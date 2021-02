Le fabricant de médicaments parvenu, Moderna, demande aux régulateurs américains de lui permettre d’augmenter la quantité de vaccin contre le coronavirus introduite dans chaque flacon jusqu’à 50%, arguant qu’il peut accélérer les vaccins pour les patients en éliminant un simple goulot d’étranglement de fabrication: mettre les médicaments en bouteilles. La Food and Drug Administration pourrait décider d’ici quelques semaines combien de vaccin Moderna, le développeur de l’un des deux vaccins Covid-19 autorisés par le gouvernement fédéral, peut mettre dans ses flacons. Moderna dit qu’il peut augmenter le nombre de doses par flacon de 10 à 15. L’entreprise a déjà accéléré la production de son vaccin, seulement pour trouver un goulot d’étranglement dans le processus d’embouteillage, de bouchage et d’étiquetage. Avec l’approbation de la FDA, plus de doses pourraient commencer à entrer dans chaque bouteille rapidement, un coup de pouce bienvenu à la campagne pour enrayer une pandémie qui a tué plus de 440 000 personnes aux États-Unis seulement. Dans un communiqué lundi soir, Ray Jordan, un porte-parole de Moderna, a déclaré que la contrainte sur le dosage par flacon limitait la production de Moderna. La proposition Moderna fait partie d’une poussée plus large de l’administration Biden pour accélérer la distribution des vaccins, notamment en éliminant les obstacles dans la phase de «remplissage et finition» de la fabrication. Bien que le stade des écrous et boulons reçoive moins d’attention que le développement de vaccins, il a été identifié pendant des années comme une contrainte à la production de vaccins.

Mardi, Jeffrey D.Zients, coordinateur de la réponse Covid-19 à la Maison Blanche, a déclaré que le gouvernement fédéral allouerait un minimum de 10,5 millions de doses de vaccins contre le coronavirus aux États pour les trois prochaines semaines, une augmentation de cinq pour cent résultant d’un augmentation de la fabrication. Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, M. Zients a présenté l’augmentation des doses comme un accomplissement de l’administration Biden, affirmant que «nous avons augmenté l’offre de plus de 20% depuis notre arrivée au pouvoir». Mais la hausse de la production est attendue depuis longtemps, car les entreprises qui fabriquent deux vaccins autorisés par le gouvernement fédéral, l’un de Pfizer et BioNTech et l’autre de Moderna, ont intensifié leurs efforts. La semaine dernière, les entreprises ont augmenté leur approvisionnement aux États-Unis de 16%. Les gouverneurs ont été informés de l’augmentation lors d’un appel mardi matin afin qu’ils aient plus de temps pour planifier les vaccinations, a déclaré M. Zients, avec un préavis de trois semaines pour les nouveaux numéros d’allocation – une pierre angulaire d’un nouvel effort de l’administration Biden pour améliorer un système de distribution embourbé dans l’incertitude et la confusion sur l’approvisionnement limité et les doses non utilisées «Cela leur permet de planifier en conséquence et de savoir quelle dotation en personnel doit avoir», a-t-il déclaré. «Je pense qu’historiquement, il y avait eu des fluctuations. Nous sommes très enclins à ne pas avoir cette fluctuation. » Moderna a discuté du changement possible du nombre de doses dans les flacons avec la FDA, mais n’a pas encore soumis de données de fabrication à l’appui, ont déclaré des personnes proches des discussions. Les régulateurs fédéraux peuvent être réceptifs à l’idée de plus de doses dans chaque flacon, mais pourraient rechigner à l’idée d’une augmentation de 50 pour cent.

La norme de l’industrie a longtemps été de 10 doses par flacon, et les régulateurs fédéraux peuvent craindre que les perforations supplémentaires par les aiguilles du revêtement en caoutchouc du flacon et le temps nécessaire pour extraire plus de doses n’augmentent le risque de contamination du vaccin par des bactéries. À un moment donné, trop de liquide peut provoquer la rupture d’un flacon. Moderna a testé ce qui se passe lorsqu’il ajoute des doses supplémentaires et a déterminé que la limite est de 15 doses, selon des personnes familières avec les opérations de l’entreprise qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement. La proposition de Moderna à la FDA pour l’augmentation de dose a été rapportée pour la première fois par CNBC. Emballer plus de vaccin dans chaque flacon de Moderna est l’une des nombreuses options que la Maison Blanche et les responsables de la santé explorent alors qu’ils poussent à augmenter la production avant le printemps, alors que les responsables s’attendent à une nouvelle augmentation des infections dues à des variantes émergentes du virus. Certaines propositions ont déjà été examinées et rejetées, y compris une suggestion de combiner les fractions de doses restantes dans des flacons. Le fabricant de l’autre vaccin approuvé par le gouvernement fédéral, Pfizer, est incapable d’augmenter la quantité de vaccin dans ses flacons car sa fabrication est orientée vers une taille particulière de flacon qui ne peut contenir qu’environ six doses. Mais le flacon de Moderna est assez grand pour contenir plus que les 10 doses actuellement autorisées. Interrogé sur la proposition de Moderna, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré lundi que «toutes les options sont sur la table». Prashant Yadav, qui étudie les chaînes d’approvisionnement des soins de santé avec le Center for Global Development à Washington, a déclaré que Moderna pourrait être en mesure de fabriquer «relativement rapidement» plus de son vaccin s’il recevait le feu vert pour ajouter des doses à chaque flacon. Mais il a dit que ce ne serait pas un changement instantané. «Je ne pense pas que Moderna ait un surplus», dit-il.