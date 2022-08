Alors que mon bébé luttait contre le COVID à l’hôpital, je me suis interrogé sur nos choix impossibles en tant que parents pandémiques

Cette colonne à la première personne est écrite par Bronwyn Bragg qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Il s’avère qu’il est en fait difficile de dire si votre bébé est simplement congestionné ou s’il a du mal à respirer.

C’est quelque chose que j’ai appris lorsque Robin, mon fils de 10 mois, avait du mal à respirer à l’heure du coucher.

Lorsque Santé Canada a approuvé pour la première fois des vaccins pour les enfants de moins de cinq ans, j’étais prudemment optimiste. C’était le moment que notre famille attendait avec impatience ; la couche supplémentaire de protection pour les enfants qui, selon nous, avaient été laissés pour compte dans la précipitation pour «revenir à la normale». En juillet, d’autres provinces déployaient leurs programmes de vaccination pour ce groupe d’âge, mais nous vivons en Alberta, qui a mis du temps à créer un plan.

La veille de l’ouverture des réservations de vaccins dans notre province, le 1er août, mon fils de trois ans, Henry, a été testé positif au COVID-19. Deux jours plus tard, son frère, Robin, a développé de la fièvre et a également été testé positif avec un test rapide à domicile.

Alors que la fièvre de Robin est rapidement passée, sa congestion est allée de mal en pis.

Nous avons consulté la mère de la ruche (envoyant des textos et en appelant diverses amies mamans) et avons décidé de l’emmener à l’hôpital. Après une attente de trois heures aux urgences, un médecin a confirmé que Robin avait croup et il avait, en fait, du mal à respirer .

Sa difficulté à respirer a été traitée avec un stéroïde oral et deux doses d’épinéphrine, qui sont administrées en attachant un petit masque respiratoire sur le visage du nourrisson et en le maintenant pendant que le médicament s’écoule dans son nez. Mon mari et moi avons dû retenir Robin pendant que notre bébé se battait, criait et pleurait en essayant de retirer le masque.

Parce qu’il est le plus jeune membre de la famille, aucun de nous ne peut éviter de faire précéder le nom de Robin du mot bébé.

Contrairement à son grand frère qui saute du canapé au sol, bébé Robin n’apprend encore que les plaisirs de se relever, de ramper à moitié, de se traîner à moitié sur le sol jusqu’à la gamelle du chien pour éclabousser de l’eau et d’écraser des myrtilles. dans son visage.

«Chill baby», disent les gens qui remarquent son énergie calme.

À l’hôpital, malgré les intrusions de masques respiratoires et d’appareils à rayons X et de nombreux inconnus portant des masques et des équipements médicaux de protection, Robin a continué à être un bébé principalement froid. À un moment donné, il a gentiment offert son lapin en peluche à l’infirmière. Une offrande de paix en quelque sorte. Comme pour dire : “Je sais que tu prends soin de moi, peut-être que ce lapin te plairait ?”

Bébé Robin ira bien. Nous avons finalement été renvoyés à la maison après qu’il ait bien répondu aux médicaments et qu’il soit de retour au travail occupé de son bébé.

Mais en tenant le masque facial répugnant mais nécessaire sur la bouche et le nez de Robin, en le voyant lutter et souffrir, j’avais l’impression d’être dans un tunnel en revisitant les choix que nous avions faits en tant que parents au cours des deux dernières années.

D’abord le choix de garder Henry hors de la garderie, puis le choix de le renvoyer, le choix d’avoir un deuxième bébé, le choix de garder Henry à la garderie, car les protections de la santé publique se sont réduites à presque rien lorsque la plupart des adultes canadiens – mais pas tous les enfants — ont été vaccinés.

Nicholas Ruder et sa fille de trois ans, Caroline Ruder, sont photographiés alors que Jean Guo, un adjoint au médecin, administre le vaccin Moderna Spikevax ARNm COVID-19 approuvé par Santé Canada pour les enfants de moins de cinq ans à Toronto. (Sabah Rahman/CBC)

Envoyer Henry à la garderie était à la fois une nécessité financière et crucial pour son développement socio-émotionnel. Mais cela signifiait aussi, inévitablement, que nous aurions le COVID-19. Ne pas l’envoyer, comme nous l’avons fait pendant les 14 premiers mois de la pandémie, signifiait que nous pourrions être protégés du COVID-19, mais que nous pourrions toujours avoir un enfant qui fuyait les autres enfants sur le terrain de jeu, timide et introverti.

J’ai pensé à quel point c’était idiot d’être triste d’avoir des choix. “Soyez reconnaissant”, me suis-je dit, reprenant un refrain familier de ces deux dernières années : “Au moins, nous avons le choix”.

J’ai pensé au courriel de notre garderie au début du mois de juillet informant les familles qu’il n’était plus nécessaire que les enfants positifs à la COVID restent à la maison. Bien que “recommandé”, ce n’est plus une obligation.

J’ai pensé à tous les messages concurrents que j’ai entendus ces deux dernières années :

“Les enfants n’ont pas de conséquences graves à cause du COVID.”

“C’est juste un rhume !”

“Nous allons tous l’obtenir finalement.”

“Les garderies sont pleines de germes; il est bon d’être exposé tôt pour renforcer l’immunité.”

Mais aussi : “Portez un masque si vous êtes dans un lieu intérieur bondé.” (Est-ce que quelqu’un qui fait de la politique de santé est allé dans une garderie récemment?).

“Le long COVID est une chose réelle.”

“Il y a décès pédiatriques dus au COVID-19 .”

Etc.

Puis j’ai pensé à quel point c’était idiot de croire que ma les choix feraient une différence; que les décisions que j’ai prises étaient en quelque sorte les bonnes décisions.

Le mythe des deux dernières années a été que nous, en tant qu’individus, exerçant notre «responsabilité personnelle», pouvons nous protéger et protéger nos enfants.

L’ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher a déclaré qu’il y a “ rien de tel que la société. Il y a des hommes et des femmes et il y a des familles. ” Au cours des deux dernières années, j’ai eu l’impression que l’idée pauvre et sans imagination de Thatcher de nos responsabilités collectives les uns envers les autres s’est réalisée.

C’est une chose pour une famille comme la mienne, avec nos nombreux privilèges, isolée contre les pires extrêmes de toutes sortes de calamités, du COVID aux actes violents de racisme en passant par la pauvreté et l’itinérance, de “gérer nos risques”. C’en est une autre d’avoir un appareil politique qui décharge toute la gestion des risques sur les individus et les familles, leur disant, à leur tour, que les calamités qui les frappent sont de leur faute.

Parce que c’est ce qui arrive quand vous avez un enfant malade – vous vous creusez la tête pour des choses que vous auriez pu faire différemment, qui auraient pu conduire à un résultat différent, aussi irrationnel et impossible soit-il. Si seulement, si seulement, si seulement…

