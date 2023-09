Alors que Taylor Swift récolte des richesses à la taille d’un pays, d’autres artistes sont évincés | Martha Gil

Dje sais que tu pourras bientôt suivre un cours de Taylor Swift à Université Queen Mary de Londres? Il y en a déjà un dans une université en Belgique : il s’appelle Littérature : (version de Taylor), et commence cet automne. En février, des universitaires se réuniront en Australie pour un « Swiftposium » de haut niveau.

Aux États-Unis, les gens s’inquiètent du pouvoir politique de la pop star. La semaine dernière, avec une seule publication sur Instagram, elle a aidé à s’inscrire 35 000 nouveaux électeurs en une journée. D’autres s’intéressent à Swiftonomics : là où Taylor intervient, les entreprises se développent et fleurissent. Trois soirées de concerts à Chicago ont suffi à relancer son industrie touristique, selon le gouverneur de l’Illinois. Des nouvelles ont récemment été révélées selon lesquelles Swift sortait avec le joueur de la NFL Travis Kelce. Les ventes de son maillot ont augmenté de 400%. « Si Swift était une économie », a déclaré le président d’une grande société de recherche en ligne, «elle serait plus grande que 50 pays… ses chiffres de loyauté imitent ceux des sujets d’une couronne royale.

Les grands conquérants occupent l’esprit. Un mème viral de TikTok affirme que tous les hommes pensent à l’empire romain au moins une fois par jour. Alors que la carte devient rapide, un psychiatre s’est rendu au New York Times faire remarquer comment Sa pratique est devenue « basée sur Taylor ». Les patients s’appuient sur elle pour les aider à traverser les difficultés de la vie et s’emballent émotionnellement à l’approche des concerts de Swift. « Comment vais-je reprendre une vie normale une fois que tout sera terminé ? » ils demandent.

Swift, comme Bob Dylan, à qui elle est souvent comparée, est probablement un génie. Mais est-elle vraiment 50 pays plus géniale que tous ces quasi-Taylor, artistes dont l’économie équivaut encore à la taille d’une pièce dans le sous-sol de leurs parents ? Car Swift est un Gulliver parmi les Lilliputiens : le prix pour être un peu moins talentueux ou chanceux est, généralement, un salaire minimum à vie. Et il y a aussi un autre monde, peut-être à peine un souffle de celui-ci, où Swift, 33 ans, se bat toujours dans les clubs de musique country et où un autre artiste règne en roi ou en reine.

L’économie de la renommée – dans la musique et les arts – est plus forte que celle de l’autocratie la plus oppressive. Il y a un petit nombre de gagnants, à qui sont prodiguées des richesses indépensables, puis des légions de perdants. Sur Spotify, les artistes ont besoin de 6 millions de streams pour atteindre l’équivalent d’une année de salaire minimum au Royaume-Uni. Un pour cent des musiciens accapare 90 % des recettes. Les jeux vidéo se ressemblent, tout comme les arts visuels. À mesure que ces industries se mondialisent de plus en plus, la situation empire. Il n’y a pas de classe moyenne dynamique.

C’est un problème car les choses ont tendance à s’améliorer lorsque la richesse n’est pas concentrée uniquement au sommet. Les économies sont plus difficiles à déstabiliser lorsqu’elles ne dépendent pas seulement d’une poignée de personnes. Ils sont également plus innovants.

Combien d’artistes révolutionnaires ont été exclus de l’industrie musicale, épuisés ou sans argent ?

Swift, comme les Rolling Stones, fera salle comble pour le reste de sa vie, même si la qualité chute. Mais combien d’artistes révolutionnaires ont été exclus de l’industrie musicale, épuisés ou à court d’argent ? Les monocultures sont mauvaises pour l’environnement ; Alors que nous forcions le blé doré et agité à s’emparer de la planète, d’autres espèces ont faibli et ont échoué, plutôt que de s’élever selon leurs mérites.

Et le marché de la renommée présente des inconvénients, même pour les gagnants. Nous avons peut-être évolué pour grimper au sommet de gangs d’environ 15 à 50 personnes. Atteindre le sommet de plusieurs millions peut donner le vertige aux gens. Les instincts humains contraires à la fois de renverser et d’adorer ceux qui occupent des postes élevés ne peuvent pas être contrôlés dans un si grand nombre, de sorte que les célébrités souffrent à la fois d’horribles abus et de flagornerie dans des mesures égales. Ceux qui écoutent trop attentivement leurs critiques risquent de ne pas survivre ; il n’est pas surprenant que tant de célébrités soient la proie de drogues et de problèmes de santé mentale. En revanche, ceux qui parviennent à les ignorer deviennent complaisants. Le travail en souffre.

Les arts ont un autre problème. Contrairement aux hiérarchies sportives, abruptes mais farouchement méritocratiques, la chance joue un rôle assez important. Les experts ne peuvent pas choisir les gagnants de manière fiable. Elvis Presley a été rejeté à plusieurs reprises par les maisons de disques. JK Rowling a été refusée par 12 éditeurs. On a beaucoup parlé du rejet des Beatles par Dick Rowe : « Les groupes de guitares sont en voie de disparition, M. Epstein », aurait déclaré l’observateur de talents à leur manager. Il sera toujours considéré comme un idiot. Mais comment, réellement, pouvait-il le savoir ?

Les goûts du public sont inconstants et imprévisibles. Des expériences ont montré que les gens se laissent facilement influencer par les opinions des autres : lorsqu’on leur dit, à tort, qu’une chanson est populaire, ils ont tendance à l’aimer davantage. Et dans une économie de superstar, les effets de la chance sont amplifiés.

Dans le scénario qui a inspiré le film Hier, un musicien en difficulté se réveille et découvre qu’il est la seule personne sur Terre à se souvenir des Beatles. Il interprète leur ancien catalogue comme le sien et se heurte à… l’indifférence. Il n’arrive à rien. Il abandonne finalement les chansons et recommence à écrire sa propre musique. C’est une jolie parabole sur le caractère arbitraire de la célébrité.

Mais il y a une autre parabole dans ce qui est arrivé au script lui-même. L’écrivain Jack Barth n’avait pas le statut nécessaire pour porter cette idée nouvelle jusqu’à l’écran. Après avoir vendu le scénario, celui-ci a été écrasé par le Le poids lourd de Richard Curtis, qui l’a modifié pour que le plagiaire des Beatles frappe le plus fort grâce aux chansons, mais abandonne finalement tout pour s’installer avec Lily James. (Dans des interviews, Barth affirme également que Curtis a minimisé sa contribution.) L’économie de la célébrité a englouti une nouvelle idée et en a recraché une familière. Un écrivain célèbre est devenu encore plus célèbre. Un assez méconnu est resté inconnu. Après tout, il ne suffit pas d’être talentueux.

Que Swift – ou Curtis, ou même les Beatles – « méritent » cette renommée n’est pas la bonne question. Mais nous devrions nous inquiéter d’une culture qui, jusqu’à présent, élève si peu de personnes et fait si peu pour nourrir le reste.