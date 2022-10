Alors que Poutine fête ses 70 ans, un ancien initié de la Russie se penche sur la probabilité d’un mouvement nucléaire

Les anniversaires passés ont inclus des cadeaux somptueux de dirigeants mondiaux, des matchs de hockey avec les grands et bons russes et des incursions dans la nature dans les montagnes de Sibérie. On s’attend à ce que cet anniversaire – et c’est un grand – implique une célébration minimale. Alors que le président russe Vladimir Poutine fête ses 70 ans, la question qui préoccupe de nombreux esprits n’est pas tant “quelle est la force de son corps ?” mais “à quel point son travail est-il sûr?”

Mikhail Khodorkovsky, auteur de “The Russia Conundrum”, dit qu’il y a une vague de prise de conscience qui déchire le cercle restreint de Poutine, qui, selon lui, est lié par la peur et le fait que ces copains sont tous “goudronnés par la corruption”. Les élites savent que lorsque Poutine mourra, et il mourra un jour, elles perdront probablement leur emploi, sinon leur propre vie. Cependant, Khodorkovsky a ajouté que cette incertitude s’est intensifiée avec la guerre en Ukraine, qui semble mal tourner pour la Russie.

“Si les forces armées ukrainiennes continuent de gagner, la menace pour la vie de l’entourage de Poutine deviendra si grande qu’elles pourraient en fait essayer de réduire cette menace, en forçant Poutine à partir”, a déclaré Khodorkovsky à Fox News. “C’est une option. Poutine le comprend et en fait, il en a très peur.” Ce qui est nouveau pour le peuple de Poutine, cependant, c’est le spectre possible d’une guerre encore plus laide. Et la compréhension que si Poutine associe les mots aux actes, ils peuvent tous être en train de tomber.

“Ce que Poutine est en train de faire maintenant, menacer d’utiliser des armes nucléaires, perdre la guerre, cette mobilisation insensée – cela montre à ces gens qu’en restant au pouvoir, Poutine représente une menace non seulement pour eux et pour leur vie, ce que beaucoup d’entre eux ont déjà accepté , mais c’est une menace pour leurs enfants et leurs familles.”

Khodorkovsky, l’ancien propriétaire du géant pétrolier Yukos et autrefois considéré comme l’homme le plus riche de Russie, a été envoyé en prison en Sibérie pendant 10 ans en 2003 après avoir commencé à parler publiquement de corruption. Poutine avait clairement indiqué au début de son administration que les oligarques pouvaient conserver leur richesse s’ils gardaient le silence.

Aujourd’hui, en exil à Londres, Khodorkovsky poursuit le travail de sa fondation Open Russia, renforçant efficacement l’opposition par le biais des médias et de l’éducation, plaidant pour un système parlementaire fonctionnel pour la Russie. A la veille de l’anniversaire de Pountine, Khodorkovski a donné son avis sur le président russe.

LE PACTE AVEC POUTINE A ÉTÉ BRISÉ

“Nous l’appelons un chef de la mafia. Ce n’est pas une tentative de l’humilier d’une manière ou d’une autre. C’est un aspect important de son identité qui doit être pris en compte lorsque vous négociez avec lui”, a déclaré Khodorkovsky. “Pendant vingt-deux ans, après avoir été au pouvoir et avoir considérablement vieilli, il se comporte comme le font les bandits âgés. Ces bandits âgés, repensant à leur terrible histoire, ne pensent pas au remords, ils pensent à leur mission. Des vies entières les mènent ? Et Poutine a choisi cette mission. Peut-être pas la restauration de l’Union soviétique, mais l’Empire russe dans une certaine mesure.

Khodorkovsky pense que Poutine croit en fait que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis qu’il céderait des terres à la Russie et que cela ne s’est pas produit, Poutine s’est senti humilié.

“L’entourage de Poutine, tel que nous le comprenons, est un milieu de gangsters et la base du pouvoir de Poutine est leur peur. Donc, si son image est diminuée, cette peur s’en va et par conséquent son autorité est en danger. Il ne pouvait pas pardonner au peuple de l’Ukraine”, déclare Khodorkovski.

En outre, Khodorkovsky pense que Poutine est poussé par des forces plus extrêmes et militantes que lui, comme le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov et Yevgeny Prigozhin, l’homme qui dirige le tristement célèbre groupe de mercenaires Wagner et qui a récemment été vu faire le tour des prisons russes pour recruter des tueurs pour l’effort de guerre.

Khodorkovsky a écrit son livre récemment publié parce que, dit-il, “beaucoup de problèmes d’aujourd’hui, et surtout, les problèmes de demain sont dus au fait que non seulement la Russie et le peuple russe ne comprennent pas l’Occident, mais que l’Occident ne comprend pas non plus le peuple russe.”

Le temps a peut-être passé pour optimiser les connaissances qu’il a acquises, étant passé du plus haut au plus bas, vivant en compagnie de criminels pendant une décennie avant de construire une vie en Occident. Interrogé sur les prochaines étapes de Poutine, Khodorkovsky a déclaré qu’il pensait que le président russe avait peut-être été amené à croire par des conseillers que son projet militaire se déroulait bien et changerait le cours de la guerre. Cependant, Khodorkovsky dit que si l’Ukraine ne gagne pas fondamentalement dans les prochains mois, à l’approche de la nouvelle année, “Poutine commencera à réfléchir sérieusement aux armes nucléaires”.

Khodorkovski poursuit : « Ce que j’essaie d’expliquer aux gens ici en Occident, ce que j’aimerais qu’ils comprennent, c’est qu’Hitler n’a pas utilisé d’armes chimiques parce qu’il n’avait pas le temps. Et Poutine n’utilisera pas des armes nucléaires s’il manque de temps.”