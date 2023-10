Alors que Poutine se rend en Chine, une nouvelle coalition anti-occidentale se retourne contre Israël

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie — Alors que le président russe Vladimir Poutine se rend à Pékin pour rencontrer son allié le plus puissant et le plus crucial, le président chinois Xi Jinping, les dirigeants sont chacun entravés par des crises qui leur sont propres : la guerre désastreuse de la Russie contre l’Ukraine ; et les difficultés économiques de la Chine qui ont ébranlé la confiance dans la direction de Xi.

Mais leur rencontre, lors du troisième sommet chinois de la Ceinture et de la Route, est également l’occasion de présenter leur alliance et leur partenariat contre les États-Unis et l’Occident à un moment de tumulte mondial. Alors que les dirigeants occidentaux ont fermement soutenu Israël, la Russie et la Chine ont soigneusement évité de qualifier de terrorisme l’attaque du Hamas qui a tué plus de 1 400 Israéliens.

Au lieu de cela, ils ont appelé à la fin de la violence et à la relance des efforts visant à forger une solution à deux États, un concept vieux de plusieurs décennies que les Israéliens et les Palestiniens n’ont jamais réussi à mettre en œuvre.

Moscou et Pékin accusent chacun habituellement Washington d’avoir une mentalité de guerre froide et de tenter de diviser le monde en blocs géopolitiques. L’approfondissement des relations entre Poutine et Xi témoigne du durcissement des lignes de fracture mondiales, alors que la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l’Iran s’alignent d’un côté, contre les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN et du Pacifique, de l’autre. Pendant ce temps, de nombreux pays du Sud hésitent à prendre parti.

Pour Poutine, de plus en plus isolé et terni par la guerre en Ukraine, le voyage à Pékin est un moment clé pour projeter l’image d’un leader entouré d’amis puissants, même s’il est de plus en plus perçu comme un partenaire junior dépendant des faveurs de Xi.

« Cette relation est en réalité plus profonde et plus solide, deux ans après la guerre, qu’elle ne l’était avant la guerre. Et cela se produit bien davantage selon les conditions chinoises », a déclaré Alexander Gabuev, expert de la Chine et de la Russie au Carnegie Russia Eurasia Center.

Gabuev a déclaré que la Russie et la Chine se rapprochent au milieu des problèmes liés à la guerre de Poutine et des difficultés économiques de Xi, alors que les deux sont confrontés aux États-Unis.

« La Chine fait face à des vents contraires importants, dus à la fois à certaines circonstances intérieures et également à sa concurrence avec les États-Unis, mais cet ensemble de problèmes a également donné un certain coup de pouce. à la relation bilatérale », a-t-il déclaré. « La Russie n’a nulle part où aller pour trouver un nouveau marché important pour ses matières premières. »

Poutine, littéralement, n’a que très peu d’autres endroits où aller.

Les déplacements du président russe ont été limités par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre présumés, et le voyage de cette semaine n’est que sa deuxième visite à l’étranger depuis son inculpation en mars, après un voyage la semaine dernière dans la capitale kirghize de Bichkek.

La Russie libère quatre enfants ukrainiens après médiation du Qatar

Les principales manifestations diplomatiques de Poutine cette année, notamment la visite de Xi en mars et le sommet Russie-Afrique en juillet, se sont toutes deux déroulées sur le sol russe.

Les deux hommes se rencontreront en tête-à-tête mercredi, selon le conseiller présidentiel russe Yuri Ouchakov. Poutine doit également prendre la parole au sommet de la Ceinture et de la Route, qui marque les 10 ans du vaste projet d’infrastructure mondial de Xi.

Un accord d’« amitié sans limites » que les deux dirigeants ont signé au début de l’année dernière – lorsque Poutine a assisté aux Jeux olympiques de Pékin juste avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie – s’est progressivement renforcé. Poutine dépend de plus en plus du soutien de Pékin pour surmonter une guerre qui a conduit à des sanctions économiques sans précédent contre la Russie et révélé la faiblesse militaire du Kremlin.

Méfiante face aux sanctions occidentales, la Chine a pris soin d’éviter de soutenir tacitement la guerre de la Russie contre l’Ukraine, se présentant comme un artisan de la paix potentiel et publiant un ensemble de principes appelant à la paix en Ukraine. Mais le plan chinois n’a pas résolu les problèmes majeurs et, comme on pouvait s’y attendre, n’a pas gagné en popularité.

Pendant ce temps, Poutine et d’autres hauts responsables ont présenté la Russie comme un médiateur potentiel de paix au Moyen-Orient – ​​un rôle qui semble un peu tiré par les cheveux – à la fois en raison des bombardements continus de la Russie contre des civils ukrainiens et de l’échec récent des soldats de maintien de la paix russes à maintenir un cessez-le-feu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans la région contestée du Haut-Karabakh.

Pourtant, la Russie et la Chine se considèrent comme des États « civilisationnels », la Chine se vantant de 5 000 ans de civilisation, et la Russie vantant une « civilisation millénaire » – même si elle nie l’histoire de l’Ukraine et condamne le passé colonial des pays occidentaux. La Chine et la Russie utilisent toutes deux la rhétorique pour attirer les dirigeants des pays du Sud qui semblent souvent se contenter de monter les grandes puissances les unes contre les autres.

La Corée du Nord a fourni des armes à la Russie, selon la Maison Blanche

Sur le plan le plus pratique, les relations commerciales entre la Russie et la Chine sont devenues de plus en plus importantes.

Les chiffres commerciaux récents montrent un déclin des exportations chinoises vers les États-Unis, l’Europe et les pays de l’ASEAN, tandis que la Russie est devenue un marché d’exportation important, affichant une augmentation de 56 % au cours des neuf premiers mois de l’année.

Mais les exportations chinoises vers la Russie de semi-conducteurs critiques ont « explosé » après l’invasion de l’Ukraine, selon une analyse réalisée en mai par la Free Russia Foundation. Ces produits jouent un rôle crucial dans la fabrication de nombreux systèmes d’armes.

Les relations commerciales de Pékin avec Moscou constituent le point le plus brillant de ses statistiques commerciales, dans un contexte de chute des exportations vers d’autres marchés importants. Dans le même temps, les sanctions occidentales ont détruit le principal marché pétrolier et gazier de la Russie, forçant un pivot massif vers la Chine, l’Inde et d’autres pays, un changement qui a stimulé le commerce russo-chinois de 32 pour cent l’année dernière.

Poutine a prédit lundi que le commerce russe avec la Chine atteindrait 200 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, dans une interview accordée au China Media Group publiée lundi sur le site Internet du Kremlin.

« Dans le domaine de l’énergie, qui occupe une place particulière dans nos relations, la Russie occupe désormais le premier rang parmi les partenaires chinois pour la fourniture de ressources énergétiques à la Chine en termes de valeur. Première place! » Poutine s’est vanté. Il a également vanté la croissance des ventes de voitures chinoises en Russie, principale source de remplacement des voitures fabriquées par les entreprises occidentales qui se sont retirées de Russie après l’invasion.

La part de la Chine dans les importations de véhicules russes au cours des huit premiers mois de 2023 a atteint 92 %, contre 10 % en 2021, selon Ruslan Davydov, chef par intérim du Service fédéral des douanes de Russie. Les ventes devraient atteindre au moins 380 000 véhicules d’ici la fin de l’année, selon l’agence de presse chinoise Xinhua.

La Russie arrête les avocats du chef de l’opposition emprisonné Navalny

Outre la Chine, Poutine a été contraint de se tourner vers l’Iran et la Corée du Nord pour obtenir des drones, des obus d’artillerie, des roquettes et d’autres armes.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré vendredi que la Corée du Nord avait fourni 1.000 conteneurs de munitions et d’équipements militaires à la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine, en publiant des images qui, selon lui, montraient des centaines de conteneurs nord-coréens à destination de la Russie.

En août, la Russie et la Chine se sont associées au Conseil de sécurité de l’ONU pour bloquer une réponse unifiée à la série d’essais de missiles balistiques de la Corée du Nord, alors que Washington mettait en garde contre une menace nucléaire croissante de la part de Pyongyang.

Les médias pro-Kremlin ont présenté la visite à Pékin comme un signe de l’influence mondiale de Poutine, rapportant qu’il serait « l’invité d’honneur » du sommet de la Ceinture et de la Route.

Le site d’information pro-Kremlin Pravda a prédit que la forte position anti-occidentale de Poutine aurait « un effet décisif » sur la volonté de Xi d’affronter les États-Unis.

Mais alors que la Russie et la Chine mettent souvent en avant leur étroite coopération pour renverser la domination mondiale de Washington et forger un monde multipolaire, chacune se concentre principalement sur ses intérêts nationaux alors qu’elle cherche à étendre son propre influence. Concrètement, Gabouev a souligné une augmentation de 40 pour cent du commerce bilatéral cette année, après une hausse de 32 pour cent l’année dernière.