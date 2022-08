Alors que moins d’enfants s’inscrivent, les grandes villes font face à une crise des petites écoles

CHICAGO (AP) – Un matin récent à l’intérieur de la Chalmers School of Excellence dans le West Side de Chicago, cinq élèves de maternelle et de maternelle ont terminé leurs dessins. Quatre membres du personnel, dont un enseignant et un tuteur, ont discuté avec eux des couleurs et des formes.

Le programme d’été offre le genre de soutien individuel que les parents adorent. Mais dans les coulisses, le directeur Romian Crockett s’inquiète que l’école devienne précairement petite.

Chalmers a perdu près d’un tiers de ses effectifs pendant la pandémie, tombant à 215 étudiants. À Chicago, le COVID-19 a aggravé les déclins qui ont précédé le virus : les quartiers à prédominance noire comme North Lawndale de Chalmers, longtemps en proie au désinvestissement, ont connu un exode de familles au cours de la dernière décennie.

Le nombre de petites écoles comme Chalmers augmente dans de nombreuses villes américaines à mesure que les inscriptions dans les écoles publiques diminuent. Plus d’une école primaire sur cinq à New York comptait moins de 300 élèves l’année dernière. À Los Angeles, ce chiffre était supérieur à un sur quatre. À Chicago, il est passé à près d’un sur trois, et à Boston, il approche d’un sur deux, selon une analyse Chalkbeat/AP.

La plupart de ces écoles n’étaient pas conçues à l’origine pour être petites, et les éducateurs craignent que les années à venir n’apportent des budgets plus serrés, même si les écoles se remettent encore des perturbations de la pandémie.

“Lorsque vous perdez des enfants, vous perdez des ressources”, a déclaré Crockett, le directeur de Chalmers. “Cela a un impact sur votre capacité à servir les enfants ayant des besoins très élevés.”

Une loi d’État interdit à Chicago de fermer ou de regrouper des écoles jusqu’en 2025. Et à travers les États-Unis, l’argent de secours COVID-19 aide à subventionner ces écoles en déclin. Mais lorsque l’argent s’épuisera dans quelques années, les responsables seront confrontés à un choix difficile : garder les écoles ouvertes malgré la pression financière, ou les fermer, bouleversant les communautés à la recherche de stabilité pour leurs enfants.

“Je crains que nous fermions alors que nous aurons tous travaillé si dur”, a déclaré Yvonne Wooden, qui siège au conseil scolaire de Chalmers. Ses enfants sont allés de la maternelle à la huitième année, et deux petits-enfants y sont maintenant. “Cela nuirait vraiment à notre quartier.”

La pandémie a accéléré la baisse des inscriptions dans de nombreux districts, les familles passant à l’enseignement à domicile, aux écoles à charte et à d’autres options. D’autres élèves encore se sont éloignés ou ont disparu des listes scolaires pour des raisons inconnues.

De nombreux districts comme Chicago donnent de l’argent aux écoles pour chaque élève. Cela signifie que les petites écoles ont parfois du mal à payer les coûts fixes – le directeur, un conseiller et l’entretien du bâtiment.

Pour résoudre ce problème, beaucoup allouent des fonds supplémentaires aux petites écoles, détournant les fonds des grandes écoles. À Chicago, le district dépense en moyenne 19 000 dollars par an par élève dans les petites écoles secondaires, tandis que les élèves des grandes écoles reçoivent 10 000 dollars, selon l’analyse Chalkbeat/AP.

“J’adore les petites écoles, mais les petites écoles coûtent très cher”, a récemment déclaré le chef des écoles de Chicago, Pedro Martinez, au conseil scolaire. “Nous pouvons obtenir des modèles vraiment créatifs et innovants, mais nous avons besoin de financement.”

Dans le même temps, ces écoles sont souvent étirées. Les très petites écoles offrent moins de clubs, de programmes sportifs et artistiques. Certaines écoles élémentaires sont obligées de regrouper des élèves de différentes classes dans la même salle de classe, bien que Martinez ait juré que cela n’arrivera pas l’année prochaine.

Manley Career Academy High School, dans le West Side de Chicago, illustre ce paradoxe. Il dessert maintenant 65 élèves et le coût par élève a grimpé à 40 000 $, même si des écoles comme Manley offrent peu de cours au choix, d’activités sportives et parascolaires.

“Nous dépensons 40 000 $ par élève juste pour offrir le strict minimum”, a déclaré Hal Woods du groupe de défense Kids First Chicago, qui a étudié la baisse des inscriptions dans le district. “Ce n’est pas vraiment une expérience étudiante à 40 000 $ par élève.”

Les petites écoles sont populaires auprès des familles, des enseignants et des membres de la communauté en raison de leur esprit de solidarité et de soutien. Certains soutiennent que les districts devraient verser plus de dollars dans ces écoles, dont beaucoup dans des quartiers à prédominance noire et latino durement touchés par la pandémie. Les écoles peuvent servir de carrefours communautaires et de points de fierté locale même si elles perdent des élèves, comme c’est le cas à North Lawndale.

La course occupe également une place importante. À l’échelle nationale, les écoles comptant plus d’élèves de couleur sont plus susceptibles d’être fermées, et celles des communautés touchées se sentent souvent injustement ciblées.

La perspective de fermeture d’écoles est particulièrement lourde à Chicago, où 50 écoles ont été fermées en 2013, la plupart dans des quartiers à prédominance noire. Cette décision a ébranlé la confiance entre les résidents et le district et, selon les recherches de l’Université de Chicago, a considérablement perturbé l’apprentissage des étudiants à faible revenu.

À Boston, où le district perdait des étudiants bien avant la pandémie, les familles sont sceptiques quant aux fermetures.

Parmi les écoles les plus à risque se trouve la PA Shaw Elementary School dans le quartier de Dorchester à Boston. Relancée d’une précédente fermeture en 2014, l’école comptait un peu plus de 150 élèves l’année dernière, contre 250 en 2018. Après avoir prévu d’éliminer deux salles de classe plus tôt cette année – considérée par certains comme un signe avant-coureur de la fermeture – le district a fait face à un retour de bâton des parents et enseignants.

Parmi les parents qui se sont ralliés à l’école figuraient Brenda Ramsey, dont la fille de 7 ans, Emersyn Wise, entre en deuxième année. Lorsque Ramsey est devenu sans abri et est allé vivre avec sa famille pendant la pandémie, les enseignants de Shaw ont conduit une demi-heure pour faire leurs devoirs. Plus tard, le personnel de l’école a aidé Ramsey à trouver un logement permanent.

Ramsey, 32 ans, se souvient encore de la joie qu’elle a ressentie lorsqu’elle et ses deux filles ont rendu visite à Shaw pour la première fois.

“La directrice leur ressemblait – c’était une jeune femme noire qui était ravie de les voir”, a-t-elle déclaré.

Maintenant, avec le sort de l’école en question, Ramsey se demande s’il faut y garder Emersyn.

Le dilemme de Ramsey illustre ce que le district appelle son « cycle de baisse des inscriptions » : les inscriptions dans les écoles diminuent, ce qui entraîne une instabilité financière, ce qui pousse encore plus de familles à partir. Le problème est souvent pire dans les écoles avec plus d’élèves de couleur.

Et lorsque les écoles font face à la fermeture, c’est “dévastateur” pour les familles, a déclaré Suleika Soto, directrice par intérim de la Boston Education Justice Alliance, qui défend les étudiants sous-représentés.

“Cela signifie que vous devez vous déraciner”, a-t-elle déclaré. “Et puis, si les parents n’aiment pas ça, ils retireront leurs enfants du système scolaire public, ce qui encore une fois ajoute au cycle toxique.”

Néanmoins, certains districts scolaires urbains qui perdent des élèves, notamment Denver, Indianapolis et Kansas City, Missouri, envisagent de fermer des écoles. Plus tôt cette année, le conseil scolaire d’Oakland, en Californie, a voté la fermeture de plusieurs petites écoles malgré de furieuses protestations.

“Les budgets des écoles ont été réduits afin de maintenir davantage d’écoles ouvertes”, a déclaré l’ancien membre du conseil d’administration d’Oakland, Shanthi Gonzales, qui a démissionné en mai peu après avoir voté pour soutenir les fermetures d’écoles. “Il y a des compromis vraiment horribles.”

Ailleurs, les dirigeants – soutenus par les fonds de secours fédéraux COVID-19 – ont continué à investir dans ces écoles.

Chicago utilisera environ 140 millions de dollars sur les 2,8 milliards de dollars d’aide au COVID-19 qu’elle a obtenus pour aider à soutenir les petites écoles cette année scolaire, ont déclaré des responsables. Martinez, qui a pris ses fonctions de chef des écoles l’automne dernier, a évité de parler de fermetures, affirmant qu’il souhaitait étudier comment le district peut rendre ses campus plus attrayants pour les familles – et demander plus d’argent à l’État.

À Los Angeles et à New York, les responsables disent qu’ils se concentrent sur le retour des étudiants dans le système, et non sur les fermetures d’écoles.

Mais l’argent de secours fédéral s’épuisera bientôt: les districts doivent budgétiser cet argent d’ici septembre 2024. Lorsque ce sera le cas, les districts auront peut-être du mal à maintenir à flot toutes leurs petites écoles.

“C’est un énorme problème”, a déclaré Bruce Fuller, chercheur en éducation à l’Université de Californie à Berkeley. “Il va être de plus en plus difficile pour les surintendants de justifier le maintien de ces lieux ouverts alors que le nombre de ces écoles continue d’augmenter.”

___

Barnum a rapporté de New York et Binkley de Boston. Les journalistes de Chalkbeat Kaitlyn Radde à Washington et Thomas Wilburn à Chicago, ainsi que la journaliste d’Associated Press Sharon Lurye à la Nouvelle-Orléans ont contribué à ce rapport.

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Mila Koumpilova et Matt Barnum de Chalkbeat, et Collin Binkley de, The Associated Press