Alors que Telegram et Parler gagnent du terrain, Twitter essaie de fidéliser les utilisateurs en présentant PAID Super Followers

Twitter a annoncé des changements massifs à venir sur sa plate-forme, notamment la possibilité pour les utilisateurs d’être payés par les abonnés et la possibilité de créer des groupes basés sur certains sujets.

Les utilisateurs pourront bientôt être payés grâce à ce que l’on appelle l’accès Super Followers au contenu bonus, tel qu’un abonnement à la newsletter ou des tweets bonus. Les fonctionnalités d’abonnement payant direct ont été couronnées de succès sur d’autres plates-formes de médias sociaux, bien que Twitter n’ait pas révélé le type de frais à payer une fois que la fonctionnalité sera enfin ajoutée à leur service.

Une nouvelle fonctionnalité de groupe sera également ajoutée au service appelé Communautés. Des exemples de ces groupes que les gens peuvent rejoindre pour voir le contenu lié à un sujet spécifique incluent «#SocialJustice», «CrazyforCats», «Plant Parents», et «Surf Gurlz.»

On ne sait pas à l’heure actuelle comment ces groupes seront modérés, en particulier les groupes politiques, car Twitter est fréquemment critiqué et est accusé d’avoir un parti pris contre les conservateurs. Ils signalent fréquemment ou même suppriment des messages plus à droite liés à des sujets tels que la fraude électorale et Covid-19.

Pas plus tard que cette semaine, l’hôte conservateur populaire Steven Crowder a critiqué la plate-forme pour l’avoir suspendu de son compte et avoir restreint un tweet lié à une enquête qu’il a diffusée dans son émission révélant des adresses falsifiées sur les listes électorales dans plusieurs États.

Crowder a diffusé des images de lui et de son équipage visitant ces fausses adresses, mais Twitter toujours « contesté » sa réclamation. Il a juré que ses images étaient vraies et a mis au défi Twitter de prouver qu’il avait tort.

La restriction fait probablement partie du contrôle général de la plate-forme de tout ce qui est lié à la fraude électorale, ce qui pourrait potentiellement poser des problèmes dans des communautés plus conservatrices.

Ce n’est que l’un des nombreux exemples que les conservateurs ont utilisés pour accuser la plate-forme de partialité, beaucoup se présentant à différents médias sociaux comme Parler et Telegram.

Il n’y a pas encore de calendrier pour le moment où ces fonctionnalités seront ajoutées à Twitter. Ils ont été annoncés aux investisseurs jeudi lors d’une présentation sur « et après » pour l’entreprise de médias sociaux.

L’objectif déclaré avec les nouveaux changements est de doubler les revenus de l’entreprise d’ici la fin de 2023 en ne basant pas entièrement ses revenus sur la publicité.

