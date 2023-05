Alors que Neymar se débat, Vinicius sera le point focal du Brésil

Vinicius Junior pourrait être l’attraction vedette du Brésil alors que Neymar continue de lutter. BIJOU SAMAD/AFP via Getty Images

Tout est encore à jouer lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions, mercredi, entre Manchester City et le Real Madrid. Mais une chose a peut-être été décidée la semaine dernière au Bernabeu. Le match nul 1-1 au match aller pourrait marquer le moment décisif où Vinicius Junior devient la principale force offensive du Brésil.

Depuis plus d’une décennie maintenant, le Brésil est l’équipe de Neymar. Le côté a été mis en place pour lui et autour de lui. L’histoire de Neymar n’est en aucun cas terminée – à 31 ans, il est encore temps pour lui d’ajouter de nombreux chapitres glorieux. Mais, sujet aux blessures et peut-être indésirable au Paris Saint-Germain, son avenir est incertain.

Vinicius, quant à lui, progresse rapidement sur l’escalator «up». Il a passé du temps comme une merveilleuse ligne d’approvisionnement pour Karin Benzema. Le but qu’il a marqué mardi dernier montre qu’il est déjà bien plus. Il n’est le casting de soutien de personne. Il peut déshabiller les défenses rivales – l’ancienne légende italienne Fabio Cannavaro a déclaré aux médias espagnols que la meilleure façon de contrer sa vitesse dévastatrice est de prier – pour offrir des opportunités à ses collègues, mais il peut aussi être un finisseur impitoyable à part entière.

Il est maintenant à la fois arc et flèche – une phrase que l’ancien entraîneur brésilien Tite aimait utiliser pour décrire Neymar. Moins de six mois se sont écoulés depuis que, mené par Neymar, le Brésil s’est rendu au Qatar plein d’espoirs en Coupe du monde. Cela semble bizarre du point de vue d’aujourd’hui, mais Vinicius était en quelque sorte un boulon de ce côté. Il avait fait un début peu convaincant dans sa carrière internationale, et jusqu’au match d’ouverture, le personnel d’entraîneurs se demandait s’il devait ou non être inclus dans le onze de départ.

Ses meilleurs matchs pour son pays sont venus au Qatar. Mais il a été éliminé lors du fatidique quart de finale contre la Croatie, en grande partie parce qu’il ne s’est pas montré efficace pour faire pression sur les défenseurs adverses. Les futurs entraîneurs du Brésil lui donneront presque certainement du mou dans ces fonctions – le genre de mou qui n’a été accordé ces derniers temps qu’à Neymar. Et c’est particulièrement le cas si l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti finit par prendre le poste au Brésil.

Une partie de l’attrait d’Ancelotti pour la FA brésilienne est précisément l’affinité qu’il a forgée avec un certain nombre de joueurs brésiliens, et Vinicius est un candidat sérieux pour être en tête de liste. Le joueur ne cache pas son désir de continuer à travailler avec l’entraîneur italien, que ce soit avec son club ou avec l’équipe nationale. Jusqu’à présent, au moins, le bénéficiaire de leur relation a été le Real Madrid.

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pourrait prendre le poste vacant au Brésil, lui permettant de continuer à travailler avec Vinicius. Diego Souto/Images sportives de qualité/Getty Images

En 2017, cela semblait être une décision à haut risque lorsque le Real Madrid a payé des frais de 45 millions d’euros pour signer un jeune de 16 ans avec pas un seul match professionnel sur son CV. Cela est apparu comme une réaction excessive désespérée à manquer des talents tels que Neymar. Cette fois, ils allaient débarquer leur prodige, quel qu’en soit le prix.

Six ans plus tard, les frais ressemblent à une aubaine absolue. Mais les doutes étaient compréhensibles. Le Real Madrid ne pouvait l’avoir qu’à l’âge de 18 ans, et ses premiers pas professionnels ont donc été faits avec les géants de Rio de Janeiro Flamengo.

Samedi dernier marquait le sixième anniversaire de ses débuts dans Flamengo – le 13 mai 2017, deux mois avant son 17e anniversaire. Le public du Maracana était très impatient de le voir sortir du banc, à la fois par curiosité et aussi en sachant qu’il ne lui resterait pas longtemps à l’apprécier. Ils ont hurlé pour son introduction, et il est venu pendant les 10 dernières minutes contre l’Atletico Mineiro.

Vinicius a parcouru sa liste de trucs, dont presque tous n’ont pas réussi. Les foules de Rio peuvent être cruelles. Dix minutes après ses débuts d’adolescent, il a déjà entendu les premiers huées de sa carrière professionnelle. Certains au Brésil doutaient encore qu’il obtienne le grade en Espagne.

Mais il a ensuite fait savoir que nous avions effectivement affaire à quelque chose de spécial. En mars 2018, il a quitté le banc lors d’un match serré de la Copa Libertadores contre Emelec de l’Équateur et a rapidement montré qu’il pouvait combiner son rythme extrême avec précision. Ses deux buts rapides ont transformé un déficit d’un but en un triomphe 2-1.

On aurait pu s’attendre à ce que les supporters locaux soient en colère contre lui. Mais de nombreux supporters d’Emelec étaient bien conscients que leur équipe avait été battue par un jeune d’une qualité fascinante. Ils se sont alignés après le coup de sifflet final pour enregistrer le moment en se faisant prendre en photo avec la sensation adolescente. De nombreuses autres défenses ont par la suite ressenti la force de Vinicius.

Et si ces fans d’Emelec n’ont pas supprimé la photo, ils ont un souvenir à chérir. Ils ont attrapé Vinicius Junior au début de la montée. Maintenant, d’autres défenseurs doivent essayer d’attraper l’homme qui est sûrement devenu la force d’attaque la plus puissante du Brésil.