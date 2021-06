Alors que Morata subit d’horribles abus, l’Espagne se concentre sur le formidable test des huitièmes de finale de l’Euro 2020 posé par la Croatie

Quand il s’agit d’Alvaro Morata et de l’Espagne, la grande question reste sans réponse : est-il — sont-ils — assez fort pour surmonter les obstacles et remporter l’Euro 2020 ? Les huitièmes de finale de lundi avec la Croatie (midi HE ; diffusion EN DIRECT sur ESPN) ne sera pas un mauvais test, étant donné qu’ils ont été tout à fait l’épine dans son – et leurs – côtés au fil des ans.

Morata est, sans aucun doute, l’un des footballeurs superstars les plus sympathiques, affables et « naturels » que vous rencontrerez jamais. Permettez-moi de partager quelques anecdotes.

Il y a cinq ans, sur l’Ile de Ré au large de la côte ouest de la France, l’Espagne était domiciliée dans un hôtel en bord de mer avant de tenter de défendre la couronne du Championnat d’Europe qu’elle a remportée de manière si mémorable en 2012.

La sécurité était stricte; le mois de novembre précédent avait vu une horrible attaque terroriste sur Paris, avec des cibles dont le théâtre Bataclan et un match amical France-Allemagne au Stade de France.

L’escouade espagnole était gardée par plusieurs membres lourdement armés du RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) – une arme tactique des Français Police Nationale — dont deux hommes qui avaient participé à la libération d’otages du Bataclan.

Pendant que j’étais là-bas en mission, nous discutions un peu pendant que j’attendais soit d’enregistrer du matériel, soit de l’envoyer depuis une pièce du quartier général espagnol. L’un des hommes m’a montré où un de ses doigts avait été arraché lors de la fusillade du Bataclan et m’a expliqué comment il s’en sortait, et avec le sentiment qu’il avait raté de peu un sort pire.

J’ai demandé comment ils s’entendaient avec leurs invités VIP. En grande partie, ont-ils admis, les joueurs espagnols n’ont ni discuté avec, ni montré d’intérêt pour, ni même dit « bonjour » à ceux qui les protégeaient.

À une exception près : Morata s’arrêtait ou souriait, plaisantait ou levait la main en signe de reconnaissance alors que lui et La Roja passé par. Ils aimaient les jeunes Madrilène, ces mecs endurcis, coriaces, « vu tout ».

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– Calendrier et calendrier des rencontres Euro 2020

Je me suis souvenu de cela l’autre jour quand Andoni Otxotorena, un fan de la Real Sociedad, a réagi à Morata révélant les dommages causés par les agresseurs, qui ont commis toutes sortes de méchancetés horribles sur les réseaux sociaux à propos de l’attaquant et de sa famille, simplement parce qu’il n’a pas réussi à convertir quelques chances pour l’Espagne.

Otxotorena a utilisé Twitter pour rappeler l’occasion où lui, ainsi que son père, son oncle et son cousin, avaient réussi à entrer dans un hôtel de l’équipe nationale avant un match et s’étaient assis sur un canapé à la réception, dans l’espoir d’obtenir l’étrange photo ou l’autographe.

La plupart de l’équipe les a frôlés, tandis qu’un couple, un peu à contrecœur, a posé pour une photo rapide, puis a tourné la queue sans beaucoup de grâce. Sergio Ramos et David Silva, au moins, pourraient épargner un sourire et quelques minutes pour dire « ravi de vous rencontrer ».

Encore une fois, vous l’aviez peut-être prévu, Morata était différent. Non seulement il s’est joyeusement arrêté et a posé avec des membres de la famille pour une photo, mais quand il a vu le père d’Otxotorena assis seul, ne se joignant pas à la clameur, il s’est approché de cet inconnu.

Morata a demandé au père comment ils étaient arrivés là, les deux ont discuté de la forme de l’Espagne et ont partagé quelques cafés avant que l’attaquant n’embrasse l’homme plus âgé et se dirige vers sa chambre. Ce qu’il a laissé derrière lui était une aura, qu’il serait injuste d’attendre de tous les footballeurs, mais qui a transformé une rencontre occasionnelle en un événement de la vie.

L’occasion? C’était avant la défaite 2-1 de l’Espagne contre la Croatie à Bordeaux lors de l’Euro 2016, un match dans lequel Morata a marqué, puis a été remplacé par le niveau de jeu et regardé depuis le banc pendant qu’Ivan Perisic a marqué un vainqueur de l’échappée tardive.

Le résultat a condamné l’Espagne à affronter l’Italie en huitièmes de finale à Paris, où Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et Gianluigi Buffon n’ont eu que peu de mal à composer avec leur coéquipier de la Juventus de 22 ans. Ils ont intimidé Morata ce jour-là et l’Espagne est sortie, édentée.

Alvaro Morata a le soutien de Luis Enrique, mais l’Espagne fait face à un énorme défi contre la Croatie. Getty

Autant de raisons pour lesquelles ce que Morata a déclaré jeudi dernier devrait attirer notre attention.

« Je comprends que je reçoive des critiques pour ne pas avoir marqué de buts. Je suis le premier à le savoir et à l’accepter », a déclaré Morata à Cadena COPE après que l’Espagne ait battu la Slovaquie 5-0 mais qu’il ait raté un penalty. « Je souhaite que les gens se mettent en position de voir ce que c’est que de recevoir des menaces et des insultes envers votre famille, ‘J’espère que vos enfants mourront.’ [This week] J’ai dû ranger mon téléphone.

« [Memes] ne me dérange pas, mais ce qui m’agace, c’est ce que ma femme doit endurer », a-t-il ajouté. « Mes enfants vont à Séville avec le nom de leur père sur leurs chemises. Oui [they’ve had things said to them]. Je comprends les critiques pour ne pas bien faire mon travail. Mais il y a une limite. »

Morata a admis qu’au lendemain du match nul de l’Espagne contre la Pologne, il est resté éveillé pendant neuf heures, « en colère parce que j’avais une chance et que l’Espagne ne pouvait pas gagner ». Alors qu’il faisait face à ne pas répondre à ses propres attentes, des abus en ligne et des menaces ont afflué de – et c’est aussi poli que possible – des crétins.

Le joueur de 28 ans a reçu de grands cadeaux dans la vie. Il est grand, beau et athlétiquement supérieur. Il est riche au-delà de l’imagination de la plupart, vainqueur d’innombrables trophées importants, notamment des titres de champion d’Espagne et d’Italie et de deux Ligues des champions. Et, encore jeune, il a le monde devant lui.

Mais il est aussi mari et père de trois enfants. Il a des doutes et des inquiétudes et ressent des critiques. Il est humain, fondamentalement. Oui, il est dévoué à la victoire et a été une voie vers la victoire pour l’Espagne, l’Atletico Madrid, le Real Madrid, la Juventus et Chelsea au fil des ans, mais il n’a pas simplement été l’un de ces types « gagner est absolument tout ».

Mais peut-être y a-t-il des preuves qu’il est en train de changer. Après avoir souligné les ordures qui lui ont été soumises récemment, il a déclaré que « je m’en sors bien, il y a peut-être quelques années, ça m’aurait vraiment touché », avant de se battre : « Je suis plus attaqué que les autres joueurs, J’ai eu deux choix. Garder le silence ou l’affronter en sortant et en en parlant. »

Cela parle bien de lui ; il est obligé de riposter lorsque l’injustice atteint sa famille.

jouer 1:12 Sid Lowe décrit une déconnexion entre l’Espagne et ses fans, en particulier le traitement réservé par les fans à Alvaro Morata.

Maintenant, admettons que Morata est toujours un peu libertin devant le but, mais cela ne l’enlève pas à sa capacité à se placer continuellement dans les positions de but. Un exemple littéral a été vu dans la façon dont il a marqué contre la Pologne – vous vous souvenez, le match après lequel il n’a pas pu dormir ? — quand une belle anticipation et un mouvement ont été suivis d’une douce finition.

Luis Enrique a soutenu son attaquant dimanche, affirmant que la police devrait enquêter sur les abus, et Morata a également parlé des avantages de parler au psychologue du sport espagnol Joaquin Valdez, membre de longue date de Luis Enrique (notoirement dur d’esprit).

« Joaquin nous aide tous beaucoup », a déclaré Morata la semaine dernière. « C’est génial d’avoir quelqu’un qui vous comprend, qui vous écoute quand vous en avez besoin. J’ai même un peu peur de voler, mais lui et moi en plaisantons et le simple fait de lui en parler m’a aidé. »

Une telle confession pourrait aider à expliquer pourquoi Morata a choisi de parler de sa douleur et de sa colère face aux abus qu’il a subis, mais maintenant son attention se portera sur des adversaires qui ont été une épine dans le pied non seulement de son côté, mais de l’équipe nationale.

2 Liés

La Croatie n’a pas seulement entamé le processus de retrait de l’Espagne des derniers euros, mais deux ans plus tard et des mois après avoir subi une défaite 6-0 lors de la prochaine rencontre, Luka Modric et Cie ont infligé plus de douleur en frappant La Roja de la première UEFA Nations League. Morata a joué dans les deux défaites, mais n’a pas quitté le banc lorsque la Croatie a été mise au fil de l’épée.

Lundi à Copenhague, l’équipe de Zlatko Dalic aura des gars qui pensent qu’ils peuvent intimider Morata et qui pensent qu’ils sont plus durs que l’Espagne en général, qu’ils sont plus voracement déterminés à gagner.

Qui sait, peut-être qu’ils auront raison, mais je soupçonne que Morata n’est plus le gars à qui Buffon a dit en 2015 qu’« une fois qu’il cesserait de s’apitoyer sur son sort, il deviendrait un grand joueur » et de « oublie ses blocages mentaux. »

L’équipe nationale espagnole n’est pas aussi dure au téflon, ni aussi impitoyable que lorsqu’elle a inscrit Gerard Pique, Sergio Ramos, Carles Puyol, Xabi Alonso et David Villa dans ses rangs et a remporté trophée après trophée international il y a dix ans.

Rencontrez l’équipe actuelle et vous la trouverez amicale, articulée et exubérante, sans la personnalité froide, déterminée et insouciante si souvent nécessaire pour exceller. Et pourtant, il y a une force intérieure à la hauteur du talent, c’est pourquoi lundi ne sera pas leur dernier mot dans ce tournoi.

Quant à Morata ? j’espère que c’est le sien nuit au Parken Stadium ; J’espère qu’il en gagnera un pour les gentils de la vie.