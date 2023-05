Alors que PS2 réaffirme Aishwarya Rai Bachchan, le combo imbattable de Mani Ratnam; l’ancienne interview du maker shading Amitabh Bachchan refait surface

Aishwarya Rai Bachchan est de retour dans l’actualité avec Ponniyin Selvan 2. Le film est un succès retentissant et les gens sont impressionnés par la façon dont Aishwarya Rai Bachchan a donné vie à Nandini à l’écran. Ce n’est pas surprenant. La cinéaste Mani Ratnam et elle offrent toujours le meilleur lorsqu’elles sont ensemble. Que ce soit ses débuts Iruvar ou Guru ou Raavan, elle a montré tout son potentiel dans les films de Mani Ratnam. Le seul autre cinéaste qui se rapproche est Sanjay Leela Bhansali. Le public l’a félicité d’avoir vu le potentiel d’Aishwarya Rai Bachchan et d’avoir investi autant d’argent, de temps et de travail dans le projet.

Après le succès de Guru, Mani Ratnam avait annoncé Raavan avec Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai. Dans la version tamoule, le rôle de Junior Bachchan a été repris par Vikram. Dans Ponniyin Selvan, Chiyaan Vikram joue le rôle d’Aditya Karaikalan, le grand empereur Chola. Maintenant, une vieille interview de Mani Ratnam a été mise en avant sur Reddit. Après l’échec de Raavan, Amitabh Bachchan avait fait remarquer qu’à son avis, une édition inégale avait ruiné la cohésion du récit de Raavan. Mani Ratnam avait dit que les gens diraient beaucoup de choses et il ne souhaitait pas obtenir de points d’Amitabh Bachchan. C’est ainsi que les gens réagissent à la même chose.

Pas dans l’industrie pour obtenir des notes de Bachchan Mani Ratnam par u/introvertedthoughtss dans BollyBlindsNGossip

Eh bien, l’incident n’a pas affecté l’équation d’Aishwarya Rai Bachchan avec Mani Ratnam. Même Abhishek Bachchan était là pour la projection à Mumbai de Ponniyin Selvan 2. En fait, Chiyaan Vikram est très proche du couple. Aishwarya Rai Bachchan a également révélé à quel point Mani Ratnam aimait beaucoup sa fille Aaradhya Bachchan. Elle a dit qu’il lui avait permis d’applaudir la planche, une liberté qu’il n’a jamais donnée à ses stars. Abhishek a également déclaré que c’était la meilleure performance de sa femme.

Maintenant, les fans veulent voir plus d’Aishwarya Rai Bachchan dans les films. Elle est une trop bonne actrice pour faire si peu de films. L’actrice est toujours étourdissante pour l’Inde à Cannes. Mani Ratnam a lutté contre de nombreux problèmes, notamment une mauvaise santé, pour réaliser Ponniyin Selvan. La forte caractérisation des femmes a été appréciée des fans.