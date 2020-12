Voyage sans visa pendant six mois par an

Est-ce que je pourrai encore partir en vacances en Europe?

Oui. Les citoyens britanniques peuvent voyager à travers l’Europe sans visa jusqu’à six mois par an, et un maximum de 90 jours sur une période de 180 jours. Cela aurait été le cas même dans un scénario No Deal. Cependant, la liberté de voyager peut continuer à être limitée par les restrictions d’urgence contre les coronavirus. Vous devriez avoir au moins six mois sur votre passeport avant de voyager, comme déjà conseillé par le gouvernement. À partir de 2022, les ressortissants britanniques devront également payer pour un programme d’exemption de visa pour visiter de nombreux pays de l’UE. La redevance n’a pas encore été décidée par l’UE, mais elle couvrira des périodes de trois ans et permettra aux personnes d’entrer dans l’espace Schengen jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours.

Ma carte européenne d’assurance maladie (CEAM) fonctionnera-t-elle toujours?

Oui, pour le moment, et ensuite le Royaume-Uni fournira sa propre version. Toutes les cartes EHIC émises avant la fin de 2020 seront valables – mais seulement jusqu’à leur date d’expiration. Après cela, le Royaume-Uni émettra une nouvelle carte appelée UK Global Health Insurance Card (GHIC), mais il n’y a pas encore de détails sur la façon de l’obtenir ou à partir de quand elle sera disponible.

Est-ce que je pourrai encore partir en vacances en Europe? Oui. Les citoyens britanniques peuvent voyager à travers l’Europe sans visa jusqu’à six mois par an et un maximum de 90 jours sur une période de 180 jours.

Que couvrira la nouvelle carte?

Comme la CEAM, elle couvrira les maladies chroniques ou existantes et les soins de maternité de routine ainsi que les urgences.

L’accord Brexit stipule que tout traitement spécialisé, tel que la dialyse ou le traitement du cancer, « doit faire l’objet d’un accord préalable entre l’assuré et l’unité fournissant le traitement » pour garantir la disponibilité du traitement.

Puis-je encore emmener mon animal en vacances en Europe?

Oui, bien que les passeports pour animaux de compagnie ne soient plus valides à partir du 1er janvier. Il a été convenu que la Grande-Bretagne se verrait attribuer le statut de «deuxième partie», permettant aux animaux de compagnie de voyager à l’intérieur des frontières de l’UE. Les propriétaires devront s’assurer que leurs animaux de compagnie ont été vaccinés contre la rage et dotés d’une puce électronique pour obtenir un certificat de santé animale. Vous devez obtenir un nouveau certificat dix jours avant le voyage. Le document ne sera valable que quatre mois et pour un seul voyage. Les chiens doivent déjà, selon la loi, être micropuce au Royaume-Uni. Une consultation est en cours pour l’étendre aux chats l’année prochaine.

Des surprises en magasin au supermarché?

Mes courses hebdomadaires coûteront-elles plus cher? Espérons que pas à long terme. Les entreprises ont salué l’accord qui permet un accès sans tarif ni quota à l’un des plus grands marchés du monde

Mes courses hebdomadaires coûteront-elles plus cher?

Espérons que pas à long terme. Les entreprises ont accueilli favorablement l’accord qui permet un accès sans tarif ni contingent à l’un des plus grands marchés du monde. Un Brexit sans accord aurait ajouté 3 milliards de livres sterling par an au coût de la nourriture pour les consommateurs britanniques, selon le British Retail Consortium.

L’organisme commercial, qui représente les détaillants britanniques, a déclaré que les ménages du pays pourraient pousser un «soupir de soulagement collectif». Cependant, la directrice générale Helen Dickinson a averti que le gouvernement devrait agir rapidement pour « réduire les chèques et les formalités administratives » qui arriveront le 1er janvier.

Les étagères seront-elles vides?

C’est là que nous pouvons avoir un problème. Un aperçu publié par la Commission européenne a suggéré que l’UE mettrait immédiatement en œuvre de nouveaux contrôles rigoureux sur les produits alimentaires – sans délai de grâce.

Les dirigeants de l’alimentation et de l’agriculture britanniques ont averti que cela, ajouté au chaos à Douvres et à la nature de dernière minute de l’accord, entraînerait probablement des hausses de prix. Ils craignent également que les aliments périssables ne soient pris dans les files d’attente à la frontière. La chaîne alimentaire britannique pourrait bien être «plus lente, plus complexe et plus chère pendant des mois, voire des années», selon la Cold Chain Federation.

Garder un œil sur les escrocs

Saurons-nous si les délinquants arrivent au Royaume-Uni depuis l’UE? Oui … dans une certaine mesure. Comme prévu, la police et les agences de renseignement britanniques seront coupées des bases de données criminelles en temps réel les plus sensibles de l’UE

Saurons-nous si les délinquants arrivent au Royaume-Uni depuis l’UE?

Oui … dans une certaine mesure. Comme prévu, la police et les agences de renseignement britanniques seront coupées des bases de données criminelles en temps réel les plus sensibles de l’UE. Mais les services de sécurité auront toujours accès aux données cruciales sur les passagers aériens, aux informations sur le casier judiciaire et aux données ADN, d’empreintes digitales et d’immatriculation des véhicules via les bases de données PNR et Prüm.

Pouvons-nous attraper des criminels qui fuient la Grande-Bretagne?

Pas aussi facilement. Nous ne ferons plus partie du système de mandat d’arrêt européen, qui permet l’extradition rapide des criminels entre les pays de l’UE. On ne sait pas ce qui remplacera cela. Cependant, notre police pourra toujours extrader des criminels via Interpol et se rabattre sur la Convention européenne d’extradition de 1957.

Cette maison loin de chez soi pourrait coûter un peu plus

Et ma maison de vacances? Nous devrons probablement attendre le document complet pour voir s’il existe des garanties pour les Britanniques ayant des maisons à l’étranger.

Et ma maison de vacances?

Nous devrons probablement attendre le document complet pour voir s’il existe des garde-fous pour les Britanniques résidant à l’étranger.

Les experts ont déjà averti que les impôts fonciers pourraient augmenter à des taux plus élevés qui ne s’appliquent qu’aux ressortissants de pays tiers.

Les coûts de l’assurance habitation pourraient également augmenter et les prêts hypothécaires deviendraient plus difficiles à obtenir pour les citoyens britanniques qui souhaitent acheter des maisons ou des appartements dans l’UE.

Mais tous les propriétaires continueront d’être protégés par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies et la Convention européenne des droits de l’homme.

Et si je vis dans l’UE?

Les Britanniques vivant déjà en Europe, dont les droits ont jusqu’à présent été garantis par l’accord de retrait du Royaume-Uni de 2019, n’étaient guère rassurés.

À partir du 1er janvier, le Royaume-Uni n’aura plus la liberté de mouvement, ce qui signifie que les Britanniques devront obtenir un visa s’ils souhaitent rester dans l’UE plus de 90 jours.

Aucune information n’a encore émergé quant à savoir si les expatriés actuels auront droit à des concessions.

Tous les expatriés qui continuent à profiter de leurs programmes de télévision préférés de chez eux doivent se préparer – il peut devenir plus difficile pour eux de regarder les chaînes britanniques à l’étranger.

Les fournisseurs britanniques de télévision et de vidéo à la demande ne pourront plus offrir leur service dans toute l’Europe à moins qu’ils ne délocalisent une partie de leurs activités dans un État membre de l’UE.

La livre dans ta poche

Sera-t-il plus difficile d’accéder à mon argent?

C’est incertain. Les banques peuvent devoir demander une licence pour travailler dans chaque juridiction de l’UE, ce qui est coûteux et prend du temps.

Cela coûtera-t-il plus cher pour obtenir des devises en vacances?

Pas si les taux actuels sont à venir. La livre sterling a pris une longueur d’avance sur l’accord – une bonne chose si vous êtes en vacances sur le continent, car une livre plus forte signifie que votre argent vaut plus en euros.

Faites attention lorsque vous appelez

Vais-je payer un supplément pour utiliser mon mobile à l’étranger? Probablement pas – tant que vous faites attention

Vais-je payer un supplément pour utiliser mon mobile à l’étranger?

Probablement pas – tant que vous faites attention. L’interdiction de l’UE sur les frais d’itinérance prendra fin le 1er janvier mais, dans le cadre de l’accord, le Royaume-Uni et l’UE ont convenu de coopérer sur des «tarifs équitables et transparents pour l’itinérance mobile internationale».

Heureusement, quatre principaux fournisseurs au Royaume-Uni – EE, 02, Vodafone et Three – ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de réintroduire les frais d’itinérance.

C’est comme d’habitude … avec quelques nouvelles règles

Puis-je encore travailler dans l’UE?

Avec un peu plus de difficulté. Les Britanniques n’auront plus la liberté totale de travailler ou de créer une entreprise dans l’UE. Cependant, des dispositions ont été prises pour faciliter les voyages d’affaires de courte durée. Pour tout séjour de plus de 90 jours, ils auront besoin d’un visa.

Et si je suis un spécialiste dans mon domaine?

Les employés occupant des emplois hautement qualifiés qui ont été détachés dans l’UE sont soumis à des règles moins strictes, les cadres étant autorisés à rester jusqu’à trois ans et les stagiaires pendant un an.

Cela dit, ce sera probablement plus difficile pour les médecins, les infirmières, les dentistes, les ingénieurs et les vétérinaires qui souhaitent exercer à l’étranger car il n’y aura plus de reconnaissance automatique des qualifications. Au lieu de cela, ils devront rechercher une nouvelle reconnaissance dans l’État membre dans lequel ils choisissent d’aller.

Puis-je étudier à l’étranger?

Oui. Le Royaume-Uni s’est retiré du programme d’échange d’étudiants Erasmus financé par l’UE pour des raisons financières, mais il est en train d’être remplacé par un nouveau programme nommé en l’honneur du briseur de code de Bletchley Park, Alan Turing, qui permettra aux étudiants britanniques d’aller dans des universités du monde entier.

Continuez à conduire

Puis-je encore conduire en Europe? Oui. La mission du Royaume-Uni auprès de l’UE a déclaré hier soir que les titulaires d’un permis de conduire délivré au Royaume-Uni n’auraient pas besoin d’utiliser un permis de conduire international dans l’UE, comme on le pensait auparavant.

Puis-je encore conduire en Europe?

Oui. La mission du Royaume-Uni auprès de l’UE a déclaré hier soir que les titulaires d’un permis de conduire délivré au Royaume-Uni n’auraient pas besoin d’utiliser un permis de conduire international dans l’UE, comme on le pensait auparavant.

Comment obtenir les documents supplémentaires?

Un permis de conduire international est disponible à la poste pour 5,50 £. Vous avez également besoin d’une carte verte d’assurance automobile qui sert de preuve que vous êtes assuré au Royaume-Uni par l’intermédiaire de votre fournisseur, ce qui peut prendre jusqu’à six semaines.