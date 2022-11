Alors que Netanyahu s’approche du pouvoir, l’extrême droite veut superviser l’armée

KEDUMIM, Cisjordanie – Alors que Benjamin Netanyahu tente de former un nouveau gouvernement en Israël, un membre probable de son cabinet a suscité une inquiétude particulière à Washington et dans les cercles de sécurité israéliens : Bezalel Smotrich, un avocat d’extrême droite cherchant à diriger le puissant ministère israélien de la Défense .

M. Smotrich, 42 ans, est un ancien activiste des colons avec une histoire de positions dures, y compris Support pour la ségrégation dans les maternités israéliennes ; gouvernant Israël selon les lois de la Torah, les cinq premiers livres de la Bible hébraïque ; et support Des promoteurs immobiliers juifs qui ne vendront pas aux Arabes.

M. Smotrich a s’est décrit en tant qu’homophobe, refuse de serrer la main des femmes pour des raisons religieuses et a dit que c’était un “erreur” que les fondateurs d’Israël n’ont pas expulsé plus d’Arabes lorsque le pays a été fondé.

Maintenant, M. Smotrich veut être ministre de la Défense, le deuxième poste le plus puissant du gouvernement, et celui qui lui permettrait de surveiller l’occupation israélienne de la Cisjordanie et les frappes aériennes sur Gaza. Cela ferait également de lui un point de contact central entre Israël et les États-Unis, qui fournit au pays plus de 3 milliards de dollars d’aide militaire chaque année.