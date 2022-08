Alors que Spider-Man fête ses 60 ans, les fans réfléchissent à un attrait diversifié

Le fandom de Spider-Man est dans le sang de Tyler Scott Hoover – mais pas parce qu’il a été mordu par un arachnide irradié. Son père collectionnait les bandes dessinées Marvel mettant en scène le personnage depuis les années 1970.

“Il m’a transmis une tonne de bandes dessinées”, déclare Hoover, 32 ans, de Glen Burnie, Maryland. «Cela en fait presque une religion. Il aurait été difficile pour moi de ne pas devenir fan de Spider-Man.

Il y a des légions de fans de Spider-Man, qui fête ce mois-ci ses 60 ans dans le vaste monde imaginatif des bandes dessinées, des films et des produits dérivés. Parmi ces fans se trouvent des passionnés comme Hoover, un cosplayeur et mannequin professionnel de Spider-Man qui ne ressemble pas à la présentation « canon » de longue date du personnage. Cependant, dans les univers du cinéma et de la bande dessinée, un Black Spider-Man est désormais une réalité.

Hoover est biracial – d’ascendance noire et blanche – et mesure 6 pieds 2 pouces. Et l’histoire de son fandom illustre un point important sur le robot d’exploration mural super puissant préféré de New York: l’attrait du personnage a depuis longtemps transcendé son itération originale en tant qu’adolescent blanc, peu imposant et orphelin.

Le costume classique du personnage de Spider-Man, avec un masque aux yeux écarquillés et à motif de toile, est un ingrédient clé de l’attrait du personnage à travers la race, le sexe et la nationalité. Presque tout le monde peut s’imaginer derrière lui comme cet homme ordinaire – un smartypants sous-estimé qui, après un changement rapide en spandex de la tête aux pieds, devient une force pour le bien.

“Plus je vieillissais, lentement mais sûrement, plus je voyais à quel point le personnage était relatable”, déclare Hoover. «Il a dû surmonter ses difficultés tout en conservant une identité secrète et en faisant du bien au peuple. Ce genre de boussole morale est puissant, surtout pour un esprit impressionnable.

Plus important encore, dit Hoover, c’est la lutte de Spider-Man pour protéger sa ville natale qui rend le personnage plus crédible que les super-héros dont les histoires d’origine incluent la richesse et l’influence. Ce n’est pas une coïncidence, sûrement, qu’il se réfère à lui-même comme “votre sympathique quartier Spider-Man”.

Créé par feu Stan Lee et Steve Ditko, Spider-Man est apparu dans les bandes dessinées dès juin 1962, bien que la date canon de ses débuts soit le 10 août 1962 dans Marvel’s Amazing Fantasy #15. Peter Parker, un lycéen mordu par une araignée lors d’une expérience scientifique, a développé une force surhumaine, la capacité de s’accrocher à des surfaces solides et des réflexes rapides aidés par la capacité de détecter et d’anticiper le danger.

Mais au cours de son voyage pour devenir un super-héros, Parker ne parvient pas à arrêter un cambrioleur qui tue son oncle Ben, laissant sa tante adoptive veuve. Le personnage s’efforce alors d’honorer les mots gravés à la fin de ce premier numéro, attribués plus tard à son oncle: “Avec un grand pouvoir, il doit aussi y avoir une grande responsabilité.”

Des super-héros racialement et culturellement divers, généralement absents de la scène de la bande dessinée grand public au cours de ses premières décennies, ont commencé à émerger dans les années qui ont suivi les débuts de Spider-Man, en particulier chez Marvel.

En 1966, Black Panther, également connu sous le nom de Prince T’Challa de la nation africaine fictive et recluse de Wakanda, est devenu le premier super-héros de bande dessinée Black Marvel. Dans les années 1970, des personnages tels que Storm, la déesse mutante la plus connue en tant que membre des X-Men de Marvel, ont fait leurs débuts; Luke Cage, l’Harlemite noir autrefois emprisonné de Marvel avec une force surhumaine et une peau presque impénétrable; Shang-Chi, le maître artiste martial qui fait partie des premiers super-héros asiatiques de Marvel ; et Red Wolf, l’archer expert et premier super-héros Marvel amérindien.

“Parfois, quand on pense aux super-héros, on pense aux milliardaires en costume, aux brillants scientifiques ou aux dieux nordiques”, explique Angélique Roché, animatrice du podcast “Marvel’s Voices” et co-auteur du prochain livre “My Super Hero Is Black”.

Spider-Man a renversé l’idée que des humains pour la plupart privilégiés utilisent leur richesse et leur pouvoir pour devenir des héros, dit-elle. Les itérations de Spider-Man, dans les bandes dessinées et dans les films, sont apparues dans plusieurs univers, ou le soi-disant «spiderverse». Miles Morales, un adolescent afro-latino Spider-Man, est devenu extrêmement populaire et a joué dans son propre long métrage d’animation. Cindy Moon, une américano-coréenne connue sous le nom de Silk, a été mordue par la même araignée que Peter Parker.

“Parce que Spider Man signifie tellement pour nous, nous devrions toujours être ouverts aux possibilités”, déclare Roché. “Nous devons toujours espérer et croire qu’il n’y aura jamais de pénurie de personnes qui voudront se battre pour ce qui est juste.”

En juillet, Spider-Man a été intronisé au Comic-Con Hall of Fame lors de la convention annuelle à San Diego. Les fans ont inondé la salle des congrès de costumes couvrant diverses itérations du personnage.

En raison du masque, Spider-Man a été un choix plus sûr pour les cosplayers qui espèrent éviter les puristes convaincus ou ceux qui critiquent les autres pour s’écarter des représentations canonisées des super-héros. Mais le cosplay n’a pas besoin d’être canon, déclare Andrew Liptak, historien et auteur du livre “Cosplay, a History: The Builders, Fans, and Makers Who Give Your Favorite Stories to Life”.

“En fin de compte, il s’agit de votre relation avec le personnage”, dit-il. “Vous portez littéralement votre fandom sur vos manches.”

Liptak dit également qu’il est injuste de s’attendre à ce que les fans de couleur s’habillent uniquement en super-héros dont l’apparence ou la couleur de peau correspond à la leur.

Dans le récent film «Spider-Man: No Way Home», Electro, le méchant joué par l’acteur oscarisé Jamie Foxx, a plaisanté avec Spider-Man d’Andrew Garfield en disant qu’il était surpris que Spider-Man ne soit pas noir. Que cela ouvre ou non la porte à un Black Spider-Man en direct dans les futurs films, Hoover dit que Spider-Man ne devrait jamais être enfermé dans un seul look.

“Vous aurez ceux qui se disputent, si vous transformez Spider-Man en noir, vous pouvez transformer T’Challa en blanc”, déclare Hoover. “Spider-Man n’a jamais été vraiment défini par son appartenance ethnique, mais plus encore par son statut social et les luttes qu’il a traversées. C’est encore plus pertinent pour les personnes de couleur et d’ethnies différentes, car il y a beaucoup de luttes dans la vie que vous devez persévérer.

Aaron Morrison, Associated Press

Comme nous sur span> Facebook et suivre nous sur Twitter

Arts et divertissementFilms