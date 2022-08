Alors que Meta se débat, Zuckerberg met les employés sous le feu

Radio

Durée 24:01

Alors que l’économie mondiale ralentit, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, pousse les employés à accélérer. La société mère Facebook et Instagram a établi un record en février, perdant le plus de valeur boursière en une seule journée dans l’histoire des États-Unis. Mais Zuckerberg a continué à injecter des milliards de dollars dans sa vision d’un “métaverse”, à faire pression pour des mises à jour plus rapides pour concurrencer TikTok, et à augmenter la pression sur les employés. Selon les rapports d’une séance de questions-réponses interne en juin, Zuckerberg a déclaré aux employés : “En réalité, il y a probablement un groupe de personnes dans l’entreprise qui ne devraient pas être ici.” Aujourd’hui, le rédacteur en chef adjoint de The Verge, Alex Heath, explique les nombreuses menaces pesant sur Meta qui en font “la plus grande pression” à laquelle il ait jamais été confronté, et comment les luttes dans le secteur de la technologie provoquent un changement sans précédent dans sa culture somptueuse.