Après les normes élevées qu’il s’est fixées lors de son Golden Boot première ligue campagne de 2021-22, il ne serait pas trop dur de dire que Son Heung-min a commencé lentement la nouvelle saison.

Avec six matchs de moins en Premier League et un de plus en Ligue des championsl’attaquant habituellement prolifique n’a pas encore ouvert son compte ce trimestre.

Avant que l’évaluation ne devienne trop critique, il faut dire que Son a beaucoup de crédit dans son compte – pas seulement pour les 23 buts de la saison dernière en championnat, mais tout au long de ses sept années précédentes avec Tottenham.

Après tout, chaque attaquant rencontrera inévitablement une sécheresse similaire (coéquipier des Spurs Harry Kane semblaient allergiques à la notation en août auparavant). Il faut noter que Son continue d’offrir beaucoup à son équipe dans d’autres domaines même s’il ne tape pas dans les buts pour le moment.

En tant que tel, le manager de Tottenham, Antonio Conte, continuera d’être patient avec son homme vedette, sachant qu’il finira par devenir bon.

Mais le temps n’est pas quelque chose d’abondant pour l’autre homme qui surveillera de près les performances de Son.

À seulement trois mois de la Coupe du monde Fifal’entraîneur sud-coréen Paulo Bento surveillera avec une légère inquiétude, voire une grande inquiétude.

Étant donné que les Taegeuk Warriors ont subi des tests difficiles dans le groupe H contre le Portugal, l’Uruguay et le Ghana, ce n’est un secret pour personne qu’ils auront besoin que leur capitaine talismanique tire à plein régime s’ils veulent avoir une chance d’atteindre le tour. de 16.

La forme de Son Heung-min est susceptible de définir les espoirs de Coupe du Monde de la FIFA de la Corée du Sud, qui ont été soumis à des tests difficiles contre l’Uruguay, le Ghana et le Portugal. Chung Sung Jun/Getty Images

Cela ne peut être qu’une bonne chose d’avoir un talent de classe mondiale du genre de Son à leur disposition, mais le revers de la médaille est une dépendance excessive potentiellement malsaine à l’égard d’un joueur individuel.

Alors, la Corée du Sud a-t-elle suffisamment d’options en réserve en tant que plan B ?

Tout d’abord, il convient de rappeler que malgré ses manières prolifiques de marquer des buts, Son est loin d’être un attaquant traditionnel pur et dur qui sert de pivot à l’attaque.

Pour la Corée du Sud, ce rôle revient généralement à Hwang Ui-jo – qui a récemment rejoint l’Olympiakos en prêt après avoir été relégué à Ligue 2 avec Bordeaux la saison dernière.

Avec 23 buts en Ligue 1 à son nom au cours des deux dernières années, le taux de frappe de Hwang en France est assez sain, tout comme son total international de 16 buts en 47 sélections.

Néanmoins, il y a encore des doutes quant à la capacité de Hwang à gagner un match pour les Taegeuk Warriors à lui seul – en particulier lors d’une Coupe du monde – alors qui d’autre est là ?

Après Son Heung-min, Hwang Ui-jo – qui a marqué 23 fois en Ligue 1 pour Bordeaux au cours des deux dernières saisons mais qui est maintenant prêté à l’Olympiacos – regarde la prochaine voie la plus évidente vers les buts pour la Corée du Sud. EPA/YONHAP CORÉE DU SUD

Ce n’est un secret pour personne que les options de Bento sont sévèrement limitées dans cette position de n ° 9.

Le tacticien portugais a constamment gonflé pour Cho Gue-sung en tant qu’adjoint de Hwang même lorsque le joueur de 24 ans exerçait son métier dans la K League 2 de deuxième division sud-coréenne. Pour la défense des deux, Cho a été un buteur régulier mais n’a pas fait ses preuves en dehors de la scène nationale.

D’autres options frappantes sont soit tout aussi inexpérimentées comme Kim Gunhee et Cho Young-wookou ont été complètement ignorés — Joo Min-kyu continuant d’une manière ou d’une autre à attendre sa chance au niveau international malgré le fait qu’il soit devenu le premier meilleur buteur local de la K League 1 en cinq ans avec son impressionnant parcours de 22 buts.

Donc, si les attaquants ne se présentent pas comme un plan de secours adéquat, quels autres domaines du terrain pourraient potentiellement produire un vainqueur de match alternatif à Son?

Étant donné qu’il exerce également actuellement son métier en Premier League, l’attaquant des Wolves Hwang Hee-chan est le candidat le plus évident.

Le joueur de 26 ans a montré des aperçus de la capacité d’attaque qui l’a vu se faire connaître aux côtés de Erling Haaland et Takumi Minamino au Red Bull Salzburg, même s’il ne s’est pas encore imposé comme titulaire régulier à Molineux.

Lee Jae-sungmaintenant dans sa deuxième saison jouant dans le Bundesliga pour Mayence, est un autre membre de l’équipe de Bento basé en Europe qui pourrait fournir un tour de star dans le tiers offensif, tandis que Nam Tae-hee – qui a commencé sa carrière professionnelle en France – peut également offrir une étincelle créative même s’il n’est pas le plus illustre des noms de la liste des Taegeuk Warriors.

Alors qu’il est déployé au cœur du milieu de terrain, Hwang In-beom, 25 ans, émerge lentement mais sûrement comme un changeur de jeu pour la Corée du Sud. Seung-il Ryu/NurPhoto via Getty Images

Pourtant, en termes de véritable changeur de jeu, peut-être que le candidat hors concours se trouve un peu plus loin derrière au milieu du parc – le milieu de terrain Hwang In Beom.

Une carrière intéressante qui a vu son premier déménagement à l’étranger l’amener à MLS avec les Whitecaps de Vancouver l’a ensuite conduit à devenir l’un des espoirs les plus brillants de Corée du Sud après avoir rejoint Rubin Kazan, bien que les récentes complications liées au fait de jouer pour une équipe russe l’aient depuis vu passer à l’Olympiakos aux côtés de Hwang Ui-jo.

Bien qu’il fasse sans doute son meilleur travail en tant que meneur de jeu profond, la présence des plus défensifs Jung Woo-young a vu Hwang In-beom jouer souvent un rôle de box-to-box pour les Taegeuk Warriors – un rôle dans lequel il s’est avéré tout aussi habile en exploitant un ensemble de compétences offensives inédites.

Pourtant, étant donné qu’il n’a que 25 ans et qu’il trouve toujours ses repères dans le football européen, il serait peut-être trop difficile de lui demander d’intervenir et de remplir les chaussures de Son en cas de besoin.

Là encore, il sera toujours presque impossible de remplacer un talent de classe mondiale.

Peut-être que la Corée du Sud aura encore besoin d’espérer que le plan A fonctionne à la Coupe du monde, et il reste certainement encore assez de temps pour que Son recommence à tirer avant que son match d’ouverture contre l’Uruguay n’ait lieu le 24 novembre.

À défaut, le plan B pourrait simplement exiger que toutes les alternatives susmentionnées unissent leurs forces pour remplacer indéniablement une qualité de classe mondiale qui ne peut tout simplement pas être remplacée à elle seule.