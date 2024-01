Alors que sa sœur Sharmila l’accuse de devenir la marionnette du BJP, « Anna » Jagan déclenche sa première réplique publique

Le Telugu Desam Party (TDP) de Naidu est la principale opposition en Andhra, tandis que le Congrès, depuis 2014, a été décimé électoralement. Ce dernier a fait appel à Sharmila dans le but de récupérer l’héritage du YSR et la banque de votes de Jagan.

En prenant ses fonctions dimanche, Sharmila a commencé à cibler son frère aîné et le chef du YSRCP, Jagan, sur diverses questions, allant des attaques présumées contre les chrétiens du Manipur à la situation financière de l’Andhra.

Sharmila a affirmé que Jagan, étant chrétien, n’avait pas réagi à la situation du Manipur et que des cas d’atrocités contre les Dalits dans l’Andhra s’étaient multipliés sous son régime. Tout en alléguant que la mafia du sable, de l’alcool et des mines prospérait dans l’État, elle a déclaré que l’Andhra manquait de développement et avait été plongée dans une « dette de Rs 10 lakh crore ».

Sharmila a également accusé Jagan d’« hypothéquer les intérêts de l’État, comme le statut de catégorie spéciale auprès du Centre, dans son propre intérêt » et l’a pris pour cible en raison de « l’absence d’une capitale appropriée et même de routes dans l’Andhra Pradesh ».

Mardi, Sharmila a intensifié ses attaques alors qu’elle visitait Srikakulam, le district de la côte nord de l’Andhra, limitrophe d’Odisha.

“Mon père YSR (YS Rajasekhara Reddy) s’est opposé au BJP toute sa vie, mais aujourd’hui, malheureusement, le gouvernement de Jagan ‘anna’ fonctionne comme un serviteur du BJP, une marionnette entre les mains du Centre”, a déclaré Sharmila après avoir rendu hommage au pylône du YSR. à Ichchapuram, la dernière ville de l’Andhra vers Odisha, où le défunt Congrès CM YSR avait conclu son padayatra historique qui l’a aidé à accéder au pouvoir dans l’État en 2004.

L’accent mis par Sharmila sur le mot « anna » est venu après que YV Subba Reddy, un haut dirigeant du YSRCP et oncle des frères et sœurs, se serait opposé à ce qu’elle fasse référence au CM sous le nom de Jagan Reddy.

« J’ai choisi le même Ichchapuram (pour commencer une tournée dans l’État en tant que chef du Congrès d’Andhra) pour continuer le combat du YSR en faveur des pauvres. Ma lutte pour le bien de l’État commence ici », a déclaré Sharmila, ajoutant que c’est en tant que CM du Congrès que YSR a introduit des programmes sociaux comme Arogyasri, l’électricité agricole gratuite et le remboursement des frais d’enseignement supérieur à l’État.

Alors que Sharmila était à Srikakulam, Jagan a pris la parole lors d’une réunion publique à Uravakonda, dans le district d’Anantapur, à l’autre extrémité de l’Andhra Pradesh, près de Bengaluru.

« Même si Chandrababu Naidu n’a trompé que les pauvres, il bénéficie du soutien de nombreux militants d’autres partis, tout comme ses benamis dans la région de la capitale Amaravati. Son « fils adoptif », résident permanent d’un État voisin, est un militant vedette, tandis que son vadina garu (belle-soeur) qui est dans un autre parti est une autre militante vedette. Vous savez tous qui c’est », a déclaré le CM dans une référence évidente au chef de Jana Sena Pawan Kalyan et au chef de l’unité Andhra du BJP, Daggubati Purandeswari.

Le TDP et le parti Jana Sena sont à égalité pour les élections à l’Assemblée d’Andhra prévues cette année.

«En outre, un groupe d’admirateurs de Chandrababu a désormais rejoint le parti qui a divisé l’État, pour donner un coup de main en tant que militants vedettes. Mais ne vous inquiétez pas, j’ai un nombre record de militants vedettes dans l’histoire politique de ce pays – c’est-à-dire vous, sœurs de chaque foyer de l’État, qui ont bénéficié de nos programmes sociaux », a déclaré Jagan lors de l’événement pour débloquer la quatrième tranche de Rs 6 394 crore. dans le cadre du programme YSR Aasara.

Le montant sera crédité directement sur les comptes bancaires de 78 94 169 femmes membres appartenant à près de huit lakh groupes d’entraide (SHG) à travers l’État.

Jusqu’à Rs 19 176 crore ont déjà été crédités en trois versements précédents, et la dernière aide financière efface le total des cotisations impayées des SHG s’élevant à un substantiel Rs 25 571 crore, ont déclaré des responsables dans une communication aux médias.

« Cela contraste fortement avec les cotisations impayées laissées par le précédent gouvernement TDP, démontrant l’engagement du régime du YSRCP à tenir parole, son dévouement à répondre aux obligations financières des ménages les plus pauvres et à soutenir les femmes à travers l’État », a déclaré une source du YSRCP à ThePrint.

Tournée nationale de Sharmila

À quelques mois de l’Assemblée d’Andhra Pradesh et des élections à Lok Sabha, Sharmila s’est lancée dans une tournée de district, en commençant par Srikakulam, Parvathipuram et Vizianagaram mardi.

Sharmila a sauté dans un bus RTC à Palasa pour atteindre Ichchapuram et a interagi avec les passagers en recueillant leurs commentaires sur le gouvernement de l’État. Elle était accompagnée de Gidugu Rudraraju et N. Raghuveera Reddy, les anciens chefs du Congrès de l’État, ainsi que d’autres hauts dirigeants du parti.

Des sources au Congrès ont déclaré que la tournée de neuf jours couvrirait les 26 districts de l’État, principalement pour des réunions d’examen visant à évaluer la force du parti afin d’élaborer une stratégie et de retrouver l’emprise qu’il a perdue dans l’État depuis 2014. Le programme de Sharmila comprend des interactions avec le public et la presse.

Le Congrès a été au pouvoir dans l’Andhra Pradesh de 2004 à 2014, mais a ensuite été rayé de la législature. Il a obtenu moins de 1,2 pour cent des voix aux élections de 2019.

« C’est une tâche ardue, mais nous sommes satisfaits de l’attention, des médias et du public que nous avons commencé à recevoir maintenant avec l’entrée de Sharmila. Elle donne de la visibilité au discours du Congrès de l’État sur l’aide sociale, axé sur la population. En plus des intronisations du YSRCP, dont beaucoup sont d’anciens membres du Congrès, nous espérons retrouver notre banque de voix dans l’État », a déclaré Janga Goutham, président en exercice du Congrès, à ThePrint.

Cependant, les dirigeants du YSRCP comme Subba Reddy se moquent de l’adhésion de Sharmila au Congrès, qu’il accuse d’avoir inclus le nom du YSR dans l’acte d’accusation pour avoirs disproportionnés de Jagan et d’avoir envoyé leur chef en prison pendant 16 mois en 2012-2013.

C’est Sharmila qui a principalement dirigé la campagne du YSRCP en l’absence de son frère de mai 2012 à septembre 2013. Elle a également pris une avance majeure dans la campagne électorale du parti en 2019, contribuant au méga succès de son frère grâce à ses talents d’oratrice et à son talent d’orateur. rassemblements. Les deux se sont cependant séparés en 2021.

