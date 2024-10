Alors que Milton vise la Floride, pourquoi Tampa Bay est-elle si vulnérable aux ouragans ?

La dernière fois que l’œil d’une tempête majeure comme l’ouragan Milton a frappé Tampa Bay, en 1921, la ville n’était qu’un marigot endormi de quelques centaines de milliers d’habitants. Un siècle plus tard, elle fait partie des métropoles à la croissance la plus rapide des États-Unis, avec plus de 3 millions d’habitants et très vulnérable aux inondations dues au changement climatique. Alors que Milton se dirige vers la côte du golfe de Floride, se renforçant lundi en tempête de catégorie 5les experts craignent qu’un siècle de chance ne se termine brutalement.

Voici ce qu’il faut savoir :

Le National Hurricane Center prévoit une onde de tempête dans la baie de Tampa et les eaux environnantes comprise entre 8 et 12 pieds (2,5 à 3 mètres) au-dessus des conditions normales de marée, et des précipitations entre 4 et 6 pouces (10 à 15 centimètres) en raison de l’ouragan Milton.

L’ensemble de la côte du golfe de Floride est particulièrement vulnérable aux ondes de tempête. La semaine dernière, Ouragan Hélènequi a débarqué à environ 240 kilomètres de Tampa dans le Florida Panhandle, a quand même réussi à provoquer des morts par noyade dans la région de Tampa en raison de vagues d’environ 5 à 8 pieds (1,5 à 2,5 mètres) au-dessus des niveaux de marée normaux.

« S’il avait touché terre un peu plus au sud et à l’est, la situation aurait pu être bien pire », a déclaré Philip Klotzbach, chercheur sur les ouragans à l’Université d’État du Colorado.

Le risque accru est en partie dû à la topographie. Le littoral du golfe du Mexique en Floride est peu profond et présente un plateau en pente douce. Le fond océanique supérieur agit comme une barrière qui retient l’écoulement de l’eau de la tempête, forçant l’océan à déferler sur le rivage. C’est l’opposé de la côte est de la Floride, où le fond de l’océan s’abaisse soudainement à quelques kilomètres de la côte.

« Vous pouvez avoir la même tempête, la même intensité, la même chose, mais des vagues très différentes », a déclaré Klotzbach.

Un rapport de 2015 de la société de modélisation des catastrophes Karen Clark and Co., basée à Boston, a conclu que Tampa Bay est l’endroit le plus vulnérable des États-Unis aux inondations causées par les ouragans et qu’elle risque de perdre 175 milliards de dollars en dégâts.

Même si les Floridiens ne sont pas étrangers aux tempêtes, Tampa n’a pas été sur la trajectoire directe d’un ouragan majeur depuis plus d’un siècle.

Durant cette période, la région a explosé en termes de croissance. Des dizaines de milliers d’Américains ont déménagé dans la région pendant la pandémie de COVID-19, beaucoup choisissant de s’installer le long d’îles-barrières comme Clearwater et Saint-Pétersbourg surplombant les eaux émeraude et normalement calmes du Golfe. Plus de 51 000 personnes se sont installées dans la région entre 2022 et 2023, ce qui en fait la cinquième zone métropolitaine américaine en termes de croissanceselon les données du recensement américain.

Les résidents de longue date, après avoir subi de nombreuses fausses alarmes et quasi-accidents comme Irma en 2017, peuvent également ne pas être préparés à un coup direct. Une légende locale raconte que les bénédictions des Amérindiens qui habitaient autrefois la région et construisaient des monticules pour empêcher les envahisseurs d’entrer ont largement protégé la région des tempêtes majeures pendant des siècles.

Kerry Emanuel, professeur de météorologie au MIT, a déclaré qu’un ouragan à Tampa était le pire scénario du « cygne noir » qui inquiète les experts depuis des années.

« C’est une population énorme. C’est très exposé, très inexpérimenté et c’est une proposition perdante », a déclaré Emanuel, qui étudie les ouragans depuis 40 ans. « J’ai toujours pensé que Tampa serait la ville dont je m’inquiéterais le plus. »

Les vagues et le vent se cachent également dans les effets de changement climatique. La hausse des températures due aux émissions de gaz à effet de serre a réchauffé les océans, entraîné une élévation du niveau de la mer et ajouté de l’humidité à l’air – autant de facteurs clés déterminant la force d’un ouragan et les inondations potentielles qu’il peut provoquer.

« En raison du réchauffement climatique, les modèles climatiques mondiaux prédisent que les ouragans provoqueront probablement des précipitations plus intenses et entraîneront un risque accru d’inondations côtières en raison de l’augmentation des ondes de tempête causées par la montée des mers », a déclaré Angela Colbert, scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. a écrit dans un rapport de 2022.

Lundi, le National Hurricane Center a classé Milton au rang de tempête de catégorie 5 après avoir gagné 120 km/h d’intensité au cours des dernières 24 heures. L’une des raisons pourrait être la température particulièrement élevée de l’eau, qui agit comme un carburant pour la tempête.

« L’intensification rapide de Milton est incroyable », a déclaré Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami, dans un courrier électronique. « Je le souligne depuis des mois, le Golfe a été et est chaud record ou presque record. »

Le chercheur a noté qu’en raison de l’élévation du niveau de la mer provoquée par le changement climatique, l’onde de tempête de l’ouragan Andrew serait aujourd’hui 7 pouces (17 centimètres) plus élevée qu’elle ne l’était lorsque cette tempête a frappé le sud de la Floride il y a 30 ans.

Les autorités de la région ont commencé lundi à émettre des ordres d’évacuation pour les résidents de six comtés entourant Tampa Bay, qui abritent près de 4 millions de personnes. Les résidents de maisons mobiles, de camping-cars et de maisons préfabriquées incapables de résister à des vents allant jusqu’à 110 mph (177 km/h) sont particulièrement exposés.

Le directeur de la Division de gestion des urgences de Floride, Kevin Guthrie, a fortement exhorté les gens à quitter les zones côtières, soulignant que les personnes décédées sur les îles-barrières lors de l’ouragan Ian en 2022 seraient encore en vie si elles traversaient simplement le pont vers le continent et trouvaient refuge.

« S’il vous plaît, si vous êtes dans la région de Tampa Bay, vous devez évacuer. S’ils ont donné un ordre d’évacuation, je vous en supplie, je vous implore d’évacuer. Les décès par noyade dus aux ondes de tempête sont évitables à 100 % si vous partez », a déclaré Guthrie.

De manière presque inexplicable, les tempêtes semblent contourner Tampa, la plupart des perturbations du Golfe passant bien au nord de la ville. La dernière fois que la région de Tampa a été frappée par l’œil d’un ouragan majeur, c’était le 25 octobre 1921. L’ouragan n’avait pas de nom officiel mais est connu localement sous le nom de tempête de Tarpon Springs, en référence à la ville balnéaire où il a touché terre.

L’onde de tempête provoquée par cet ouragan, estimée à la catégorie 3 avec des vents allant jusqu’à 129 mph (207 km/h), a été estimée à 11 pieds (3,3 mètres). Au moins huit personnes sont mortes et les dégâts étaient alors estimés à 5 millions de dollars.

Aujourd’hui, cette zone touristique connue pour ses plages de sable blanc s’est développée à pas de géant, avec une économie estimée à près de 200 milliards de dollars. L’ouragan Milton menace d’anéantir tout ce développement.

___ Les rédacteurs d’AP Joshua Goodman à Miami et Seth Borenstein à Washington ont contribué à ce rapport.