Ian, faisant alors la promotion de son album « Between the Lines » et son single, « At Seventeen », était l’un des deux actes musicaux de cette émission (avec Billy Preston, décédé en 2006). Elle avait tourné sans relâche avant d’arriver au Studio 8H : « J’étais tellement fatiguée que mon partenaire a dû me réveiller en me mettant un gant de toilette mouillé sur le visage parce que je n’arrivais pas à me lever », raconte-t-elle.

Bien qu’Ian soit arrivé avec une angine streptococcique et une fièvre de 104 degrés, elle, Preston et l’animateur de l’émission, George Carlin, n’ont pas été perturbés par les exigences de la télévision en direct, a-t-elle déclaré, expliquant : « Ils étaient tous : ‘Oh mon Dieu, quand le Le voyant rouge s’allume, ne paniquez pas, c’est là que vous commencez. Nous nous sommes dit : « Ouais, OK, peu importe. Faisons nos vérifications du son et partons.

Pendant qu’elle attendait de jouer, Ian a eu un aperçu de la configuration étrangement extraterrestre de « Le pays de Gorch», un sketch avec Jim Henson et les Muppets. « Je n’en avais pas vraiment vu assez pour dire immédiatement, oh, c’est les Muppets », a déclaré Ian. « Je me suis demandé : est-ce un [expletive] un cochon ou une grenouille ou quelque chose comme ça ? Dans quoi me suis-je embarqué ? Puis elle a vu Henson se lever de l’intérieur d’un cratère géant : « Il était très, très grand, et j’ai pensé, oh, Dieu merci, il y a un humain là-dedans », a-t-elle déclaré.

À l’époque, Ian avait déclaré que son apparition dans « Saturday Night » n’était qu’une réservation de plus dans un emploi du temps chargé, pas aussi déterminant pour sa carrière que, disons, une place dans « Tonight Show » de Johnny Carson. Mais au cours des années qui ont suivi, dit-elle, « c’est devenu tellement différent de tout ce que quiconque aurait pu imaginer. Personne ne pensait que quelque chose pourrait durer aussi longtemps. Mais c’est mythique maintenant et j’ai l’air très intelligent.