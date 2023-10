Buenos Aires, Argentine – En Argentine, il peut être difficile de se concentrer sur autre chose que l’économie pendant une année électorale.

Avec un taux d’inflation annuel qui a éclipsé 138 pour cent et une monnaie dont la valeur a plongé, les sombres perspectives financières ont une fois de plus dominé la campagne présidentielle de cette année.

Mais alors que les électeurs se rendront aux urnes le 22 octobre, les questions sociales occuperont de plus en plus le devant de la scène, en grande partie à cause de la popularité du candidat libertaire d’extrême droite Javier Milei.

Milei, un économiste de 52 ans, a pris de manière inattendue la tête de la course présidentielle en août, lorsqu’il a remporté plus de voix que tout autre candidat à la primaire ouverte d’Argentine.

Son programme de campagne comprend un large éventail de changements qui réformeraient l’éducation publique et les soins de santé publics. Mais Milei s’est concentrée sur l’avortement comme une question de marque.

Bien que l’Argentine soit un pays majoritairement catholique, la question de l’accès à l’avortement a retenu l’attention nationale ces dernières années. En 2020, le Congrès a légalisé cette procédure jusqu’à la 14e semaine de grossesse, l’autorisant également à des stades ultérieurs en cas de viol ou de risque pour la santé de la mère.

Il s’agit d’une victoire majeure pour le mouvement féministe argentin, qui a ouvert la voie aux militantes d’autres pays d’Amérique latine. Depuis lors, les tribunaux du Mexique et de Colombie ont décriminalisé l’avortement, même si d’autres pays, comme le Honduras, ont durci leurs restrictions.

Pour sa part, Milei a exprimé sa ferme opposition à cette procédure. S’il est élu, il s’est engagé à organiser un référendum pour déterminer si l’avortement restera légal.

« L’avortement est un meurtre aggravé par la caution [between mother and child] et la différence de force », a-t-il déclaré à la chaîne américaine Tucker Carlson dans un entretien entretien diffusé et visionné plus de 400 millions de fois sur la plateforme de médias sociaux X.

Milei, qui dirige le parti La Libertad Avanza, a affirmé dans une interview précédente que les conditions dans lesquelles la loi sur l’avortement de 2020 a été adoptée n’étaient « pas propres ». Il n’a pas expliqué davantage.

Les militants du droit à l’avortement, quant à eux, soutiennent qu’inverser la loi serait inconstitutionnel.

Mais alors que Milei continue d’afficher des résultats élevés dans les sondages, la possibilité de son élection imminente a déclenché plusieurs manifestations en faveur du droit à l’avortement, dont une devant le Congrès argentin.

« De toute évidence, nous sommes confrontés à une augmentation du discours anti-genre qui cherche à délégitimer les victoires des mouvements de femmes et LGBTQ et à menacer nos droits », a déclaré Mariela Bielski, directrice d’Amnesty International en Argentine. « Ce n’est pas un phénomène nouveau, mais il s’est intensifié et est devenu plus sophistiqué. »

Milei, l’actuel favori, a constaté une popularité croissante de la part des groupes anti-avortement, et une enquête du mois dernier a estimé que plus de 63 pour cent de ses partisans s’identifiaient comme des hommes.

Mais il est le seul à défendre un référendum sur l’avortement. Aucun de ses deux principaux rivaux – le ministre de l’Economie de centre-gauche Sergio Massa et la candidate de droite Patricia Bullrich, ancienne ministre de la Sécurité – n’ont indiqué qu’ils rouvriraient le débat sur l’avortement.

Pourtant, une enquête réalisée en juillet par l’Université de Buenos Aires a révélé que la société argentine reste profondément divisée sur cette question. On estime que 43 pour cent des personnes interrogées se sont opposées à la loi sur la légalisation de l’avortement, tandis que 56 pour cent ont montré un certain niveau de soutien, même s’il était faible.

« Cette candidate sous-estime le féminisme en tant que pouvoir politique », a déclaré Rosana Fanjul, militante et membre de la Campagne nationale pour légaliser l’avortement, qui a dirigé l’actuelle loi.

Même si Fanjul estime que l’accès à l’avortement « sera continuellement attaqué par les misogynes », elle est convaincue que la loi sera maintenue. « Je ne vois pas comment cela pourrait être révoqué. »

Les statistiques gouvernementales indiquent que le nombre d’avortements dans les établissements de santé publics a augmenté depuis que la procédure a été légalisée. Au total, 73 487 avortements ont été enregistrés dans l’année qui a suivi l’adoption de la loi de 2020. En 2022, ce nombre atteignait 96 664.

Le nombre d’établissements de santé publics proposant cette procédure a également augmenté, passant d’environ 900 en 2020 à plus de 1 700 l’année dernière.

Ce niveau d’accès a fait de l’Argentine une destination pour celles qui cherchent à avorter, même de l’étranger – ce que la colistière de Milei, Victoria Villarruel, a évoqué dans des interviews.

« Je ne pense pas que la population argentine devrait être responsable de l’avortement de ses citoyens, en plus de tous les étrangers qui viennent dans le pays pour recourir à cette procédure », a déclaré Villarruel à la chaîne de télévision Canal 7 en août.

Mais la légalisation de l’avortement ne s’est pas produite du jour au lendemain en Argentine. Le mouvement a pris de l’ampleur à la fin des années 1980 et, dans les années 2000, une campagne a vu le jour pour rédiger un projet de loi, même si ses efforts sont tombés dans l’oreille d’un sourd.

Il faudra attendre 2018 pour qu’un grand débat s’ensuive. Le président de l’époque, Mauricio Macri, lui-même opposant à l’avortement, a donné son feu vert pour un vote sur la question, et des mois d’audiences publiques et de couverture aux heures de grande écoute ont suivi, entraînant un sujet longtemps considéré comme tabou dans le grand public.

La chambre basse du Congrès, la Chambre des députés, a voté cette année-là en faveur de la légalisation de l’avortement. Mais la chambre haute la plus conservatrice, le Sénat, a finalement bloqué le projet de loi.

Ce n’est qu’en 2020 que la question revient au Congrès, suite à l’élection du président pro-avortement Alberto Fernández. Sous la pression toujours forte du mouvement des femmes, la légalisation de l’avortement a été adoptée par les deux chambres.

« Il a fallu toutes les mesures nécessaires pour devenir loi », a déclaré Melisa Garcia, avocate et fondatrice de l’Association des avocates féministes d’Argentine, à propos de l’effort de légalisation.

Elle s’oppose à la proposition de Milei d’abroger la loi sur l’avortement par référendum. « La seule chose que cela génère, c’est l’instabilité. »

De 1921 à 2020, l’avortement était pour la plupart illégal, sauf dans des cas comme le viol ou lorsque la vie de la mère était en danger. Durant cette période, une étude gouvernementale estimait qu’entre 350 000 et 500 000 avortements clandestins avaient lieu chaque année.

Les défenseurs affirment que ces procédures illégales comportaient peu de garanties et des risques élevés, en particulier pour les patients à faible revenu.

Toutefois, depuis la légalisation, la mortalité maternelle attribuée à l’avortement en Argentine a chuté de 23 cas en 2020 à 13 en 2021, selon Bielski, défenseur d’Amnesty International.

« L’objectif est que la mortalité maternelle due à l’avortement soit nulle, c’est pourquoi il est nécessaire de continuer à élargir les équipes de santé qui garantissent cette pratique », a-t-elle déclaré. « Une fois qu’un certain droit est reconnu, on ne revient plus en arrière. »

Néanmoins, l’accès à l’avortement est resté relativement rare dans les communautés isolées et les provinces qui se sont déclarées « pro-vie », comme Corrientes dans le nord-est.

Des contestations judiciaires ont également été lancées contre la loi existante. Un médecin de la province septentrionale de Salta a même été inculpé après avoir pratiqué un avortement légal, dans une affaire qui a finalement été abandonnée.

Garcia, l’avocat, a déclaré que les forces anti-avortement ne devraient pas être sous-estimées. Néanmoins, elle remet en question la légalité du référendum proposé par Milei.

« Tout ce qu’il propose est inconstitutionnel », a-t-elle déclaré. « Maintenant, cela ne veut pas dire qu’il ne va pas tenter le coup. Mais je pense que nous disposons de nombreux outils pour montrer que ce n’est pas bien, et s’il essaie, cela nous ramènera une fois de plus dans la rue.»

Mariana Maurer, avocate spécialisée dans les droits de l’homme au ministère de la Défense, faisait partie des personnes qui manifestaient à Buenos Aires pour protéger l’accès à l’avortement lors de la Journée internationale de l’avortement sécurisé en septembre.

Avec sa fille Amanda, 10 ans, accrochée au dos, Maurer, 46 ans, a rejoint des centaines de partisans devant le Congrès. Elle soutient Massa dans la prochaine course.

« Nous vivons un moment très compliqué, dans lequel tous les droits que nous avons conquis sont menacés », a déclaré Maurer. « La mobilisation de tous les mouvements féministes est de plus en plus forte, non seulement en Argentine mais dans toute la région et dans le monde. »

Au-dessus de sa tête, elle a tendu un mouchoir vert – un symbole du droit à l’avortement originaire d’Argentine.

« Nous devons être visibles et nos voix doivent être présentes », a-t-elle ajouté. «Ils ne peuvent pas nous marcher dessus.»