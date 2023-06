Alors que Modi visite la Maison Blanche, la dépendance de l’Inde aux armes russes le contraint à l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

NEW DELHI – L’une des armes les plus appréciées de l’Inde est un missile de croisière supersonique qui peut être lancé depuis la mer, le ciel et la terre. Son nom, BrahMos, est un portemanteau du fleuve Brahmapoutre en Inde et de la rivière Moskva en Russie, qui ont commencé à développer conjointement le missile après la chute de l’Union soviétique. Les responsables de la défense indienne l’appellent leur « Brahmastra » – une arme mythologique hindoue qui peut détruire l’univers entier.

L’Inde considère le missile comme un élément essentiel d’une capacité militaire qui pourrait survivre à une attaque nucléaire et l’a déployé le long de sa frontière tendue avec la Chine. Le missile a été fourni aux Philippines et des ventes potentielles au Vietnam et à l’Indonésie sont en cours.

Alors que le président Biden accueille le Premier ministre indien Narendra Modi à la Maison Blanche cette semaine, le missile BrahMos illustre comment la dépendance de longue date de l’Inde vis-à-vis de la Russie pour l’équipement et la technologie militaires limite la capacité de New Delhi à s’aligner sur l’Occident pour affronter la Russie à propos de sa guerre en Ukraine. À la déception de Washington, l’Inde n’a pas condamné l’invasion.

La relation d’armement est « un moteur clé » de la réticence de l’Inde à s’opposer verbalement à l’invasion russe de l’Ukraine, a déclaré Richard Rossow, directeur des études politiques américano-indiennes au Centre d’études stratégiques et internationales.

Le commerce militaire robuste entre les pays remonte aux années 1960, et l’équipement russe représente désormais environ 85% de l’arsenal indien, selon une équipe dirigée par Sameer Lalwani, expert principal à l’Institut américain de la paix. La Russie a fourni des avions de chasse, des sous-marins nucléaires, des missiles de croisière, des chars de combat, des fusils Kalachnikov et bien plus encore. Certains d’entre eux, comme les avions de combat, pourraient rester dans l’arsenal indien jusqu’en 2065. L’Inde restera dépendante de Moscou pour les pièces de rechange et la maintenance pendant des décennies.

D’autres formes d’influence russe – y compris le soutien à l’Inde aux Nations Unies et dans d’autres forums internationaux, et, depuis le déclenchement de la guerre d’Ukraine, le pétrole brut à prix réduit – ont toutes maintenu l’Inde près de Moscou. Mais des experts comme Lalwani disent que la dépendance militaire est le lien « le plus fort » et « le plus durable » entre les deux pays.

« Le nombre de pays vraiment importants pour les États-Unis qui ont beaucoup de choses russes est petit, et l’Inde est en tête de cette liste », a déclaré Chris Clary, ancien directeur national des affaires sud-asiatiques au bureau du secrétaire américain. de la défense et maintenant professeur à l’Université d’Albany. « La situation dans son ensemble est que vous ne mettez pas fin rapidement à une relation de six décennies. Ce ne sera pas facile à surmonter, même pour un leadership national déterminé, et il n’est pas du tout clair pour moi que la dispense actuelle à New Delhi soit déterminée.

Lors de la visite de Modi à Washington cette semaine, les responsables américains chercheront à réduire la domination russe sur le marché militaire indien, avec des discussions en cours sur des accords de vente de 31 drones armés et de production conjointe de moteurs d’avions de combat impliquant General Electric, et une nouvelle initiative pour approfondir coopération dans l’innovation militaire.

Les États-Unis ont cherché à étendre leur rôle au cours de la dernière décennie, alors que les importations militaires de la Russie vers l’Inde ont lentement diminué. L’Inde, le plus grand importateur d’armes au monde, a obtenu 45% de son équipement de la Russie au cours des cinq années jusqu’en 2022, contre près des deux tiers par rapport aux cinq années précédentes, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Les fournitures américaines ne représentent toujours que 1% de l’équipement de l’armée indienne et à peine 4% de celui de la marine et de l’aviation indiennes, a déclaré Lalwani. De 2018 à 2022, selon le SIPRI, la valeur estimée des armes russes vendues à l’Inde était quatre fois supérieure à celle des armes américaines.

Les responsables américains pourraient ne pas être satisfaits de la distribution russe de l’armée indienne. Mais ils reconnaissent qu’il est important que ces armes restent efficaces étant donné les tensions persistantes entre l’Inde et la Chine, qui représente la principale préoccupation américaine en Asie, a déclaré Rossow.

Les analystes de la défense en Inde conviennent que la technologie russe perd tout avantage technique qu’elle avait sur les autres fournisseurs, ce qui rend les accords avec les États-Unis plus souhaitables. Dans le même temps, la guerre d’Ukraine a entraîné des retards dans l’approvisionnement en pièces détachées en provenance de Russie ainsi que des problèmes de paiement. Rajesh Rajagopalan, professeur de politique internationale à l’Université Jawaharlal Nehru de Delhi, a déclaré qu’il soupçonnait que les dirigeants indiens « regrettent » désormais leur dépendance excessive à l’égard de la Russie.

La domination de la Russie sur le marché indien a des racines profondes. « La Russie était historiquement disposée à étendre à l’Inde une technologie sophistiquée que les États-Unis n’ont franchement pas », a déclaré Lisa Curtis, directrice de la sécurité indo-pacifique au Center for a New American Security, qui dirigeait auparavant la politique de l’Asie du Sud au Conseil de sécurité nationale des États-Unis. .

Lorsque l’Union soviétique a effectué sa première vente importante d’avions MiG-21 à l’Inde dans les années 1960, Moscou a proposé des édulcorants que Washington n’égalait pas, notamment en permettant à l’Inde de payer en roupies et de produire les avions de chasse dans le pays. Pendant des décennies, les Russes ont eu un quasi-monopole sur le marché militaire indien, facturant des coûts inférieurs à ceux de leurs concurrents et offrant certains transferts de technologie. Les Russes ont commencé à étendre ouvertement le partage de la technologie nucléaire dans les années 1980, louant à l’Inde un sous-marin nucléaire et soutenant la production d’énergie nucléaire de l’Inde.

De nombreux responsables militaires et planificateurs indiens, en particulier ceux qui sont devenus majeurs pendant la guerre froide, ont été marqués par la décision américaine de se ranger du côté du Pakistan lors de sa guerre de 1971 avec l’Inde. « Il y a eu trois décennies de perdues dans les relations indo-américaines parce que les Américains pensaient que nous étions pro-soviétiques », a déclaré DB Venkatesh Verma, ancien ambassadeur indien en Russie. « Nous nous sommes tournés vers les Soviétiques car rien ne nous était proposé. »

Après l’effondrement de l’Union soviétique, alors que l’Inde était désireuse d’établir de nouvelles relations commerciales, les États-Unis sont restés réticents à fournir du matériel militaire en raison des inquiétudes suscitées par les ambitions de l’Inde de développer sa capacité d’armement nucléaire, a déclaré Verma.

L’accord sur le nucléaire finalisé en 2008, qui a vu l’Inde et les États-Unis se coordonner sur le nucléaire, a marqué un tournant majeur dans les relations entre l’Inde et les États-Unis.

« Le sentiment envers les États-Unis est devenu beaucoup plus chaleureux au cours des 15 dernières années, mais il n’a toujours pas atteint le niveau d’empathie stratégique que l’Inde partageait avec l’Union soviétique et la Russie », a déclaré Rajagopalan.

Après l’annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 et l’ingérence russe dans les élections américaines de 2016, les États-Unis se sont de plus en plus opposés à ce que des pays achètent des équipements russes, adoptant des sanctions en 2017 qui restreignaient le partage de la technologie américaine avec les pays qui achetaient certains équipements russes. Malgré le risque de sanctions, l’Inde a finalisé un accord pour acheter des missiles russes à longue portée, connus sous le nom de S-400, qui dureront probablement encore deux décennies.

La relation Inde-Russie « jette une très longue ombre sur l’avenir », a déclaré Verma. « J’espère que les États-Unis comprennent qu’il s’agit d’une transition que l’Inde devrait être autorisée à faire à son propre rythme, car l’Inde est trop grande et la relation avec la Russie est trop profonde pour que l’Inde fasse demi-tour. »

Certains experts en Inde la voient déjà se détourner de la Russie. Happymon Jacob, professeur d’études sur le désarmement à l’Université Jawaharlal Nehru, dit que les Indiens pensent aux relations avec la Russie en « termes passés » et aux États-Unis en « termes futurs ».

De hauts responsables américains de la défense affirment que l’Inde a commencé à réduire sa dépendance à l’égard de la Russie avant la guerre d’Ukraine, notant que Lockheed Martin fabrique des ailes de F-16 et des empennages de C-130J dans des usines indiennes. « Y a-t-il encore une réalité qu’ils doivent gérer dans leur relation avec la Russie ? Oui. Mais les tendances vont dans la bonne direction », a déclaré un responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par le Pentagone.