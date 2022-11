Alors que Poutine nie les crimes de guerre en Ukraine, un soldat russe avoue avoir exécuté un civil

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails graphiques que certains lecteurs pourraient trouver dérangeants.

Malgré les dénégations générales des crimes de guerre du Kremlin, un soldat russe a révélé des détails sur les pillages, les tortures et les meurtres qui ont eu lieu dans la banlieue de Kiev à Andriivka en mars.

Les aveux du soldat sont venus dans une interview avec iStories, une organisation de journalistes russes indépendants qui ont quitté leur pays pour leur propre sécurité. L’interview fait partie d’une enquête documentaire sur des crimes de guerre présumés par Le cinquième État en collaboration avec iStories et le radiodiffuseur public suisse RTS.

Des soldats russes ont été retrouvés après avoir laissé des photos d’eux-mêmes sur des téléphones portables qu’ils ont volés aux habitants d’Andriivka, dont certains ont été tués. Les survivants de la ville ont ensuite récupéré les téléphones et les photos.

Regardez “Enquêter sur les crimes de guerre en Ukraine” sur Le cinquième État sur CBC-TV jeudi à 21 h ou en streaming sur CBC Gem.

Lorsque les soldats russes envahisseurs sont arrivés dans la banlieue de Kyiv d’Andriivka aux premières heures de l’invasion de l’Ukraine en février, les premières choses qu’ils voulaient des habitants étaient des téléphones portables. Ils n’aimaient pas être photographiés avec des caméras de téléphones portables.

“Les gens filmaient beaucoup”, a déclaré un habitant Anatoly Boyko, “et c’était la première chose que les Russes recherchaient. Si vous marchez avec un téléphone, vous pourriez être torturé puis exécuté. Ils consultent votre Facebook car cela peut incriminer vous, et ensuite ils en sauront plus sur vous.”

REGARDER | Ce que les soldats russes envahisseurs ont fait en premier après leur arrivée :

Anatoly Boyko, un habitant d’Andriivka, se souvient de la façon dont les soldats russes ont collecté les téléphones portables des habitants, qui “pourraient être torturés puis exécutés”.

Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, les résidents ont rapidement effacé les vidéos et les liens vers les réseaux sociaux. Boyko a réussi à survivre, mais plusieurs autres habitants d’Andriivka n’ont pas eu cette chance. Le maire, Anatoly Kibukevych, a perdu trois de ses proches.

“Tous mes trois cousins ​​ont été exécutés le même jour. Vitalik, Vadym Hanuk et Ruslan Yaremchuk, tous les mains derrière le dos. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu’il y avait quelque chose dans leurs téléphones portables, peut-être qu’ils ont pris des photos de leurs chars, je ne sais pas.”

Le corps de Yaremchuk a été retrouvé à côté de sa maison avec plusieurs téléphones portables criblés de balles éparpillés autour.

Le soldat russe Daniil Frolkin de la 64e brigade de fusiliers motorisés a finalement avoué dans une interview avec iStories l’exécution d’un civil à Andriivka.

Il s’avère que sa victime était Ruslan Yaremchuk, père de trois jeunes filles.

Frolkin a déclaré qu’il avait fait marcher Yaremchuk à travers la ville jusqu’à la cour avant de sa maison. “Je lui ai dit : ‘Allez-y’. Il s’est avancé. Je lui ai dit : « A genoux. Et je viens de mettre une balle dans son cerveau.”

Ruslan Yaremchuk avec ses trois filles. (Ekaterina Fomina/iStories)

Frolkin a déclaré qu’il avait reçu l’ordre de tirer sur des civils par son commandant.

“Le commandant a dit : ‘Débarrassez-vous-en.’ Alors je suis allé et je me suis débarrassé d’eux. Ils avaient une liasse d’argent, avec des dollars et tout. Ce lieutenant-colonel a pris l’argent pour lui-même. Et il nous a donné le reste, comme des documents et des téléphones. là-bas, tirez-leur dessus et détruisez aussi les téléphones et les documents.'”

Selon Frolkin, les Russes soupçonnaient Yaremchuk de les filmer et de signaler leurs positions à la partie ukrainienne.

Il n’y a aucune preuve que c’était le cas. Sa famille dit que Yaremchuk avait pour passe-temps de collectionner des photos et de vieux téléphones portables.

Les habitants d’Andriivka ont enterré leurs proches après qu’ils aient été tués par l’armée russe. (Ekaterina Fomina/iStories)

Lorsque Frolkin et son unité se sont retirés de la banlieue de Kiev des semaines plus tard, ils ont laissé des centaines de civils tués à Andriivka et dans la ville voisine de Bucha.

Le régime du président russe Vladimir Poutine a suggéré que les preuves de ces crimes étaient truquées.

Frolkin a confirmé le pillage, la torture et le meurtre, et a déclaré qu’il était submergé par la culpabilité après l’exécution et sa tournée de sept mois en Ukraine.

«Pour mémoire: moi, un militaire de la base militaire, Daniil Andreyevich Frolkin, j’avoue tous les crimes que j’ai commis à Andriivka: tirer sur des civils, piller des civils, leur confisquer leurs téléphones et le fait que nos commandants ne donnent rien. –k à propos de nos combattants, toute l’infanterie qui combat en première ligne », a-t-il déclaré dans ses aveux à Ekaterina Fomina d’iStories.

REGARDER | L’aveu d’un soldat de crimes contre des civils :

Un soldat russe avoue avoir tué et pillé Le soldat russe Daniil Frolkin raconte à la journaliste Ekaterina Fomina les crimes qu’il a commis lors de l’invasion d’Andriivka par son unité.

“Oui, j’ai tremblé pendant très longtemps. J’ai survécu, mais… j’ai réalisé que si je tuais au moins une personne de plus, je me tirerais une balle. Ma conscience ne pourrait plus supporter la mort de personnes.”

Frolkin a été retrouvé après son retour dans sa ville natale près de Khabarovsk, dans l’extrême est de la Russie, près de Fomina. Elle a découvert qui il était grâce à des photos sur un téléphone portable jeté qui avait été volé à un habitant d’Andriivka. Il a oublié de détruire le téléphone et a également laissé derrière lui un uniforme militaire portant son nom.

Frolkin a accepté de parler à Fomina.

Daniil Frolkin de la 64th Motor Rifle Brigade se tient à l’intérieur d’une maison Andriivka. Les médailles sur sa poitrine appartenaient au beau-père du propriétaire, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les troupes russes sont parties, les médailles ont disparu de la maison, a déclaré la famille. (Ekaterina Fomina/iStories)

“Je pense que la principale motivation pour me parler était son état psychologique et physique”, a déclaré Fomina.

“À ce moment-là, il était complètement épuisé. Il a passé sept mois loin de chez lui. Il a été témoin de tous ces crimes, et il était aussi un criminel, et oui, il ne pouvait pas… garder tous ces sentiments en lui. C’est pourquoi il l’a partagé.”

Ekaterina Fomina, journaliste russe indépendante chez iStories, a retrouvé Frolkin en Russie. Il a accepté de lui parler et a avoué avoir tiré sur un civil à la tête. (Alex Shprintsen/CBC)

Frolkin a été approché par des enquêteurs sur les crimes de guerre, mais il a refusé de coopérer. Il est maintenant sorti de l’armée et espère devenir policier dans sa ville natale de l’Extrême-Orient russe.

L’avocat britannique Wayne Jordash, l’un des nombreux experts internationaux en crimes de guerre à Kyiv assistant les procureurs ukrainiens, a déclaré que Frolkin pourrait être jugé par contumace.

“Je pense que le plus grand défi est de poursuivre son commandant et le commandant de son commandant.”

Jordash a déclaré que la partie compliquée des enquêtes sur les crimes de guerre consiste à établir une entreprise criminelle.

“Si vous parlez d’un crime ordinaire comme un vol qualifié, vous parlez d’un nombre limité de personnes susceptibles d’être responsables, y compris par exemple le chef du gang criminel, alors que dans une guerre, vous avez le potentiel qu’un grand nombre de personnes soient responsables de ce qui se passe sur le terrain, jusqu’à Poutine dans ce cas.”

Wayne Jordash, un avocat britannique, enquête sur des crimes de guerre présumés en Ukraine. (Volodymyr Cheppel)

Contrairement à d’autres dirigeants en temps de guerre, Poutine ne s’est pas éloigné des allégations de crimes de guerre russes en Ukraine. Il a décerné des médailles et des mentions spéciales à l’unité de Frolkin, la 64e brigade de fusiliers motorisés, pour leur « héroïsme » dans les combats autour de Bucha et Andriivka.

Jordash a déclaré que cela implique Poutine dans ces crimes.

“Poutine leur donnant des médailles montrant son approbation sera en temps voulu collecté avec d’autres signes qu’il approuve les crimes commis et d’autres indications de son contrôle sur l’armée. Je pense qu’une image solide de son implication se construit jour après jour .”

Un décret du président de la Fédération de Russie publié le 18 avril 2022 fait l’éloge de la 64e brigade de fusiliers à moteur de la garde séparée “pour l’héroïsme et la bravoure de masse, la force et le courage dont a fait preuve le personnel de la brigade dans les opérations de combat pour protéger la patrie et les intérêts de l’État dans conflits armés », et les promeut au rang de « gardiens ». (Portail Internet officiel de la Fédération de Russie)

De nombreux observateurs pensent que Poutine ou ses commandants ne pourraient jamais être traduits en justice car la Russie ne reconnaît pas la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas, et ne coopérerait pas à l’enquête.

Jordash est plus optimiste et désigne des dirigeants serbes qui ont finalement été jugés à La Haye longtemps après la guerre de Bosnie du début au milieu des années 1990.

“Je pense que le droit pénal international pose de nombreux problèmes. C’est lent, c’est cher et parfois assez décevant, mais en fait, il a un assez bon dossier pour mettre la main sur des personnes comme [Slobodan] Milosovic et [Radovan] Karadzic, [Gen. Ratko] Mladic de l’ex-Yougoslavie.”

Jordash a déclaré que c’était également vrai dans une certaine mesure pour la Seconde Guerre mondiale.

“Je veux dire en 1942, qui aurait pensé qu’Hermann Goering serait assis dans une salle d’audience ? Trois ans plus tard, il est jugé à Nuremberg”, a déclaré Jordash.

“Je ne doute pas que nous serons déçus du nombre de procès qui auront lieu, mais je ne doute pas non plus qu’il y aura des procès de hauts responsables du Kremlin.”