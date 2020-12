Les travailleurs migrants à bas salaire, pour la plupart originaires d’Asie du Sud, sont un élément crucial de l’économie singapourienne, en particulier dans la construction et les chantiers navals. L’épidémie parmi les travailleurs, qui représentent 93% des 58000 cas officiels de Singapour, et la gestion de celle-ci par le gouvernement ont renouvelé les questions de longue date sur la manière dont le pays traite les travailleurs étrangers, et données publiées par le gouvernement cette semaine a montré que leur taux d’infection était trois fois plus élevé que ce qui avait été signalé précédemment.

Avec près de la moitié d’entre eux connus pour avoir été infectés à un moment donné, les travailleurs migrants de Singapour ont probablement acquis plus d’immunité que les autres communautés.

Au début de la pandémie, Singapour semblait avoir le virus sous contrôle, fermant ses frontières, effectuant de nombreux tests et effectuant une recherche approfondie des contacts sur les patients infectés. Mais une épidémie dans les dortoirs en avril a rapidement doublé le nombre total de cas, et le gouvernement a réagi en imposant un verrouillage national de deux mois. Le verrouillage continu des dortoirs a été encore plus strict, les travailleurs migrants étant interdits de quitter leurs bâtiments et parfois même leurs chambres, sauf pour le travail et les courses essentielles.

«Fondamentalement, ils sont traités comme des prisonniers pour être transportés au travail, puis ramenés», a déclaré Alex Au, vice-président de Transient Workers Count Too, un groupe à but non lucratif de Singapour.