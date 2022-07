Alors que Rajapaksa du Sri Lanka accepte de se retirer, chantant dans les rues – mais un avenir incertain

Le président Gotabaya Rajapaksa a accepté de démissionner le 13 juillet, a annoncé le président du parlement du pays samedi soir, après une journée tumultueuse au cours de laquelle des manifestants ont fait irruption dans la résidence officielle de Rajapaksa à Colombo et barboté dans sa piscine.

Les manifestants ont également pris pour cible le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, incendiant sa résidence privée sur Fifth Lane, un quartier aisé de la capitale. Wickremesinghe a déclaré plus tard qu’il était prêt à démissionner “pour faire place à un gouvernement multipartite”.

Les annonces – que les manifestants ont célébrées en chantant dans les rues et en lançant des feux d’artifice – ont marqué une victoire historique pour les manifestants, qui réclament la démission de Rajapaksa depuis des mois face à l’échec de son gouvernement à faire face à l’effondrement économique du pays.

Quatre autres ministres ont démissionné au cours du week-end.

Le ministre du Tourisme et des Terres Harin Fernando, le ministre du Travail et de l’Emploi à l’étranger Manusha Nanayakkara et le ministre des Transports et des Autoroutes et co-porte-parole du cabinet Bandula Gunawardena ont tous démissionné samedi, selon les cabinets des ministres.

Le ministre du Portefeuille de la promotion des investissements, Dhammika Perera, a déclaré à CNN qu’il avait démissionné dimanche.

La tourmente économique a plongé la nation insulaire de l’océan Indien de 22 millions d’habitants dans une grave crise humanitaire, laissant des millions de personnes se débattre pour acheter de la nourriture, des médicaments et du carburant.

Après des mois de manifestations largement pacifiques, la colère a atteint son paroxysme samedi, alors que plus de 100 000 personnes se sont massées devant la résidence de Rajapaksa, appelant à sa démission.

Une vidéo diffusée à la télévision sri-lankaise et sur les réseaux sociaux a montré que les manifestants pénétraient dans la maison du président – le bureau et la résidence de Rajapaksa – après avoir franchi les cordons de sécurité. Des images montrent des manifestants à l’intérieur du bâtiment blanchi à la chaux de l’époque coloniale et des banderoles accrochées au balcon.

Plus tard samedi, une vidéo en direct diffusée par les médias locaux et vue par CNN a montré la maison de Wickremesinghe engloutie par les flammes alors que la foule se rassemblait.

Ni le président ni le Premier ministre n’étaient dans leurs résidences lorsque les bâtiments ont été percés. Tous deux avaient été déplacés vers des lieux sûrs avant les attaques, selon des responsables de la sécurité.

Incertitude politique

L’escalade drastique des troubles de samedi pourrait sonner le glas de la dynastie politique de la famille Rajapaksa, qui a gouverné le Sri Lanka pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

Dans une déclaration vidéo samedi soir, le président du Parlement, Mahinda Yapa Abeywardena, a déclaré que la décision de Rajapaksa de démissionner “a été prise pour assurer une passation pacifique du pouvoir”.

Mais la façon dont cette transition de pouvoir se déroulera finalement est engloutie par l’incertitude.

Si Wickremesinghe et Rajapaksa démissionnent, en vertu de la constitution sri-lankaise, le président du parlement exercera les fonctions de président par intérim pendant 30 jours maximum. Pendant ce temps, le parlement élira un nouveau président dans les 30 jours parmi l’un de ses membres qui occupera le poste pendant les deux années restantes du mandat en cours.

La commission des relations étrangères du Sénat des États-Unis dit sur Twitter dimanche que Rajapaksa a “perdu la confiance” de son peuple.

“Maintenant, toutes les parties doivent travailler avec la communauté internationale pour un nouveau gouvernement qui respecte les aspirations démocratiques et économiques et défende les droits de l’homme que le peuple sri-lankais mérite”, a déclaré le comité.

“L’armée et la police doivent faire preuve de retenue et faire partie de la solution, et non du problème, dans cette crise”, a-t-il ajouté.

Journalistes blessés

Au moins 55 personnes ont été blessées lors des manifestations, selon le Dr Pushpa Zoysa de l’hôpital national du Sri Lanka, qui a déclaré que le chiffre comprenait trois personnes blessées par balle. Parmi les blessés se trouve un législateur de l’est du Sri Lanka, a-t-elle ajouté.

L’armée sri-lankaise a nié dimanche avoir ouvert le feu sur des manifestants hier “afin de causer des dommages intentionnels”, en réponse à des clips sur les réseaux sociaux suggérant que l’armée avait tiré sur des manifestants devant la résidence de Rajapaksa.

“L’armée nie catégoriquement avoir ouvert le feu sur les manifestants, mais a tiré quelques balles en l’air et sur les murs latéraux de l’entrée de la porte principale de l’enceinte de la maison du président à titre dissuasif, visant à empêcher l’entrée des manifestants dans l’enceinte”, disait le communiqué.

Entre-temps, deux policiers associés à des attaques présumées contre la presse ont été suspendus, selon une déclaration audio de l’inspecteur général de la police sri-lankaise CD Wickremaratne, diffusée à la télévision nationale.

Une chaîne de télévision sri-lankaise a déclaré que six de ses journalistes avaient été attaqués par le groupe de travail spécial de la police sri-lankaise, devant la résidence privée du Premier ministre.

Deux des journalistes de la chaîne de télévision sri-lankaise Newsfirst avaient alors tourné leurs caméras. Une vidéo diffusée par Newsfirst montre deux journalistes poussés au sol par la police lors de la confrontation samedi soir. Des collègues journalistes qui se sont précipités à leur secours ont ensuite également été attaqués, a rapporté Newsfirst.

Wickremesinghe, le Premier ministre, a également condamné les attaques contre les médias.

“La liberté des médias est primordiale pour la démocratie au Sri Lanka”, a-t-il déclaré, demandant aux forces de sécurité et aux manifestants d'”agir avec retenue pour prévenir toute violence et assurer la sécurité du public”.

Le groupe sri-lankais de défense de la liberté des médias Free Media Movement a appelé à une enquête sur l’attaque policière contre les journalistes, affirmant que “les auteurs responsables de ces attaques brutales” doivent être traduits en justice.