Alors que Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani ramène Jhumka Gira Re d’Asha Bhosle, voici ce que le chanteur vétéran pense des remixes

Ranveer Singh et Alia Bhatt Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est l’un des films les plus attendus de Bollywood. What Jhumka, la deuxième chanson du film est maintenant sortie et elle prend d’assaut Internet. Cette chanson est la version remixée de la chanson emblématique Jhoomka Gira Re du film Mera et a été chantée par nul autre que la chanteuse vétéran Asha Bhosle. La nouvelle chanson présentée dans le film a un arrière-plan vibrant et coloré, qui est une signature de Dharma Productions.

Il marque le retour d’Arijit Singh, un chanteur populaire, qui cette fois collabore avec Jonita Gandhi pour interpréter la chanson. Dans le clip vidéo, les acteurs Ranveer Singh et Alia Bhatt peuvent être vus en train de faire correspondre les pas alors qu’ils chantent à propos de jhumka.

Karan Johar, le réalisateur et producteur du film, a partagé un aperçu du clip vidéo sur sa poignée Instagram, suscitant l’enthousiasme parmi les fans. La chanson, intitulée « What Jhumka », est le deuxième morceau à sortir du film, après la sortie précédente de « Tum Kya Mile ». D’après la description, il semble que le clip vidéo offre une expérience visuellement attrayante pour le public.

Regardez la vidéo ici :

Quel Jhumka est l’un des nombreux remix de chansons emblématiques populaires de Bollywood ? Eh bien, ces remix ne sont pas aimés et bien accueillis par la plupart des vétérans de l’industrie et Asha Bhosle en fait partie. Quelques-unes de ses chansons populaires ont été remixées et lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de la tendance, dans une ancienne interview publiée dans l’Indian Express, elle a déclaré qu’elle pensait que les chansons remixées ne pourraient jamais nuire à la popularité et à l’intemporalité des numéros classiques originaux. « Peu importe le nombre de films refaits et de chansons remixées, l’original est le meilleur et on s’en souvient toujours », a déclaré l’artiste.

La chanteuse de 77 ans a déclaré qu’elle n’avait pas écouté la version remixée de sa chanson à succès des années 1970 Dum Maro Dum dans une vedette d’Abhishek Bachchan. De plus, elle a mentionné qu’elle n’avait aucune intention de le faire.

Asha Bhosle a exprimé sa conviction que ses chansons originales, telles que Yeh Mera Dil Pyar Ka Deewana et Dum Maro Dum, ont été remixées dans des films comme Don de Farhan Akhtar et Dum Maro Dum de Rohan Sippy, mais elle pense que le public se souviendra toujours et appréciera le versions originales chantées par Asha Bhosle et composées par les compositeurs originaux.

Les chansons de remix sont toujours les bienvenues avec des réponses mitigées de la part des utilisateurs de médias sociaux et des mélomanes, mais elles sont souvent appréciées.