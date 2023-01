Alors que Pathaan bat les plus gros records au box-office; Les internautes soulignent les défauts du film Shah Rukh Khan

Pathaan tourne avec succès dans le monde entier, devenant le film le plus rémunérateur. Avant même d’avoir terminé une semaine de sortie, le film bat des records chaque jour qui passe. Le drame d’action à indice d’octane élevé devrait traverser 600 crores de collecte mondiale brute aujourd’hui. Pathaan devient le film le plus rentable de la carrière de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham. Alors que les fans répandent un immense amour, il y a quelques défauts dans le film à remarquer.

Tout le monde a apprécié le film pour l’artiste masala et pour chaque facteur comme l’action, les chansons et le casting. Beaucoup ont regardé le film car il marque le retour de Shah Rukh Khan sur grand écran après quatre ans. Alors que d’autres ont adoré l’expérience cinématographique, peu ont remarqué les défauts du film et les ont mis en lumière. Les internautes se sont tournés vers les médias sociaux pour mettre en évidence quelques défauts que vous avez peut-être manqués ou ignorés. Lisez la suite pour connaître les inconvénients du hit à succès.

Jetez un œil aux failles de Pathaan

1. Téléphone verrouillé sur le missile via GPS

Il y a une scène où Pathaan joué par Shah Rukh Khan se souvient de l’époque où il a été affecté à l’AFG en 2002. Il s’est rappelé comment il a sauvé un local en jetant un téléphone verrouillé sur un missile. La position GPS du téléphone était connectée à un missile et afin de le détourner, SRK a jeté le téléphone. La principale chose à noter ici est que le GPS est arrivé en 2008 et non en 2002.

Dans une scène de Pathaan, Shahrukh raconte comment il a été affecté à l’AFG en 2002 et a sauvé un local, car un missile était verrouillé sur la position GPS de son téléphone. Alors il a jeté le téléphone pour détourner le missile. Le GPS dans les smartphones est arrivé en 2008. ? Gabbar (@GabbbarSingh) 29 janvier 2023

2. Utilisation du toit métallique du train pendant le dynamitage

Dans la scène où Salman Khan en tant que Tiger vient aider Pathaan dans un train qui est sur le point d’exploser à cause d’une bombe dans le bogey. Pour les protéger de l’explosion, Shah Rukh utilise un morceau du toit du train. Le toit est dynamité mais SRK est sauvé en utilisant le même morceau de métal.

Dans une scène, il y a une bombe sur le point d’exploser dans un bogey de train, SRK utilise un morceau de métal (fragment du toit du train) comme bouclier pour le sauver de l’explosion, tout le toit est déchiré, mais le même matériau sa tenue dans sa main, protège SRK. ? Gabbar (@GabbbarSingh) 29 janvier 2023

3. Changement de direction de l’hélicoptère

Lorsque Shah Rukh Khan et Deepika Padukone doivent voler la serrure et les clés de deux bureaux, les deux se trouvent dans deux directions opposées. Cependant, lorsqu’ils ont terminé leur tâche, les hélicoptères ont volé dans la même direction. Bien sûr, la direction devait être changée, sinon comment le héros aurait sauvé la dame.

le film est nul ! Qu’en est-il de la scène de l’hélicoptère, quand SRK dit à DP qu’il dit que les bâtiments sont dans la direction opposée, mais quand ils le volent, les hélicoptères volent dans la même direction ! Hiren Mehta (@hirenonline) 29 janvier 2023

Alors avez-vous aussi remarqué ces erreurs dans le film ? Pathan est l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra sous la bannière Yash Raj Films. Le film met en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Le film est sorti le 25 janvier 2023 et connaît une course historique.