cardinals de sa ville natale, l’Arizona.

Il a filmé une publicité avec son futur coéquipier Ray Lewis avant le repêchage, et lorsque Lewis l’a taquiné sur la façon dont il serait traité en tant que rookie, Suggs a déclaré qu’il ne parviendrait jamais au choix de Baltimore.

Les Ravens avaient besoin d’aide pour se précipiter après avoir terminé à une 22e place inconnue en défense totale la saison précédente. Mais les spéculations se sont concentrées sur le talentueux plaqueur défensif de Penn State, Jimmy Kennedy, surtout après que Dewayne Robertson, du Kentucky, ait été sélectionné tard dans le processus. Kennedy et Robertson combineraient 24 1/2 sacs en 184 matchs en carrière, l’équivalent de deux bonnes saisons chez Suggs, mais nous sommes en avance sur notre histoire.

Les Ravens ont rendu la journée de repêchage beaucoup plus intéressante lorsque le directeur général Ozzie Newsome a conclu un accord avec les Vikings du Minnesota pour passer du 10e au 7e rang pour le quart-arrière de Marshall Byron Leftwich. Après une saison perdue avec Jeff Blake et Chris Redman au centre, ils pensaient que Leftwich était l’homme pour les mettre sur une nouvelle voie offensive. Mais Newsome a entendu un signal occupé lorsqu’il a téléphoné au siège de la NFL à New York pour signaler l’échange. Le chronomètre du Minnesota a expiré alors que le pacte n’était pas conclu et Leftwich s’est rendu à Jacksonville.

Pendant ce temps, les Cardinals ont échangé leur choix au lieu de sélectionner Suggs, dont le stock avait chuté lorsqu’il avait couru un sprint de 40 verges en 4,8 secondes lors d’un entraînement préalable au repêchage. «Peut-être qu’ils auraient dû mettre un quart-arrière à la fin, et il serait alors arrivé beaucoup plus vite», a craqué Rex Ryan, l’entraîneur de la ligne défensive des Ravens à l’époque.

« C’était juste fou », se souvient Suggs. « Je ne savais pas où j’allais aller. C’était une chute libre.

Ryan a immédiatement vu les implications lorsque l’échange contre Leftwich a échoué : « J’étais le seul assis là, heureux comme l’enfer. C’était un talent unique dans une génération, Terrell Suggs, et nous étions sur le point d’avoir de la chance avec lui.

Ces chiffres du chronomètre étaient apparemment plus importants que les 24 sacs de Suggs en tant que junior à Arizona State, mais pas pour les Ravens. Ils l’ont choisi n ° 10, puis sont revenus au premier tour pour ajouter le quart-arrière Kyle Boller, déclenchant l’euphorie à l’intérieur de leur siège et parmi leurs fans.

« Je ne pensais pas qu’il y avait un moyen ou une formule que j’aurais pu trouver pour que nous puissions avoir Kyle Boller et Terrell Suggs dans le même repêchage », a déclaré Newsome, normalement stoïque, ce soir-là.

Suggs devait commencer immédiatement comme secondeur extérieur. Il se rapprocherait des quarts d’un côté tandis que la sélection sortante du Pro Bowl, Peter Boulware, convergerait de l’autre.

C’était la vision de toute façon. En réalité, Suggs avait 20 ans et on lui avait demandé de faire une seule chose à l’université : monter sur le terrain à la poursuite des sacs. Définir la limite ? Passer à la couverture ? C’étaient des concepts étrangers.

«Il était super brut», se souvient Boulware. «Quand il a mis la main dans le sol, on savait qu’il allait être spécial, la façon dont il a frappé le ballon avec sa combinaison de vitesse et de puissance. Mais notre défense était très complexe. C’était difficile pour les rookies de s’en sortir. »

Suggs a rejoint une culture défensive forgée par le bourreau de travail Lewis, dans laquelle même des stars plus jeunes telles que la sécurité Ed Reed étaient des passionnés de cinéma. Comparé à eux, il était un clown de classe de 6 pieds 3 pouces et 260 livres.

Jarret Johnson, un autre recrue de pointe, partageait la chambre avec Suggs au minicamp. «Il était horrible», se souvient Johnson en ricanant. « Toujours au téléphone. »

Le grand retraité des Ravens, Michael McCray, a travaillé avec Suggs sur ses mouvements précipités cet été-là et a qualifié la recrue de « bébé » parce qu’il avait tellement de choses à mûrir.

Johnson se souvient que l’entraîneur Brian Billick avait appelé Suggs au camp d’entraînement, suggérant que les Ravens n’en avaient pas pour leur argent.

« Je ne débutais pas en défense et je ne pouvais pas jouer sur les équipes spéciales, donc Brian Billick n’aimait pas trop ça », se souvient Suggs. «Je dirais probablement la moitié de la défense et [kicker] Matt Stover est venu me parler après ça et m’a dit : ‘Hé, tu es un rookie. Tout cela ne vous arrivera pas en même temps.

Ryan n’a pas cru aux critiques.

« Je pensais que l’enfant était un étalon et je savais ce qui s’apprêtait à arriver », a-t-il déclaré. « Il était aussi comme un lapin Energizer. … Vous n’arrivez pas comme un simple vétéran endurci. Ce n’est personne dans cette ligue. Sa personnalité était peut-être un peu différente, très différente de celle de Ray à cette époque, mais il n’est pas nécessaire d’être dans un sens unique. Je l’ai aimé. »

De nombreux coéquipiers ont apprécié la maladresse de Suggs.

«La vie du vestiaire», a déclaré Boulware.

« Il y a tellement de stress et de pression que si vous ne riez pas, si vous n’avez pas une personne comme Terrell, c’est vraiment misérable », a déclaré Johnson.

En fait, Suggs n’est pas parti de Boulware. Des joueurs plus polyvalents comme Adalius Thomas et Cornell Brown ont pris ses clichés. Suggs a servi de passeur désigné.

« Avec le temps, cela arrivera », a déclaré le coordonnateur défensif Mike Nolan. « Mais il faut que ce soit le bon moment. »

Suggs ne s’est pas plaint.

« Je dois absolument mieux connaître mes couvertures et améliorer mes [pass] baisse », a-t-il déclaré en octobre. «C’est la chose n°1 qui m’empêche de participer aux premier et deuxième essais. Et le jeu de [Adalius] et Cornell, ils jouent vraiment solidement en ce moment. Donc si ce n’est pas cassé, ne le répare pas.

Avec le recul, il apprécie la patience dont Thomas, Boulware et d’autres ont fait preuve en lui enseignant.

« À l’époque, je n’avais pas vraiment de bonnes habitudes d’étude, mais je les ai adoptées assez rapidement », a-t-il déclaré. «Ils étaient des recrues auparavant, donc je pense qu’ils l’ont compris. Ils ont probablement été plus patients que les entraîneurs.

Cela ne veut pas dire qu’il a gaspillé les troisièmes essais sur lesquels il a joué. À ses débuts contre les Steelers de Pittsburgh, le taureau de Suggs s’est précipité devant l’épaule extérieure de son bloqueur et a laissé tomber le quart-arrière Tommy Maddox pour une défaite de 7 verges. Il ajouterait un autre sac à chacun de ses trois prochains matchs en route vers un sommet d’équipe de 12 pour la saison.

Johnson a été frappé par la conviction apparente de Suggs selon laquelle il appartenait aux meilleurs de la NFL et par les preuves matérielles suggérant qu’il avait raison.

« À quel point il était à l’aise », a-t-il déclaré. «Je me souviens à quel point j’étais nerveux, je ne me sentais pas à l’aise avec les vétérinaires et je gardais la bouche fermée. Mais je me souviens à quel point il était cool et juste ses capacités impies. Je pensais : « Oh merde ! Peu importe que vous veniez de la SEC. C’est un jeu de balle différent.

Suggs rit de la perception de son ami. «J’étais définitivement pas à l’aise avec les gars plus âgés », a-t-il déclaré. « C’étaient des vétérans ‘vétérinaires’. »

Qu’ils le laissent entendre ou non, les hommes vénérés par Suggs le considéraient comme un ajout fondateur. Après que Lewis l’ait vu, lui et Boulware, menacer le quart-arrière de Denver, Danny Kanell, il a déclaré: « Quand ils commenceront à se geler, ça va faire peur. »

Suggs n’a joué que 39 % des clichés défensifs des Ravens, mais a mené l’équipe avec 24 coups sûrs du quart-arrière et six échappés forcés. Il a remporté le titre de recrue défensive de l’année en tant que travailleur à temps partiel, présentant un aperçu enivrant de ce qui l’attendait.

« C’est comme : ‘S’il ne jouait que le troisième essai et le gagnait, imaginez ce qui se passerait lorsqu’il jouerait chaque essai et deviendrait vraiment secondeur' », avait-il déclaré à l’époque. « Alors ce sera quelque chose à voir. En attendant, restez à l’écoute.

La partie rester à l’écoute s’est plutôt bien déroulée. Suggs a réalisé sept Pro Bowls, s’est remis de blessures graves pour enregistrer un record de franchise de 132 1/2 sacs, a joué plus de matchs dans l’uniforme des Ravens que quiconque jusqu’à ce que le parieur Sam Koch le dépasse. Il était un spécimen physique remarquable jusqu’au bout, mais il est devenu l’un des joueurs les plus intelligents de l’équipe, reniflant les passes d’écran comme aucun autre.

Il aspirait à terminer sa carrière en tant que Raven, mais a signé avec les Cardinals de sa ville natale pour la saison 2019 parce qu’il voulait être proche de sa mère malade, une décision qu’il ne regrette pas.

Il n’a jamais abandonné son côté idiot. Au début du mandat de l’entraîneur John Harbaugh, les Ravens ont retardé un vol d’équipe parce que leur passeur vedette s’est présenté sans les chaussures appropriées. Au cours de ses dernières années au sein de l’équipe, il réquisitionnait la voiturette de golf du propriétaire Steve Bisciotti et, avec le plaqueur de nez Brandon Williams monté sur un fusil de chasse, la dirigeait vers des mannequins de combat. Il a couru pour des jeux en portant le masque de l’ennemi juré du film Batman, Bane.

« J’ai joué avec lui neuf ans et il était le même mec le jour de mon départ », a déclaré Johnson. « Il était comme un enfant géant, toujours en train de couper, mais il pouvait le faire parce qu’il y avait tellement de gars sérieux autour. Terrell avait le droit d’être simplement Terrell.

Suggs trouve toujours étrange que lorsqu’on raconte l’histoire de la défense des Ravens, son nom soit prononcé à côté de ceux de Lewis, Reed et des autres qu’il considérait comme de grands frères il y a 20 ans.

« C’est époustouflant », a-t-il déclaré. « Je n’arrive pas à le comprendre. »

