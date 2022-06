Alors que Roe est sur le point de se terminer, de nombreuses femmes s’inquiètent des grossesses à haut risque

Si les médecins évitent les avortements médicalement nécessaires parce qu’ils craignent que la loi ne soit pas claire, davantage de femmes mèneront à terme des grossesses à haut risque ou retarderont leur interruption jusqu’à ce qu’elles puissent se rendre dans un autre État, et les taux élevés de décès liés à la grossesse aux États-Unis pourraient grimper encore plus haut , affirment les spécialistes de la médecine foeto-maternelle. Ils disent que les effets toucheront plus durement les femmes à faible revenu et les patientes noires, hispaniques et autochtones, qui meurent déjà à des taux trois fois plus élevés que les femmes blanches pendant la grossesse.

Mais les opposants à l’avortement ont défendu les exceptions étroites de la «vie», affirmant que les lois protégeraient les fœtus tout en permettant aux femmes de se faire avorter en cas d’urgence médicale – des situations qui entraîneraient «l’altération d’une fonction corporelle majeure», dans le langage de plusieurs interdictions d’avortement d’État. .

Beau LaFave, un représentant de l’État républicain anti-avortement dans le Michigan, a défendu des lois qui ne faisaient aucune exception pour les malformations fœtales graves, affirmant que les cas d’anomalies mortelles étaient rares et que l’avortement était utilisé pour éliminer les fœtus handicapés. M. LaFave est né avec des malformations congénitales nécessitant de multiples interventions chirurgicales et, à l’âge de 18 mois, l’amputation de sa jambe gauche.

« Les démocrates auraient aimé que je me fasse avorter, et je pense que tuer des gens simplement parce qu’ils ont un handicap est immoral et devrait être illégal », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas compatissant. »

Mais les femmes qui ont mis fin à des grossesses autrement désirées pour des raisons médicales ont déclaré que les lois aggraveraient la douleur et la confusion d’une expérience déjà angoissante. Depuis que le projet de décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade a été divulgué en mai, de nombreuses femmes se sont tournées vers les babillards électroniques et les groupes de soutien pour exprimer leur frustration et leurs questions.