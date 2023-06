Alors que Ram Charan et Upasana Kamineni accueillent leur méga princesse à la maison, la cousine Niharika Konidela révèle que la star de RRR sera super avec le bébé

Les fans de Chiranjeevi, Ram Charan et la famille Mega de l’industrie cinématographique Telugu célèbrent l’arrivée de la petite Mega Princess. Ram Charan et Upasana Kamineni ont eu la chance d’avoir une petite fille. L’ambiance est à la fête. Nous avons vu comment tout l’hôpital Apollo a été baigné de lumière rose pour accueillir le petit. Upasana Kamineni est la petite-fille de Prathap C Reddy, l’un des fondateurs de la chaîne médicale. Maintenant, Niharika Konidela la cousine de Ram Charan a révélé que le bébé est le plus mignon. Elle a vu l’enfant être de la famille.

Niharika Konidela a déclaré que la famille se sentait complète avec l’arrivée de l’enfant. Elle a dit que la bonne nouvelle avait été rendue publique à la fin de l’année dernière. L’actrice a déclaré que c’était comme la fin parfaite de ce qui avait été une année merveilleuse pour Ram Charan avec le succès de RRR dans le monde entier. Niharika Konidela a déclaré que toute la famille était ravie et qu’elle était ravie de tenir le bébé dans ses bras pour la première fois. Niharika est la fille de Naga (Nagendra) Babu et Padmaja Konidela. La dame a également révélé que Ram Charan ferait un père parfait pour le petit.

Elle a dit qu’en tant qu’aîné parmi tous les cousins, il était toujours le plus protecteur. Elle a dit qu’ils l’appelleraient Bapuji. Elle a dit qu’il était le parent de leur groupe de cousins. Niharika l’a dit au Hyderabad Times. Elle a dit que Ram Charan est la personne la plus aimante et la plus attentionnée. Elle a également fait l’éloge de sa Bhabhi Upasana Kamineni comme d’une femme forte. Elle a dit que l’enfant ne pouvait pas demander de meilleurs parents que les deux. Upasana et lui ont choisi la parentalité après une décennie de mariage.

Le couple a été vu ensemble aux Oscars 2023. Il a voyagé avec elle lorsqu’elle était enceinte. La dame a dit qu’elle n’avait pas eu beaucoup de problèmes à voyager pendant sa grossesse. Upasana Kamineni a congelé ses ovules car elle n’a pas opté pour une maternité précoce. Le couple est maintenant revenu avec ses parents, Chiranjeevi et sa femme. Ils veulent que leur enfant reçoive tout l’amour de ses grands-parents à mesure qu’il grandit.