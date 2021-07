Alors que ‘Omkara’ sonne 15, Vivek Oberoi se souvient d’avoir tourné la chanson à succès ‘Beedi jalaile’ | Films Actualités

New Delhi : Alors que « Omkara » a terminé 15 ans depuis sa sortie, l’acteur Vivek Oberoi s’est promené dans le passé et a partagé quelques anecdotes du film.

Réalisé par Vishal Bhardwaj, Omkara tourne autour d’un bandit métis Omkara Shukla (Ajay Devgn) qui enlève sa bien-aimée, Dolly Mishra (Kareena Kapoor Khan) à sa famille. Les acteurs Vivek Oberoi et Saif Ali Khan ont joué un rôle central dans le film.

Outre les performances des acteurs, le film est également devenu célèbre pour ses chansons, en particulier le « Beedi jalaile » tapant du pied.

Rappelant le tournage de la chanson, Vivek a déclaré: « C’était magique de voir comment cette chanson est née. Vishal bhai voulait créer une chanson pour un moment spécial du film. Il est allé voir Gulzar saab et lui a dit d’écrire les paroles. Le bref de Vishal bhai était qu’il voulait une « chanson à succès ». Non seulement ce devrait être une bonne chanson, mais ce devrait être aussi une chanson à succès. Instantanément, Gulzar Saab a proposé les lignes, et tout le monde a répondu en disant que nous avions un gagnant à portée de main. «

La chanson a été tournée dans l’Uttar Pradesh pendant l’hiver.

« C’était une soirée froide et nous avons tourné toute la nuit. C’était la première fois que je voyais que lorsque la chanson était jouée, tout le monde était debout, dansant et se balançant au rythme de la chanson. Ganesh Acharya était là pour chorégraphier la chanson. Bipasha Basu, Saif Ali Khan, Deepak Dobriyal et moi dansions dans la chanson. Et chaque fois que cette chanson jouait, pas seulement nous, littéralement tout le monde commençait à bouger. Il faisait un froid glacial et au milieu de la nuit, et malgré tout cela, le La chanson faisait juste danser tout le monde. Tout le monde dansait, peu importe à quel point ils étaient fatigués ou froids. C’était quelque chose d’assez spécial à voir », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Vivek sera prochainement vu dans ‘Inside Edge 3’.