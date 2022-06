Alors que Romelu Lukaku est sur le point de revenir à l’Inter Milan, pourquoi Chelsea ne peut-il pas trouver un attaquant fiable ? | Nouvelles du football

Thomas Tuchel a peut-être vu l’écriture sur le mur quand, en février, il a admis : « Il y a une histoire d’attaquants un peu en difficulté à Chelsea. Ce n’est peut-être pas l’endroit le plus facile au monde pour les attaquants. »

Les commentaires de Tuchel sont intervenus à la suite de la tristement célèbre performance de Romelu Lukaku au Crystal Palace qui ne l’a vu toucher le ballon que sept fois. Il a fallu encore deux mois avant que l’attaquant ne reçoive un autre départ en Premier League.

« Je ne sais pas pourquoi c’est comme ça », a ajouté Tuchel. « À mon avis, Chelsea est une équipe considérée comme une équipe défensive forte, une équipe physique, qui a une certaine attitude dans le football de compétition. »

Quatre mois après les aveux de l’entraîneur-chef, Lukaku – l’attaquant a signé pour un record de club de 97,5 millions de livres sterling de l’Inter Milan il y a à peine 11 mois – est sur le point de revenir en Serie A après avoir ajouté son nom à la liste des buteurs qui ont eu du mal à faire leur marque à Stamford Bridge.

Romelu Lukaku de Chelsea a établi un nouveau record de Premier League pour le moins de touches d'un joueur qui a joué 90 minutes complètes depuis qu'Opta a commencé à enregistrer en 2003/04. L'attaquant n'a réussi que sept touches lors de la victoire 1-0 à Crystal Palace



Le joueur de 29 ans est arrivé comme l’un des attaquants les plus redoutés du football mondial après avoir marqué 64 buts en 95 matchs au cours de deux saisons avec l’Inter, dont la deuxième a vu le club remporter son premier titre de Serie A en 11 saisons.

Mais il semble quitter l’ouest de Londres après avoir trouvé le filet seulement 15 fois au cours de la campagne 2021/22, alors qu’il courtisait la controverse avec son entretien non autorisé avec Ciel en Italie en décembre au cours duquel il a remis en question la tactique de Tuchel et exprimé le désir de retourner à Milan.

Les espoirs étaient grands que Lukaku, qui a rejoint Chelsea pour la première fois à l’adolescence en 2011 mais est parti en 2014 après avoir échoué à entrer dans l’équipe première, serait la réponse aux problèmes des Blues devant le but. Mais cela s’est avéré être une réunion malheureuse pour les deux parties.

Kaveh Solhekol et Dharmesh Sheth discutent pour savoir si Romelu Lukaku est l'une des pires signatures de Premier League de tous les temps, alors que l'attaquant de Chelsea est sur le point de revenir à l'Inter Milan



Lukaku n’est pas le premier à échouer à la hauteur du battage médiatique

Peut-être que Lukaku peut trouver un peu de réconfort dans le calibre des attaquants qui n’ont pas non plus répondu aux attentes après avoir fait des mouvements très médiatisés à Chelsea. André Chevtchenko, Fernando Torres et Álvaro Morata tous sont arrivés pour des frais énormes mais ont lutté à des degrés divers, tandis que Radamel Falcão et Gonzalo Higuaín enduré des périodes de prêt décevantes dans l’ouest de Londres.

En fait, depuis Didier Drogba – sans aucun doute le meilleur attaquant de Chelsea au cours des deux dernières décennies – a quitté le club pour la dernière fois à l’été 2015, seulement Diego Costaqui a marqué 52 buts en Premier League en 89 matchs, pourrait prétendre avoir été un succès sans réserve pour les Blues.

Les célèbres attaquants de Chelsea qui n’ont pas réussi à faire mouche Joueur Buts Jeux Fernando Torres 45 171 Álvaro Morata 24 72 André Chevtchenko 22 77 Gonzalo Higuaín 5 18 Radamel Falcão 1 12

Chez Tammy Abraham un total de 21 buts en 56 matches de championnat est peut-être mieux que ce à quoi on pourrait s’attendre étant donné que Tuchel a à peine utilisé l’attaquant anglais avant son départ pour la Roma, tandis que d’Olivier Giroud 17 sur 75 ne reflète pas la valeur qu’il offrait en tant qu’homme cible.

Cependant, il ne fait aucun doute que Chelsea a manqué d’un buteur prolifique pendant plusieurs saisons, ce qui est démontré par le fait à peine croyable que d’Eden Hazard 28 buts font de lui son meilleur buteur en Premier League depuis le début de la campagne 2017/18, même s’il a quitté le club il y a trois ans.

Pour le contexte, cela place le coéquipier belge de Lukaku au 34e rang pour les buts dans l’élite à cette époque. Au cours de la même période, Harry Kane a marqué 105 fois, tandis que Mohamed Salah mène la ligue avec 118.

Les meilleurs buteurs de Chelsea en Premier League depuis le début de la saison 2017/18 Joueur Buts Jeux danger édénique 28 71 Monture de maçon 24 105 Tammy Abraham 21 56 Christian Pulišić 19 74 Marcos Alonso 19 123 Jorginho 19 125 Willian 18 104

Plus de buts, plus de passes, plus de récupérations de balle – le cas de Havertz sur Lukaku

Image:

Kai Havertz a terminé la saison en tant que numéro 9 préféré de Thomas Tuchel





Alors que la performance de Lukaku contre Crystal Palace peut être considérée comme le nadir de son deuxième passage à Chelsea, il a eu un retour brillant (bien que bref) dans l’équipe en mai, lorsqu’il a marqué trois buts en deux matchs contre les Wolves et Leeds.

Cependant, ces performances prometteuses ont été suivies de sorties sans intérêt lors de la finale de la FA Cup contre Liverpool et Leicester en Premier League, et il a passé l’intégralité du dernier match de la saison – une victoire 2-1 à domicile contre Watford – à réchauffer le banc.

Alors que cet après-midi de février à Selhurst Park semblait être un point de basculement pour Lukaku, ce fut également un tournant pour Kai Havertz, qui a remplacé le Belge en tant que numéro 9 préféré de Thomas Tuchel après ce match et a marqué sept buts lors de ses neuf prochains. Jeux.

Le fait que Havertz ait saisi son opportunité de mener la ligne était une bonne nouvelle pour Chelsea compte tenu de l’investissement important qu’ils avaient fait en lui il y a deux ans, mais cela posait le problème de savoir quoi faire avec Lukaku.

Il est rapidement devenu clair qu’avoir un joueur de la qualité incontestable de Lukaku réchauffant le banc pendant une période prolongée était intenable, mais les statistiques ci-dessous ont montré pourquoi la préférence de Tuchel pour Havertz pour mener la ligne était entièrement justifiée.

L’international allemand a marqué plus de buts toutes les 90 minutes en Premier League que Lukaku, alors qu’il a également tenté plus de tirs et en a dirigé plus vers la cible.

Le confort de Havertz à jouer dans diverses positions – il a passé une grande partie de sa carrière à jouer sur l’aile ou derrière un attaquant principal – peut expliquer pourquoi il a offert beaucoup plus dans la préparation que Lukaku, comme le montre le fait qu’il a complété plus du double le nombre de passes que son coéquipier par 90 minutes.

Ce ne sont pas seulement les statistiques personnelles de Havertz qui ont justifié son inclusion aux dépens de Lukaku; comme le montre le graphique ci-dessous, Chelsea a mieux performé dans une variété de mesures – y compris les buts, les passes réussies dans le dernier tiers et les récupérations de balle dans le dernier tiers – lorsque Tuchel a joué son compatriote comme attaquant central.

Pourquoi Lukaku n’a-t-il pas réussi à trouver ses marques ?

Image:

Lukaku et Lautaro Martinez (à gauche) ont formé un formidable partenariat à l’Inter





Inutile de dire que la production de Lukaku depuis son retour à Chelsea n’est pas ce pour quoi les champions du monde ont payé tout cet argent, et c’est encore plus surprenant par rapport à ses performances exceptionnelles pour l’Inter il y a deux saisons.

Seul Cristiano Ronaldo – alors de la Juventus – a marqué plus de buts que Lukaku en Serie A lors de la campagne 2020/21, mais depuis son retour en Premier League, le meilleur buteur belge de tous les temps a enregistré moins de buts, de tirs, de touches dans la surface et de passes décisives. .

Il est difficile de faire valoir que Chelsea n’a pas fourni suffisamment de services à son attaquant. Par rapport à l’équipe de l’Inter dans laquelle Lukaku a prospéré, l’équipe de Tuchel a tenté plus de passes dans le dernier tiers, plus de passes longues, plus de balles et plus de centres.

Une différence clé entre les deux équipes, cependant, est que Lukaku était soutenu par Lautaro Martinez à San Siro dans la formation 3-5-2 préférée d’Antonio Conte, alors qu’il avait généralement deux milieux offensifs derrière lui lorsqu’il menait la ligne pour Chelsea. Le système de l’Inter a permis à Lukaku d’occuper des positions au milieu et dans le canal droit, alors qu’il jouait un rôle plus central sous Tuchel.

Mais ce n’est pas comme si Tuchel n’avait pas donné à Lukaku l’opportunité de jouer aux côtés d’un autre attaquant cette saison – il l’a fait à plusieurs reprises, notamment lors de la visite de Manchester City en septembre, lorsque le Belge a joué aux côtés de Timo Werner.

Cependant, Chelsea n’a pas réussi à marquer un tir cadré lors d’une défaite 1-0 à domicile, après quoi Tuchel a déclaré: « Nous étions trop profonds. Il n’y avait aucun lien [with Lukaku] et c’était un problème d’équipe, pas un problème individuel. »

Les défenseurs de Chelsea se sont présentés devant le but

Image:

Seul Gabriel Magalhaes d’Arsenal a marqué autant de fois que Reece James (à droite) de la défense en Premier League la saison dernière





Mais alors que les statistiques rendent la lecture sombre pour Lukaku, il est peut-être difficile de le désigner comme un attaquant sous-performant dans l’équipe de Chelsea. En fait, il y a un argument pour dire que de nombreux joueurs offensifs des Blues ne font pas leur poids devant le but, ce qui explique en grande partie pourquoi Tuchel tient à signer Raheem Sterling – qui a plus de buts et de passes décisives en Premier League. League que n’importe quel joueur de Chelsea au cours des cinq dernières saisons – cet été.

Mason Mount était le seul membre de l’équipe de Tuchel à avoir atteint le double des chiffres en Premier League la saison dernière, alors qu’aucun de Timo Werner, Christian Pulišić, Hakim Ziyech ou Callum Hudson-Odoi a marqué plus de six fois dans l’élite. Les attaquants de Chelsea se sont même montrés Conor Gallagherdont les huit buts du milieu de terrain pour Crystal Palace ont égalé les totaux réalisés par Lukaku et Havertz.

Image:

Conor Gallagher a impressionné en prêt à Crystal Palace la saison dernière et devrait retourner à Chelsea





Mais d’un autre côté, Chelsea avait un talent remarquable pour trouver des buts dans d’autres domaines – en particulier la défense. Reece James était le défenseur avec le plus grand score de la Premier League avec cinq buts, tandis que les défenseurs de Chelsea en tant que groupe ont marqué 22 fois – juste un de moins que toute l’équipe de Norwich a réussi en 38 matches.

Un autre facteur qui a peut-être gêné les attaquants de Chelsea est le fait que le club a eu quatre entraîneurs en chef au cours des cinq dernières saisons, chacun ayant apporté sa propre tactique, ses préférences et ses exigences. Cela rend sans aucun doute plus difficile pour les joueurs d’être sûrs d’avoir une place régulière dans l’équipe, tout en créant moins d’opportunités pour les joueurs de se familiariser les uns avec les autres dans un système particulier.

Sur les cinq meilleurs buteurs des cinq dernières saisons de Premier League, trois – Mohamed Salah, Raheem Sterling et Sadio Mane – ont joué sous un seul manager tout le temps, tandis que les deux autres – Harry Kane et Jamie Vardy – ont été presque assurés de commencer en tant que n ° 9, peu importe qui a été dans l’abri.

Mais avec l’arrivée de Todd Boehly en tant que propriétaire, ainsi que la poursuite de Sterling et la volonté de quitter Lukaku, il semble que Chelsea soutienne Tuchel pour rester aux commandes à long terme. Ce faisant, les Blues espèrent pouvoir constituer une équipe capable de soutenir un attaquant capable de mettre fin à leurs problèmes de but.