Alors que Roe v Wade fête ses 50 ans, qu’est-ce qui a changé depuis que la décision historique sur l’avortement a été annulée ? | Nouvelles du monde

Aujourd’hui marque le 50e anniversaire de Roe v Wade, la décision historique de la Cour suprême des États-Unis qui a consacré l’avortement comme un droit constitutionnel.

Roe contre Wade a été renversée en juin dernier, donnant au pouvoir de décider du droit à l’avortement à 50 états à déterminer individuellement.

Cela a déclenché une vague de changement. Des interdictions d’avortement ont été introduites, des procès ont été intentés, des cliniques ont été fermées. Voici ce qui s’est passé au cours des sept mois qui ont suivi l’annulation du droit à l’avortement aux États-Unis.

Tout d’abord, qu’est-ce que Roe v Wade ?

Roe v Wade fait référence à la 1973 affaire de la Cour suprême Cela dit, le gouvernement ne pouvait pas interdire les avortements parce que le droit constitutionnel à la liberté comprend le droit de décider de poursuivre ou non une grossesse.

Roe fait référence à la femme texane Norma McCorvey – connue sous le pseudonyme de Jane Roe – qui a contesté les lois sur l’avortement de l’État après qu’elle n’a pas pu obtenir une interruption de grossesse en 1969 parce que sa vie n’était pas en danger. Wade est le procureur de district Henry Wade, qui a défendu les lois anti-avortement.

La décision du tribunal signifiait que chaque femme aux États-Unis avait le droit à un avortement au cours des 12 premières semaines de grossesse. Une autre décision – Planned Parenthood contre Casey en 1982 – s’est appuyée sur cela en disant que les États ne pouvaient pas avoir de lois qui créent un “obstacle substantiel” à une femme cherchant un avortement jusqu’à 24 semaines.

Les États interdisent l’avortement

Dans 12 États, il existe désormais des interdictions quasi totales de l’avortement. Dans cinq de ces États, l’interdiction est contestée devant les tribunaux mais reste en vigueur.

Les 12 États sont : l’Alabama, l’Arkansas, l’Idaho, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, l’Oklahoma, le Dakota du Sud, le Tennessee, le Texas et la Virginie-Occidentale.

Deux autres États – le Dakota du Nord et le Wisconsin – n’ont pas d’interdictions en place, mais les avortements ne sont pas disponibles car les cliniques ont fermé.

La Géorgie a interdit les avortements au-delà de six semaines de grossesse, limitant sévèrement l’accès aux interruptions parce que tant de femmes ne découvrent pas qu’elles sont enceintes – et ont le temps d’organiser la procédure – avant la marque des six semaines.

Selon le Guttmacher Institute, spécialisé dans la santé reproductive, ces 15 États abritent près de 22 millions de femmes âgées de 15 à 49 ans. Cela signifie que près d’un tiers des femmes américaines en âge de procréer vivent dans des États où l’avortement est soit indisponible, soit sévèrement restreint. .

D’autres États pourraient suivre

Neuf autres États ont introduit des restrictions à l’avortement qui auraient été inconstitutionnelles sous Roe v Wade, ont des interdictions actuellement bloquées par le tribunal ou sont susceptibles d’introduire des interdictions dans un proche avenir.

L’Arizona et la Floride n’autorisent pas les avortements au-delà de 15 semaines, tandis que l’Utah a une interdiction de 18 semaines.

Dans trois États – Indiana, Wyoming et Ohio – des interdictions quasi totales ou précoces de gestation ont été bloquées par les tribunaux d’État pour l’instant, mais les législateurs ont indiqué qu’ils avaient l’intention de les combattre.

Dans l’Iowa, le Montana et le Nebraska, les responsables politiques anti-avortement ont indiqué qu’ils souhaitaient bientôt interdire l’avortement, mais les soins d’avortement restent disponibles pour le moment.

Qu’est-il arrivé aux cliniques d’avortement?

Au moins 66 cliniques d’avortement ont cessé d’offrir des soins d’avortement dans les 15 États où l’avortement est interdit ou strictement réglementé.

La perte de ces cliniques se fait sentir à l’échelle nationale, selon l’Institut Guttmacher, car les cliniques dans les États où l’avortement reste légal sont inondées de personnes voyageant d’un État à l’autre.

Comme l’explique l’institut: “Ces augmentations spectaculaires du nombre de cas signifient que la capacité et le personnel des cliniques sont poussés à leurs limites, ce qui entraîne des temps d’attente plus longs pour les rendez-vous, même pour les résidents des États où l’avortement reste légal.”

UN étudier de la Society of Family Planning a estimé que le nombre d’avortements légaux dans tout le pays avait chuté de plus de 10 000 dans les deux mois suivant l’annulation de Roe v Wade, bien que certaines femmes aient pu chercher des pilules abortives en privé.

Aggravation des inégalités

De nombreux États qui ont interdit ou restreint l’avortement ont des proportions élevées de femmes noires, latines et autochtones.

Des recherches menées par la Kaiser Family Foundation ont révélé à quel point l’annulation de Roe v Wade a un impact disproportionné sur les femmes de couleur, car elles sont plus susceptibles de se faire avorter, ont un accès plus limité aux soins de santé et sont confrontées à des obstacles pour voyager hors de l’État pour un avortement.

L’Institut Guttmacher note en outre que “les personnes à faible revenu … les hommes trans et non binaires, les immigrants, les adolescents et les personnes handicapées sont tous particulièrement susceptibles de rencontrer des obstacles aggravants aux soins d’avortement et d’en être lésés”.

Certains États ont introduit des protections

Alors que les États-Unis ont connu un recul important du droit à l’avortement, il y a de bonnes nouvelles pour les militants pro-choix.

Électeurs du Kansas droit à l’avortement protégé dans la constitution de l’État en rejetant un amendement qui aurait permis aux législateurs de restreindre l’accès à l’avortement.

New York fournira des pilules abortives gratuites dans quatre cliniques publiques, faisant de son département de la santé le premier du pays à proposer un avortement médicamenteux gratuit.

À mi-mandat, les électeurs de cinq États ont choisi de protéger les droits reproductifs. Le Vermont, le Michigan et la Californie ont ajouté des protections à leurs constitutions d’État tandis que les électeurs du Kentucky ont rejeté un amendement qui aurait supprimé toute protection du droit à l’avortement de la constitution.

Au Montana, un projet de loi qui aurait pu criminaliser les médecins pour avoir pratiqué des avortements a été rejeté.

Avortements médicaux

Les avortements médicamenteux représentent la majorité des avortements aux États-Unis – en 2020, l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, les pilules abortives ont été utilisées dans 53 % des cas.

Les premières preuves suggèrent qu’ils sont devenus encore plus populaires depuis l’annulation de Roe v Wade – un étudier suggéré que le nombre de personnes cherchant des avortements médicamenteux a triplé.

Début janvier, la Food and Drug Administration a modifié ses règles pour permettre aux pharmacies de détail aux États-Unis de distribuer pour la première fois des pilules abortives.

Cependant, les pilules abortives sont désormais considérées comme la prochaine frontière dans la lutte des militants anti-avortement et ils s’efforcent d’en restreindre l’accès.